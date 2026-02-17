( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ A u l a d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i s i è s v o l t a l a s e s t a e d i z i o n e d e l P r e m i o F r a n c e s c o C o s s i g a p e r l ’ I n t e l l i g e n c e , p r o m o s s o d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i i n t e l l i g e n c e ( S o c i n t ) . U n a c e r i m o n i a c h e , p i ù c h e u n a p p u n t a m e n t o c e l e b r a t i v o , s i è c o n f e r m a t a c o m e u n o s p a z i o d i r i f l e s s i o n e s u l r u o l o d e l l ’ i n t e l l i g e n c e n e l l a d e m o c r a z i a c o n t e m p o r a n e a , t r a m e m o r i a s t o r i c a , t r a s f o r m a z i o n i g e o p o l i t i c h e e n u o v e f r o n t i e r e t e c n o l o g i c h e . A l c e n t r o d e l l a m a t t i n a t a , i l c o n f e r i m e n t o d e l p r e m i o a l l a m e m o r i a d e l l ’ A m m i r a g l i o F u l v i o M a r t i n i , f i g u r a c a r d i n e n e l l a s t o r i a d e i S e r v i z i i t a l i a n i , e i l r i c h i a m o a l l a l e z i o n e i s t i t u z i o n a l e d i F r a n c e s c o C o s s i g a . D u e a r c h e t i p i , e v o c a t i p i ù v o l t e n e l c o r s o d e g l i i n t e r v e n t i : l ’ u o m o d e l l ’ o p e r a t i v i t à e d e l l a v i s i o n e s t r a t e g i c a , M a r t i n i , e i l c o s t r u t t o r e d i c u l t u r a i s t i t u z i o n a l e , C o s s i g a . L ’ i n t e l l i g e n c e e m e r g e , n e l r a c c o n t o d e i r e l a t o r i , c o m e f u n z i o n e s t r u t t u r a l e d e l l o S t a t o m o d e r n o , c h i a m a t a a o p e r a r e i n u n o s c e n a r i o g l o b a l e s e g n a t o d a i n s t a b i l i t à , c o m p e t i z i o n e t e c n o l o g i c a , c o n f l i t t i i b r i d i e g u e r r a c o g n i t i v a . U n a d i m e n s i o n e i n c u i s i c u r e z z a , p o l i t i c a , e c o n o m i a e t e c n o l o g i a r i s u l t a n o s e m p r e p i ù i n t r e c c i a t e . I l a v o r i s o n o s t a t i c o o r d i n a t i d a G i o r g i o R u t e l l i , v i c e d i r e t t o r e d e l l ' A d n k r o n o s . A d a p r i r e l a m a t t i n a t a è s t a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z a e I s t r u z i o n e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . D o p o a v e r p o r t a t o i l s a l u t o d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è , M o l l i c o n e h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e b b a e s s e r e i n t e r p r e t a t a c o m e “ u n p r o c e s s o d i n a m i c o c h e r i c h i e d e v i s i o n e p o l i t i c a e r i g o r e a n a l i t i c o ” , r i c h i a m a n d o l a f i g u r a d e l l ’ A m m i r a g l i o F u l v i o M a r t i n i q u a l e p r o t a g o n i s t a d e l l a c u l t u r a d e l l ’ a u t o n o m i a o p e r a t i v a e d e l l a “ s o v r a n i t à i n f o r m a t i v a ” . I n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a m i n a c c e i b r i d e e g u e r r a c o g n i t i v a , i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a h a e v i d e n z i a t o i l r u o l o d e c i s i v o d e l l a d i m e n s i o n e i n f o r m a t i v a , o s s e r v a n d o c h e “ n o n è p i ù s o l o u n a q u e s t i o n e d i s e g r e t e z z a , m a d i d i s c e r n i m e n t o t r a v e r i t à e m a n i p o l a z i o n e ” . M o l l i c o n e h a q u i n d i a n n u n c i a t o l a p r e s e n t a z i o n e d i u n a R i s o l u z i o n e i n C o m m i s s i o n e p e r l ’ i n t r o d u z i o n e d i m o d u l i d i d a t t i c i d e d i c a t i a