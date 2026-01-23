( A d n k r o n o s ) - " I o q u i l a v o r o " . B e s i m , S i m o n e , A l e s s a n d r o . T u t t i n e l l a s q u a d r a p e r s b a r c a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o e i n i z i a r e i l p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e d o p o g l i s t u d i . E ' i l p r o g e t t o c h e a O s t i a , d a v a n t i a l m a r e d i R o m a , è s t a t o v a r a t o d a u n o d e i l o c a l i p i ù n o t i d e l l i t o r a l e . R o m o l o a l C e n t r o , c h e n o n s o l o a O s t i a è u n a s o r t a d i i s t i t u z i o n e , d a a n n i c o l l a b o r a c o n i l C i o f s F P L a z i o E t s , i l C e n t r o I t a l i a n o O p e r e F e m m i n i l i S a l e s i a n e – F o r m a z i o n e P r o f e s s i o n a l e c h e s i o c c u p a , t r a l ' a l t r o , d e l l ' i n s e r i m e n t o d i g i o v a n i e f a s c e d e b o l i n e l l ' u n i v e r s o d e l l a v o r o . " A b b i a m o a v v i a t o q u e s t o p r o g e t t o d a l 2 0 1 8 , d a q u a s i 8 a n n i c o l l a b o r i a m o c o n i l C i o f s P a s o l i n i d i O s t i a " , s p i e g a A l e s s a n d r o E s p o s i t o , c h e c o n R o m o l o a l C e n t r o p o r t a a v a n t i u n a t r a d i z i o n e f a m i l i a r e i n i z i a t a q u a s i 5 0 a n n i f a . N e l r i s t o r a n t e , u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r o s t i e n s i e r o m a n i ' d a v a n t i a l p o n t i l e , è l u i c o n i l s o c i o C a r l o M a g n i a d a c c o g l i e r e g l i s t u d e n t i c h e , g i o r n o d o p o g i o r n o , a c q u i s i s c o n o c o m p e t e n z e e a u t o n o m i a n e l l a c u c i n a d e l l o c h e f L u c a R o m e o . I m p a r a n o a n c h e a d i s i m p e g n a r s i t r a l e c e l e b r i ' p a l l e t t e ' , l a b a s e d e l l a p i z z a r o m a n a c h e R o m o l o s f o r n a d a l 1 9 7 6 , e i l p e s c e c h e d a v a n t i a l m a r e n o n m a n c a m a i . S i m o n e , i n c u c i n a , a g g i o r n a q u o t i d i a n a m e n t e i l t e a m s u l r e c o r d d i p a t a t e s b u c c i a t e . T r a i t a v o l i , A l e s s a n d r o s i d i s i m p e g n a n e l t u r n o a p r a n z o . " I r a g a z z i a r r i v a n o q u i p e r l ' a p p r e n d i s t a t o , c o n u n p e r c o r s o c h e s i s n o d a t r a n o v e m b r e e m a g g i o p a r a l l e l a m e n t e a g l i s t u d i . I l c o n f r o n t o c o n l a s c u o l a è c o s t a n t e , l ' o b i e t t i v o è f a r c r e s c e r e i r a g a z z i i n u n a m b i e n t e p r o f e s s i o n a l e , i n c u i v e n g o n o g u i d a t i p a s s o p e r p a s s o . S i c o m i n c i a c o n u n o s t a g e , i r a g a z z i m e t t o n o i n p r a t i c a q u e l l o c h e h a n n o i m p a r a t o i n a u l a e c o m i n c i a n o a c o n f r o n t a r s i c o n l a p r o f e s s i o n e " , s p i e g a E s p o s i t o , c h e h a a l l a r g a t o l ' i n i z i a t i v a a n c h e a L ' a l t r o R o m o l o , d o v e h a a c c o l t o M a r t i n a . E p o i ? " E p o i a r r i v a i l l a v o r o " . L ' a p p r e n d i s t a t o è u n o s t e p c h e p u ò p r e c e d e r e l ' a s s u n z i o n e , c o n l ' i n s e r i m e n t o a t u t t i g l i e f f e t t i n e l l ' o r g a n i c o . E ' i l c a s o d i B e s i m , o r m a i ' l ' a n z i a n o ' d e l l a s a l a e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i c o l l e g h i : " I o q u i l a v o r o ! " .