R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n R o b o r o c k ” “ R o b o r o c k è n o t a p e r l a s u a g r a n d e e s p e r i e n z a n e l l a r o b o t i c a d o m e s t i c a . S i a m o i p r i m i a l m o n d o n e l s e t t o r e d e i r o b o t a s p i r a p o l v e r e . C o n l ’ a n n u n c i o d i o g g i p o r t i a m o t u t t a l a n o s t r a e s p e r i e n z a n e l l ’ a m b i t o d e l l a n a v i g a z i o n e , d e l l a m a p p a t u r a e d e l r i c o n o s c i m e n t o o s t a c o l i b a s a t i s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a n c h e a l l ’ a p e r t o , n e l s e t t o r e d e i r o b o t t o s a e r b a . A l l a b a s e d i q u e s t a e v o l u z i o n e c ' è l a f i l o s o f i a d e l b r a n d : a n d a r e i n c o n t r o a i p r o b l e m i r e a l i e a l l e e s i g e n z e d e g l i u t e n t i ” . C o s ì C h i a r a C a r o b e l l o , p r c o m m u n i c a t i o n m a n a g e r d i R o b o r o c k I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ R o c k t h e M o w - T i m e t o R o l l ’ , o r g a n i z z a t o a M o n a c o d a l l ’ a z i e n d a c i n e s e p e r c e l e b r a r e i l d e b u t t o u f f i c i a l e d i u n a n u o v a s e r i e d i t o s a e r b a , R o c k M o w e R o c k N e o , d u e n o v i t à p r e s e n t a t e a n c h e a I f a 2 0 2 5 . I n r i s p o s t a a d a l c u n i “ l i m i t i e d i f f i c o l t à n e l l a c u r a d e i p r a t i , a b b i a m o o f f e r t o d e l l e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e a v a n z a t e e u n d e s i g n d i s t i n t i v o p e r c e r c a r e d i o f f r i r e u n p r o d o t t o c h e p e r m e t t a a g l i u t e n t i d i f a c i l i t a r e e s e m p l i f i c a r e t u t t a u n a s e r i e d i o p e r a z i o n i ” , i l l u s t r a C a r o b e l l o . “ N e l l a n o s t r a n u o v a g a m m a d i r o b o t s t o s a e r b a - a p p r o f o n d i s c e - l a n c i a m o t r e m o d e l l i , R o c k M o w S 1 e R o c k N e o Q 1 p e n s a t i p e r p r a t i p i ù ‘ s e m p l i c i ’ e R o c k M o w Z 1 , i l m o d e l l o d i p u n t a p r o g e t t a t o p e r i p r a t i i r r e g o l a r i . P e r m e t t e i n f a t t i d i g e s t i r e p e n d e n z e , d i s l i v e l l i , p e r c o r s i d i s s e s t a t i e d i f f i c i l i c o n u n s i s t e m a a q u a t t r o r u o t e m o t r i c i e a u n o d i s t e r z a t a a t t i v a . T u t t i e t r e i m o d e l l i s o n o a c c o m u n a t i d a l s i s t e m a i n t e l l i g e n t e d i n a v i g a z i o n e e m a p p a t u r a , u n a n o s t r a e r e d i t à d e l l a r o b o t i c a d o m e s t i c a - s p i e g a - S i t r a t t a d i u n s i s t e m a c h e r i c o n o s c e i n m a n i e r a i n t e l l i g e n t e l a t i p o l o g i a d i o s t a c o l i e d e f i n i s c e s e b i s o g n a a g g i r a r l i o s a l v a r l i . P e n s i a m o a g l i a n i m a l i d o m e s t i c i , a d e s e m p i o . O p p u r e i d e n t i f i c a o s t a c o l i c h e n o n b i s o g n a s u p e r a r e , c o m e p e r e s e m p i o p i s c i n e o a l t r i t i p i d i p e r c o r s i c h e u n t e m p o d o v e v a n o e s s e r e d e l i m i t a t i m a n u a l m e n t e . O g g i , g r a z i e a l d o p p i o s i s t e m a g u i d a t o d a l l e A i , i p r o g r a m m i p o s s o n o e s s e r e d e f i n i t i c o m o d a m e n t e d a l l e a p p ” . I t o s a e r b a d i R o b o r o c k s o n o p r o g e t t a t i p e r “ g e s t i r e a n c h e s i t u a z i o n i c o m p l e s s e , o l t r e c h e t e r r e n i c o m p l e s s i - s p e c i f i c a l a P r C o m m u n i c a t i o n M a n a g e r i t a l i a n a - q u i n d i a n c h e i n c a s o d i p i o g g i a o d i t e r r e n i b a g n a t i , i n o s t r i r o b o t n o n s i f e r m a n o e c o n t i n u a n o n e l l o r o l a v o r o ” , a g g i u n g e . I n u o v i t o s a e r b a c e l e b r a t i a l l ’ e v e n t o b a v a r e s e s f i d a n o a n c h e l a d i f f i c o l t à d i t a g l i a r e l ’ e r b a i n p r o s s i m i t à d i m u r i e b o r d i g r a z i e a l l a l a m a P r e c i E d g e B l a d e “ u n s i s t e m a d i u n a l a m a a g g i u n t i v a , c h e f u o r i e s c e q u a n d o r i c o n o s c e i b o r d i , a i u t a n d o c o s ì a l i m i t a r e a l m a s s i m o l ' i n t e r v e n t o m a n u a l e - s p e c i f i c a C a r o b e l l o - U n ' a u t o m a z i o n e c o m p l e t a p e r u n ' e s p e r i e n z a , c h e c i p i a c e d e f i n i r e , h a n d s f r e e ” , c o n c l u d e .