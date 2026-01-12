R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o i n c o n t a t t o c o n i l m o v i m e n t o i r a n i a n o i n I t a l i a ' D o n n a , v i t a , l i b e r t à ' a c u i n e g l i u l t i m i a n n i n o n è m a i m a n c a t o i l n o s t r o s o s t e g n o i n m a n i f e s t a z i o n i , d i b a t t i t i , a t t i p a r l a m e n t a r i , e v e n t i p u b b l i c i " . L o d i c h i a r a L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " P e n s i a m o c h e i l r e g i m e d e g l i a y a t o l l a h d e b b a c a d e r e p e r m a n o d e l p o p o l o i r a n i a n o c h e d a q u i n d i c i g i o r n i è t o r n a t o i n p i a z z a , n o n p e r l e b o m b e d i a l t r i p a e s i . L a s t o r i a c i i n s e g n a c h e l e r i v o l u z i o n i d e m o c r a t i c h e f u n z i o n a n o s e n a s c o n o e m a t u r a n o d a l l ' i n t e r n o . L a d e m o c r a z i a n o n s i e s p o r t a c o n l e a r m i c o m e d i m o s t r a n o l e v i c e n d e d i I r a q , A f g h a n i s t a n , L i b i a e S i r i a . A n o i , a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , s p e t t a i l c o m p i t o d i s o s t e n e r e q u e s t a p r o t e s t a c o n i m e z z i d e l l a d i p l o m a z i a e a n c h e c o n l e m o b i l i t a z i o n i . S i a m o p r o n t i a t o r n a r e n e l l e p i a z z e , c o m e a b b i a m o g i à f a t t o p e r l ' I r a n , o l t r e c h e p e r l a P a l e s t i n a e p e r l a p a c e i n U c r a i n a , e a m a n i f e s t a r e i l n o s t r o a p p o g g i o a l p o p o l o i r a n i a n o e a l l a s u a b a t t a g l i a p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a " .