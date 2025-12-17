Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Il dual innovation model è il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente questanno. Un modello di innovazione duale. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma valutando anche lapplicazione delle proprie tecnologie su mercati terzi. Lo ha detto allAdnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in unintervista. Fin dalle prime fasi cerchiamo partner con cui sviluppare queste innovazioni tecnologiche: partner industriali, tecnologici, ma anche commerciali, per promuovere il prodotto, e finanziari aggiunge. Un approccio che ha ricevuto importanti riconoscimenti, come il premio di Smau per linnovazione, e quello dallInternational Chamber of Commerce a Parigi conclude.