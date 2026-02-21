M o d e n a , 2 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - Z n e x t , l a p i a t t a f o r m a i n d u s t r i a l e n a t a n e l 2 0 2 5 s u i n i z i a t i v a d i Z a n i c h e l l i E d i t o r e c h e c o s t r u i s c e e a c c e l e r a i m p r e s e t e c n o l o g i c h e n e i s e t t o r i d e l l a f o r m a z i o n e , d e l l a v o r o e d e l b e n e s s e r e , è s t a t a f r a i p r o t a g o n i s t i p r e s s o l a F o n d a z i o n e C o l l e g i o S a n C a r l o d i M o d e n a d e l p a n e l " I n v e s t i r e i n L e a r n i n g T e c h n o l o g i e s : t r e n d e f r o n t i e r e d e l l ' a p p r e n d i m e n t o c o n l e t e c n o l o g i e " , n e l l ' a m b i t o d e l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l . A f i a n c o d e l l a C e o E l e n a L a v e z z i , i n v e s t i t o r i e o p e r a t o r i c h e o g n i g i o r n o v a l u t a n o s t a r t u p , a n a l i z z a n o d a t i e d e c i d o n o d o v e a l l o c a r e c a p i t a l e n e l l ' e d t e c h , c o m e K e e s M a s t e n b r o e k ( W h a t W o r k e d E d u c a t i o n & E d t e c h I m p a c t ) , D a m i e n L a n f r e y ( F u t u r e E d u c a t i o n M o d e n a ) e M a t t e o B a r t o l o m e o ( a | i m p a c t A v a n z i E t i c a S I C A F E u V E C A ) . A l c e n t r o d e l c o n f r o n t o , i n u n a r a s s e g n a c h e s i c h i u d e d o m a n i 2 2 f e b b r a i o , u n a d o m a n d a c h e r a r a m e n t e t r o v a r i s p o s t a n e i r e p o r t d i s e t t o r e : c o m e s i v a l u t a u n ' i n n o v a z i o n e i l c u i i m p a t t o s i m i s u r a i n a n n i ? “ N o i p a r t i a m o d a u n a c o n v i n z i o n e c h e v i e n e d a l o n t a n o : l a c o n o s c e n z a n o n s i t r a s m e t t e d a s o l a . S i c o s t r u i s c e n e l t e m p o , c o n m e t o d o . P e r q u e s t o l a p r i m a d o m a n d a c h e f a c c i a m o a u n i m p r e n d i t o r e o a u n ' a z i e n d a c h e v u o l e l a v o r a r e c o n n o i n o n è q u a n t o c r e s c e . È s e s t a d a v v e r o c a m b i a n d o q u a l c o s a n e l m o d o i n c u i l e p e r s o n e i m p a r a n o , l a v o r a n o e v i v o n o . Q u a n d o t r o v i a m o f o n d a t o r i c h e c r e d o n o n e l l a s t e s s a c o s a , c o - f o n d i a m o c o n l o r o : l i a f f i a n c h i a m o s u c o m u n i c a z i o n e , p r o d o t t o , o p e r a t i o n s , c o n u n f i n a n z i a m e n t o i n i z i a l e d i 1 5 0 m i l a e u r o e l a p o s s i b i l i t à d i s e g u i r l i n e i r o u n d s u c c e s s i v i . P e r l e a z i e n d e c h e h a n n o g i à d i m o s t r a t o d i a v e r e b a s i s o l i d e , l a s t r a d a è d i v e r s a : a c q u i s i z i o n e , e p o i c o s t r u i a m o i n s i e m e i l c a p i t o l o s u c c e s s i v o ” , h a d i c h i a r a t o L a v e z z i . I l d i b a t t i t o h a t o c c a t o i t e m i c e n t r a l i p e r c h i o p e r a n e l l ' i n t e r s e z i o n e t r a c a p i t a l e e f o r m a z i o n e : i s e g n a l i d i t r a z i o n e d a v v e r o r i l e v a n t i p e r u n E d T e c h , i l p e s o d e l l a v a l i d a z i o n e p e d a g o g i c a r i s p e t t o a l p r o d u c t - m a r k e t f i t , i m o d e l l i c h e s t a n n o e m e r g e n d o n e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l ' i n s e g n a m e n t o e n e l l ' a d a p t i v e l e a r n i n g . E , p i ù i n f o n d o , l a d o m a n d a p i ù s c o m o d a : q u a n t o v a l e l ’ i m p a t t o e d u c a t i v o q u a n d o e n t r a i n t e n s i o n e c o n l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a ? Z n e x t p a r t e c i p a a l L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l c o m e s p o n s o r , p o r t a n d o a l f e s t i v a l l a p r o s p e t t i v a d i c h i c o s t r u i s c e i m p r e s e n e l s e t t o r e d e l l a f o r m a z i o n e c o n u n a v i s i o n e i n d u s t r i a l e e u n o r i z z o n t e d i l u n g o p e r i o d o .