l l a c u l t u r a d e l l ’ i n t e l l i g e n c e n e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e e n e l l e u n i v e r s i t à , i n s i e m e a l l a p r o m o z i o n e d i p r o t o c o l l i d i c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R a i e i p r i n c i p a l i b r o a d c a s t e r n a z i o n a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a v o r i r e “ u n a n a r r a z i o n e c o r r e t t a d e l c o m p a r t o ” . N e l s u o i n t e r v e n t o h a i n o l t r e a n n u n c i a t o i l c o n f e r i m e n t o a l l a f a m i g l i a d e l l ’ A m m i r a g l i o M a r t i n i d e l l a M e d a g l i a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a l l a m e m o r i a , d e f i n e n d o l a “ u n s e g n o t a n g i b i l e d e l r i c o n o s c i m e n t o c h e l ’ I t a l i a d e v e a u n s e r v i t o r e d e l l o S t a t o e s e m p l a r e ” . N e l s u o i n t e r v e n t o , M a r i o C a l i g i u r i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i n t , h a o f f e r t o u n a r i f l e s s i o n e c h e h a i n t r e c c i a t o m e m o r i a , f i l o s o f i a p o l i t i c a e l e t t u r a d e l p r e s e n t e . C a l i g i u r i h a r i c h i a m a t o i l l e g a m e u m a n o e p r o f e s s i o n a l e t r a F r a n c e s c o C o s s i g a e F u l v i o M a r t i n i , r i c o r d a n d o c o m e i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a i n v i t a s s e c o s t a n t e m e n t e a “ p r e s t a r e a t t e n z i o n e a i s e g n a l i d e b o l i ” . N o n i f e n o m e n i e c l a t a n t i , m a q u e i m u t a m e n t i s o t t e r r a n e i c h e a n t i c i p a n o l e t r a s f o r m a z i o n i p r o f o n d e d e l l a r e a l t à p o l i t i c a , s o c i a l e e c u l t u r a l e . U n a c a t e g o r i a i n t e r p r e t a t i v a c h e , s e c o n d o C a l i g i u r i , a s s u m e o g g i u n a v a l e n z a a n c o r a p i ù c r i t i c a . I l p r e s i d e n t e d e l l a S o c i n t h a i n f a t t i s o t t o l i n e a t o c o m e i l c a m p o d i b a t t a g l i a c o n t e m p o r a n e o s i s t i a p r o g r e s s i v a m e n t e s p o s t a n d o v e r s o l a d i m e n s i o n e c o g n i t i v a : “ L a c o n q u i s t a d e l l a m e n t e è d i v e n t a t a i l t e r r e n o d e c i s i v o d e l c o n f l i t t o ” . N e l p a s s a g g i o d a l l a g e o p o l i t i c a t r a d i z i o n a l e a l l a g u e r r a c o g n i t i v a , C a l i g i u r i h a e v i d e n z i a t o i l r u o l o p e r v a s i v o d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , n o n s o l o c o m e s t r u m e n t i , m a c o m e f a t t o r i d i r i d e f i n i z i o n e d e g l i e q u i l i b r i d i p o t e r e . L ’ i n t e l l i g e n c e , i n q u e s t o c o n t e s t o , d i v e n t a c h i a v e d i l e t t u r a d e l l a c o m p l e s s i t à e s t r u m e n t o d i o r i e n t a m e n t o s t r a t e g i c o . A m p i o a n c h e i l r i c h i a m o a l l a d i m e n s i o n e c u l t u r a l e e f o r m a t i v a . C i t a n d o r i f l e s s i o n i s u l l a c r i s i d e l l a s f e r a p u b b l i c a , C a l i g i u r i h a r i b a d i t o c h e “ l a m i g l i o r e a r m a d i u n a n a z i o n e è u n a c i t t a d i n a n z a i s t r u i t a ” , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a q u a l i t à d e l c a p i t a l e c o g n i t i v o c o l l e t t i v o r a p p r e s e n t i u n a v a r i a b i l e s t r a t e g i c a d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . I l p r e s i d e n t e d e l C o p a s i r , L o r e n z o G u e r i n i , h a p r o p o s t o u n i n t e r v e n t o f o r t e m e n t e i n c e n t r