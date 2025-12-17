M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l d u a l i n n o v a t i o n m o d e l “ è i l n u o v o m o d o d i E n i d i f a r e i n n o v a z i o n e e r i c e r c a c h e a b b i a m o l a n c i a t o f o r m a l m e n t e q u e s t ’ a n n o . U n m o d e l l o d i i n n o v a z i o n e d u a l e . S i g n i f i c a f a r e i n n o v a z i o n e g u a r d a n d o n o n s o l o a l m e r c a t o i n t e r n o , m a v a l u t a n d o a n c h e l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l e p r o p r i e t e c n o l o g i e s u m e r c a t i t e r z i ” . L o h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s G i a c o m o S i l v e s t r i , p r e s i d e n t e d i E n i v e r s e V e n t u r e s , i n u n ’ i n t e r v i s t a . “ F i n d a l l e p r i m e f a s i c e r c h i a m o p a r t n e r c o n c u i s v i l u p p a r e q u e s t e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e : p a r t n e r i n d u s t r i a l i , t e c n o l o g i c i , m a a n c h e c o m m e r c i a l i , p e r p r o m u o v e r e i l p r o d o t t o , e f i n a n z i a r i ” a g g i u n g e . U n a p p r o c c i o c h e h a r i c e v u t o “ i m p o r t a n t i r i c o n o s c i m e n t i , c o m e i l p r e m i o d i S m a u p e r l ’ i n n o v a z i o n e , e q u e l l o d a l l ’ I n t e r n a t i o n a l C h a m b e r o f C o m m e r c e a P a r i g i ” c o n c l u d e .