R o m a , 1 1 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s f i d a n o n è m e t t e r e u n p o ’ p i ù d i t e c n o l o g i a n e i p r o c e s s i e s i s t e n t i , m a d i r i p r o g e t t a r e l e i m p r e s e p a r t e n d o d a l l a t e c n o l o g i a . A i m i e i s t u d e n t i i n s e g n o a p r o g e t t a r e n u o v e i m p r e s e s e n z a e s s e r i u m a n i , a l l ' i n i z i o . L i s i a g g i u n g e p o i , s t r a d a f a c e n d o , p e r c o n t r o l l a r e l e t e c n o l o g i e . S i t r a t t a d i a v v i a r e u n p r o c e s s o d i s o s t a n z i a l e i n v e r s i o n e d e l m o d o c o n c u i f i n o a d e s s o a b b i a m o p e n s a t o a l f a r e i m p r e s a . N o n s i d o v r e b b e i n f a t t i c o n c e p i r e l a t e c n o l o g i a c o m e u n e l e m e n t o a g g i u n t o , m a c o m e u n a p a r t e c o s t i t u t i v a d e l f a r e i m p r e s a ” . L o h a d e t t o A l b e r t o C a r n e v a l e M a f f è , p r o f e s s o r e d i S t r a t e g i a a l l a S d a B o c c o n i s c h o o l o f m a n a g e m e n t , i n t e r v e n e n d o a l l a q u a r t a e d i z i o n e d i F u t u r e S , l ’ a p p u n t a m e n t o d i S i s a l c h e p r o m u o v e i l c o n f r o n t o c o n i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e o p i n i o n m a k e r s u l l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à l e g a t e a l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . T e m a d i q u e s t ’ a n n o l ’ i n n o v a z i o n e i n t e s a c o m e i d e n t i t à , a m b i z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à d e l l e a z i e n d e , u n a t e n s i o n e c h e p e r m e t t e d i t r a s f o r m a r e i l c a m b i a m e n t o i n o p p o r t u n i t à t r a s f o r m a t i v e p e r l ’ i m p r e s a e l a S o c i e t à . “ S e r v o n o q u i n d i n u o v e c u l t u r e e a p e r t u r a m e n t a l e . I g i o v a n i d o v r a n n o r e i n v e n t a r e i l p r o p r i o r u o l o , p o i c h é p a r a d o s s a l m e n t e l a t e c n o l o g i a o g g i p r e m i a g l i a n z i a n i , e s a l t a n d o l e c a p a c i t à t a c i t e e l e e s p e r i e n z e . I g i o v a n i n o n d o v r a n n o e s s e r e ‘ g a r z o n i ’ d i u n n u o v o p r o c e s s o - c o n c l u d e - m a i n n o v a t o r i d i u n a n u o v a o r g a n i z z a z i o n e ” .