M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I c a m b i a m e n t i c h e c i a s p e t t a n o n e i p r o s s i m i 1 0 a n n i s a r a n n o p i ù i m p o r t a n t i d i q u e l l i a v v e n u t i n e i 3 0 a n n i p a s s a t i . S a r a n n o p i ù d i r o m p e n t i n e l p o s i t i v o e n e l n e g a t i v o , m a , d a o t t i m i s t a q u a l e s o n o , p e n s o c h e s a r a n n o m a g g i o r i q u e l l i p o s i t i v i " . C o s ì A l e c R o s s , d i s t i n g u i s h e d p r o f e s s o r p r e s s o B o l o g n a B u s i n e s s S c h o o l , i n t e r v e n e n d o a l p r i m o “ F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a 2 0 2 5 - I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . M e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” c h e s i è s v o l t o a M i l a n o e h a m e s s o a l c e n t r o i l f u t u r o d e l r e t a i l t r a s f i d e g l o b a l i e i n n o v a z i o n e C a m b i a m e n t i s o c i a l i e d e i c o m p o r t a m e n t i d i c o n s u m o d e g l i i t a l i a n i , t r a s f o r m a z i o n i t e c n o l o g i c h e e f u t u r o d e l s e t t o r e . " U n a v o l t a l e m a t e r i e p r i m e d e l l a v o r o e r a n o l a t e r r a , p o i i l f e r r o . A d e s s o s o n o i d a t i - s p i e g a R o s s - D i e c i a n n i f a c ' e r a n o 1 5 m i l i a r d i d i d i s p o s i t i v i c o n n e s s i a l l a r e t e , o g g i n e a b b i a m o 7 5 m i l i a r d i . Q u e s t o p e r c h é s t i a m o d i g i t a l i z z a n d o p r o c e s s i e s e t t o r i c h e t r a d i z i o n a l m e n t e n o n s o n o c o n s i d e r a t i d i g i t a l i . Q u e s t a c r e s c i t a c o n t i n u e r à c o n l a n a s c i t a d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i m a s s a " . I n t e m a d i d i g i t a l i z z a z i o n e l ' I t a l i a d e v e a c c e l e r a r e : " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a c r e s c i t a c o m p o s t a d e l p i l , l ' I t a l i a e r a a l 1 8 2 e s i m o p o s t o s u 3 9 6 P a e s i s o v r a n i . I m o t i v i s o n o v a r i , t r a c u i l a l e n t e z z a d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , s i a m o s t a t i a l 2 6 e s i m o p o s t o s u 2 7 P a e s i n e l l ' U n i o n e E u r o p e a " . I n f i n e R o s s p a r l a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : " C i s o n o q u a t t r o t i p i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , n o n s o l o a i g e n e r a t i v a e C h a t G p t . I n I t a l i a s i p a r l a s o l o d i q u e l l a g e n e r a t i v a c h e è l a m e n o r i l e v a n t e . G l i a l t r i s o n o : i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r c e t t i v a c h e i n t e r p r e t a i m m a g i n i , s u o n i e t e s t o , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a g e n t i c a c h e h a l a c a p a c i t à d i r a g i o n a r e , p i a n i f i c a r e e a g i r e i n m o d o a u t o n o m o , i n f i n e , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e f i s i c a c h e s i r e l a z i o n a c o n i l m o n d o r e a l e , u n e s e m p i o è r a p p r e s e n t a t o d a i d r o n i e d a i v e i c o l i a u t o n o m i " .