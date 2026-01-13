R o m a , 1 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l p r i n c i p i o d i b a s e è c h e l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o i n n a n z i t u t t o è u n a r e s p o n s a b i l i t à d i t u t t i . O v v i a m e n t e n o i a b b i a m o u n a s e r i e d i p r o f e s s i o n i s t i c h e s i o c c u p a n o s p e c i f i c a t a m e n t e d i q u e s t o , m a p o i t u t t i n o i , i o i n p r i m i s c o n t u t t o i l l e a d e r s h i p t e a m , s i a m o i n c a m p o p e r l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o i n a z i e n d a . E i l p r i n c i p i o d i b a s e è c h e l a s i c u r e z z a è q u a l c o s a c h e n o n s i f a p e r c h é t e l o c h i e d e q u a l c u n o a l d i f u o r i d e l l ' a z i e n d a , m a p e r c h é d i v e n t a u n ' a b i t u d i n e , u n q u a l c o s a c h e s i f a n a t u r a l m e n t e a n c h e s e n z a p e n s a r c i . B i s o g n a a b b i n a r e a l c u n e c o s e b e n c o d i f i c a t e : i n n a n z i t u t t o l a t a n t a l e g i s l a z i o n e s u l l a s i c u r e z z a i n s i e m e a g l i i n v e s t i m e n t i " . C o s ì , i n t e r v i s t a t o d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , A n t o n i o F a z z a r i , G e n e r a l M a n a g e r a n d C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r d i F a t e r , p l a y e r d i r i l i e v o n e l m e r c a t o d e i p r o d o t t i i g i e n e c a s a e i g i e n e p e r s o n a , d a l 1 9 9 2 j o i n t v e n t u r e p a r i t e t i c a t r a A n g e l i n i I n d u s t r i e s e P r o c t e r & G a m b l e .