a t o s u l r a p p o r t o t r a i n t e l l i g e n c e , p o l i t i c a e a r c h i t e t t u r a i s t i t u z i o n a l e . G u e r i n i h a r i c o r d a t o F u l v i o M a r t i n i c o m e f i g u r a d i r i f e r i m e n t o n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , p r o t a g o n i s t a d i p a s s a g g i d e c i s i v i e i n t e r p r e t e d i u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a p r o f o n d a m e n t e a n c o r a t a a l M e d i t e r r a n e o . U n ’ a r e a c h e r e s t a , h a s o t t o l i n e a t o , i l b a r i c e n t r o d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i i t a l i a n i . I l p r e s i d e n t e d e l C o p a s i r h a q u i n d i r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à d i u n a s t r a t e g i a d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e o r g a n i c a e c o n d i v i s a , c a p a c e d i o r i e n t a r e l ’ a z i o n e d e l l o S t a t o i n t u t t e l e s u e a r t i c o l a z i o n i . N o n s o l o d i f e s a e i n t e l l i g e n c e , m a a n c h e e c o n o m i a , t e c n o l o g i a , i n f r a s t r u t t u r e e s e t t o r e p r i v a t o . C e n t r a l e i l p a s s a g g i o s u l r a p p o r t o t r a d e c i s o r e p o l i t i c o e i n t e l l i g e n c e : “ L ’ i n t e l l i g e n c e n o n d e v e d i r e a l p o l i t i c o c i ò c h e v u o l e s e n t i r s i d i r e ” . U n a d i s t i n z i o n e c h e , s e c o n d o G u e r i n i , c o s t i t u i s c e u n a g a r a n z i a f o n d a m e n t a l e d e l l ’ e q u i l i b r i o d e m o c r a t i c o . P a r a l l e l a m e n t e , h a r i b a d i t o l ’ e s i g e n z a d i u n c o s t a n t e b i l a n c i a m e n t o t r a r a f f o r z a m e n t o d e g l i s t r u m e n t i o p e r a t i v i e c o n s o l i d a m e n t o d e i m e c c a n i s m i d i c o n t r o l l o p a r l a m e n t a r e e g i u r i s d i z i o n a l e . U n a d i n a m i c a c h e r i f l e t t e l a l o g i c a s t e s s a d e l l a l e g g e 1 2 4 d e l 2 0 0 7 . I l d i r e t t o r e d e l D i s , V i t t o r i o R i z z i , h a o f f e r t o u n a d e l l e r i f l e s s i o n i p i ù a m p i e e s i s t e m i c h e d e l l a m a t t i n a t a . R i z z i h a d e s c r i t t o l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e c o m e u n a f a s e d i p r o f o n d o d i s o r d i n e g l o b a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a u m e n t o d e i c o n f l i t t i , d a l r i e q u i l i b r i o t r a d e m o c r a z i e e a u t o c r a z i e e d a u n a c o m p e t i z i o n e s e m p r e p i ù i n t e n s a s u l p i a n o e c o n o m i c o e t e c n o l o g i c o . N e l s u o i n t e r v e n t o , h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a g l o b a l i z z a z i o n e a b b i a t r a s f o r m a t o i n t e r d i p e n d e n z e e c o n o m i c h e i n v u l n e r a b i l i t à s t r a t e g i c h e . C a t e n e d e l v a l o r e f r a m m e n t a t e , d i p e n d e n z e t e c n o l o g i c h e e a s i m m e t r i e c o m p u t a z i o n a l i d i v e n t a n o o g g i v a r i a b i l i c e n t r a l i d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . “ L a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a n o n è u n p r i v i l e g i o , m a u n d o v e r e d e m o c r a t i c o ” , h a a f f e r m a t o R i z z i , c o l l e g a n d o i l t e m a d e l l a c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l e a l l a t u t e l a d e l l a s o v r a n i t à d e c i s i o n a l e d e g l i S t a t i . