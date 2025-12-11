R o m a , 1 1 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " I l f u t u r o c a m b i a i n m a n i e r a r a d i c a l e e v e l o c e , c o n u n ' a c c e l e r a z i o n e p r o p u l s i v a c h e a r r i v a d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . C a p i r e c h i s i è è d u n q u e f o n d a m e n t a l e p e r l e i m p r e s e . C r e d i a m o c h e l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e p e r u n ' a z i e n d a c o m e n o i s i a c a p i r e c h e l ' i n n o v a z i o n e f a p a r t e d i c h i s i è , d e i c o m p o r t a m e n t i " . L o h a s o t t o l i n e a t o C a m i l l a F o l l a d o r i , c h i e f s t r a t e g y o f f i c e r f l u t t e r S e a d i S i s a l , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a q u a r t a e d i z i o n e d i F u t u r e S , l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a S i s a l p e r c o n f r o n t a r s i c o n i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e o p i n i o n m a k e r s u l l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à l e g a t e a l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . A l c e n t r o d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 i l t e m a d e l l ’ i d e n t i t à e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e a z i e n d e . " C o m p r e n d e r e c h e l ’ i n n o v a z i o n e è u n c o m p o r t a m e n t o e n o n u n p r o g e t t o c i p e r m e t t e d i c o n t i n u a r e a c r e s c e r e i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e e r e s p o n s a b i l e " a g g i u n g e . " S e r v e p o i c r e a r e i l c o n t e s t o a d a t t o , a t t r a v e r s o u n a g o v e r n a n c e d e l l ' i n n o v a z i o n e e d e l l ' a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e - c o n c l u d e - i n m o d o d a c r e a r e i l c o n t e s t o e n o n s e m p l i c e m e n t e u n a r o a d m a p d i c a s i d ' u s o " .