M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E n i v e r s e “ è i l p r i m o c o r p o r a t e v e n t u r e b u i l d e r i n I t a l i a e , a l m o m e n t o , q u e l l o p i ù s v i l u p p a t o ” . L o h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s G i a c o m o S i l v e s t r i , p r e s i d e n t e d i E n i v e r s e V e n t u r e s , i n u n ’ i n t e r v i s t a . E n i v e r s e “ p o g g i a e n t r a m b i i s u o i p i e d i s u u n p a t r i m o n i o d i t e c n o l o g i a e d i s c i e n z a s t r a o r d i n a r i o , q u e l l o d e l l ' E n i , c o n o l t r e 1 0 . 0 0 0 b r e v e t t i , p i ù d i 1 . 0 0 0 r i c e r c a t o r i c h e q u o t i d i a n a m e n t e l a v o r a n o n e i n o s t r i 7 c e n t r i d i r i c e r c a c h e l a v o r a n o a o l t r e 4 0 0 p u b b l i c a z i o n i s c i e n t i f i c h e l ' a n n o ” . “ L ' i d e a è , p o r t a r e s u l m e r c a t o q u e s t o g r a n d e p a t r i m o n i o d i s c i e n z a , t r a m i t e q u e l l o c h e l e u n i v e r s i t à c h i a m a n o t e c h n o l o g y t r a n s f e r – s p i e g a S i l v e s t r i - . N o i l o f a c c i a m o p a r t e n d o d a l l a t e c n o l o g i a , s u l l a b a s e d i c u i e c o s t r u i a m o d e l l e a z i e n d e . A t r e a n n i d a l l a n a s c i t a d i E n i v e r s e a b b i a m o u n p a t r i m o n i o d i c i r c a 1 6 p r o g e t t i ” . E n i v e r s e è d o t a t a d i “ s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e r i e s c o n o a d a r r i v a r e p r i m a s u l m e r c a t o , e a l t r e c h e h a n n o u n a s f i d a d i r i c e r c a m o l t o p i ù l u n g a d i e t r o l a t e c n o l o g i a - a g g i u n g e i l p r e s i d e n t e - . P o c h i g i o r n i f a è n a t a u n ' a l t r a v e n t u r e n e l p o r t a f o g l i o d i E n i v e r s e . S e n t r i s è u n a v e n t u r e c h e a b b i a m o c r e a t o c o n u n p a r t n e r i n d u s t r i a l e , u n a s t r a o r d i n a r i a e c c e l l e n z a d e l l ' i n g e g n e r i a i t a l i a n a c h e s i c h i a m a D G I m p i a n t i , p e r u n a t e c n o l o g i a c h e s i o c c u p a d i a s s e t i n t e g r i t y d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i p i p e l i n e , q u i n d i d e l l e c o n d o t t e . L ' a b b i a m o p o r t a t a s u l m e r c a t o d a p o c h i g i o r n i e c o n f i d i a m o c h e a n c h e q u e s t a t e c n o l o g i a , c o n u n p a t r i m o n i o d i c i r c a 4 f a m i g l i e b r e v e t t u a l i , p o s s a t r o v a r e f a v o r e n e l m e r c a t o ” .