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o i l p a s s a g g i o s u l d o m i n i o c o g n i t i v o e s u l l i b e r o a r b i t r i o , d e f i n i t o “ l a p i ù c r i t i c a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d a p r o t e g g e r e ” . U n c o n c e t t o c h e c o l l o c a l ’ i n t e l l i g e n c e n o n s o l o n e l l a d i m e n s i o n e d e l l a s i c u r e z z a m a t e r i a l e , m a a n c h e i n q u e l l a d e l l a t u t e l a d e l l e c o n d i z i o n i c r u c i a l i d e l l a d e m o c r a z i a . N e l l a r e l a z i o n e c o n c l u s i v a , G i a n n i L e t t a h a p r o p o s t o u n i n t e r v e n t o d e n s o d i m e m o r i a p e r s o n a l e e l e t t u r a s t o r i c a . L e t t a h a d e s c r i t t o F u l v i o M a r t i n i c o m e u n i n t e r p r e t e r a f f i n a t o d e l l ’ i n t e l l i g e n c e i t a l i a n a , c a p a c e d i c o n i u g a r e o p e r a t i v i t à , a n a l i s i e v i s i o n e s t r a t e g i c a d i l u n g o p e r i o d o . N e h a e v i d e n z i a t o l a c a p a c i t à d i a n t i c i p a r e t r a s f o r m a z i o n i g e o p o l i t i c h e e m u t a m e n t i d e g l i e q u i l i b r i g l o b a l i . A m p i o i l r i c h i a m o a l l a f i g u r a d i F r a n c e s c o C o s s i g a , a l l a s u a p a s s i o n e p e r l ’ i n t e l l i g e n c e e a l s u o r u o l o n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a c u l t u r a i s t i t u z i o n a l e p i ù m a t u r a e c o n s a p e v o l e . S e c o n d o L e t t a , M a r t i n i e C o s s i g a r a p p r e s e n t a n o d u e d i m e n s i o n i c o m p l e m e n t a r i : l a c u l t u r a o p e r a t i v a e l a c u l t u r a i s t i t u z i o n a l e d e l l ’ i n t e l l i g e n c e , e n t r a m b e d e c i s i v e p e r l a t e n u t a d e m o c r a t i c a d e l l o S t a t o . A c h i u d e r e l a c e r i m o n i a è s t a t a A d r i a n a M a r t i n i , f i g l i a d e l l ’ A m m i r a g l i o , c h e n e l r i c e v e r e i l p r e m i o d i s e g n a t o d a G e r a r d o S a c c o , h a o f f e r t o u n a t e s t i m o n i a n z a c a p a c e d i r e s t i t u i r e u n a d i m e n s i o n e i n s i e m e p e r s o n a l e e c o n c e t t u a l e d e l l ’ i n t e l l i g e n c e . M a r t i n i , a r c h e o l o g a , h a c o l l e g a t o l a f i g u r a p a t e r n a a l l a p r o p r i a e s p e r i e n z a p r o f e s s i o n a l e , e v i d e n z i a n d o l e p r o f o n d e a f f i n i t à t r a r i c e r c a a r c h e o l o g i c a e a t t i v i t à d i i n t e l l i g e n c e : r a c c o l t a d i d a t i , c a p a c i t à d i a n a l i s i , c o s t r u z i o n e d i l e g a m i e s i n t e s i i n t e r p r e t a t i v a . U n p a r a l l e l i s m o c h e h a s p o s t a t o l ’ a t t e n z i o n e d a l l ’ i m m a g i n a r i o t r a d i z i o n a l e d e i S e r v i z i v e r s o l a l o r o n a t u r a c o g n i t i v a e m e t o d o l o g i c a . “ F a r e i n t e l l i g e n c e s i g n i f i c a i m p a r a r e a r i c o n o s c e r e i p u n t i s a l i e n t i d e l l a r e a l t à e t r a s f o r m a r e i n f o r m a z i o n i f r a m m e n t a r i e i n c o n o s c e n z a ” , h a o s s e r v a t o , s o t t o l i n e a n d o c o m e i l l a s c i t o c u l t u r a l e d e l p a d r e a b b i a i n f l u e n z a t o i l s u o p e r c o r s o d i s t u d i o s a e d o c e n t e . U n p a s s a g g i o c h e h a i n t r o d o t t o n e l l a m a t t i n a t a u n a r i f l e s s i o n e p i ù a m p i a : l ’ i n t e l l i g e n c e n o n s o l o c o m e f u n z i o n e d e l l o S t a t o , m a c o m e d i s c i p l i n a d e l l a c o m p r e n s i o n e , s t r u m e n t o d i l e t t u r a d e l l a c o m p l e s s i t à e , p r i m a a n c o r a , f o r m a d i c o n o s c e n z a d e l m o n d o .