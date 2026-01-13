R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a n o s t r a s t r a t e g i a c h i a v e s i c h i a m a ' P e o p l e F i r s t ' e a p p u n t o h a l ' o b i e t t i v o d i c r e a r e u n ' a z i e n d a d o v e l e p e r s o n e , i l l o r o t a l e n t o , l a l o r o f e l i c i t à s i a n o a l c e n t r o d e l n o s t r o f a r e i m p r e s a . E a l l a b a s e d i ' P e o p l e f i r s t ' c ' è t u t t o i l l a v o r o c h e f a c c i a m o t u t t i i g i o r n i p e r l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e , p e r f a r e i n m o d o c h e a b b i a n o i l d i r i t t o e l ' o p p o r t u n i t à d i l a v o r a r e i n u n l u o g o s i c u r o e a c c o g l i e n t e . È u n ' a t t i v i t à d i c u i c ' è b i s o g n o d i p a r l a r e , c o n i l t r e n d d e g l i i n f o r t u n i c h e è p r e o c c u p a n t e e i d a t i s u i m o r t i s u l l a v o r o c h e n o n s c e n d o n o " . C o s ì , i n t e r v i s t a t o d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , A n t o n i o F a z z a r i , G e n e r a l M a n a g e r a n d C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r d i F a t e r , p l a y e r d i r i l i e v o n e l m e r c a t o d e i p r o d o t t i i g i e n e c a s a e i g i e n e p e r s o n a , d a l 1 9 9 2 j o i n t v e n t u r e p a r i t e t i c a t r a A n g e l i n i I n d u s t r i e s e P r o c t e r & G a m b l e . F a t e r è l e a d e r n e l m e r c a t o i t a l i a n o d e i p r o d o t t i a s s o r b e n t i p e r l a p e r s o n a c o n i b r a n d L i n e s , L i n e s S p e c i a l i s t e P a m p e r s e k e y p l a y e r n e l m e r c a t o e u r o p e o d e i p r o d o t t i p e r l a c u r a d e l l a c a s a c o n i l b r a n d A c e , c h e c o m m e r c i a l i z z a i n 2 5 P a e s i d e l m o n d o , e , c o n o l t r e 1 . 5 0 0 d i p e n d e n t i , r a p p r e s e n t a o g g i u n u n i c u m n e l l o s c e n a r i o n a z i o n a l e e d i n t e r n a z i o n a l e . L ’ a z i e n d a o p e r a a t t r a v e r s o q u a t t r o s t a b i l i m e n t i a P e s c a r a , C a m p o c h i a r o ( C b ) , P o r t o ( P o r t o g a l l o ) , G e b z e ( T u r c h i a ) . " P e r i n n e s c a r e - s p i e g a F a z z a r i - u n a t r a s f o r m a z i o n e d e l n o s t r o P a e s e e d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l e i n m e r i t o , a b b i a m o s i a n e l n o s t r o s i t o p r o d u t t i v o d i C a m p o c h i a r o c h e i n q u e l l o d i P e s c a r a o l t r e c h e n e l n o s t r o h e a d q u a r t e r , u n s i s t e m a d i s i c u r e z z a c h e è c e r t i f i c a t o I S O 4 5 0 0 1 " , s o t t o l i n e a . M a F a z z a r i s p i e g a a n c h e c h e " p e r n o i l a c e r t i f i c a z i o n e è s o l o u n a s p e t t o d i u n p r o g r a m m a m o l t o p i ù e s t e s o , c h e h a c o m e o b i e t t i v o q u e l l o c h e s i a m o r i u s c i t i a f a r e n e g l i u l t i m i d u e a n n i i n F a t e r I t a l i a , o v v e r o d i a z z e r a r e l ' i n d i c e i n f o r t u n i s t i c o e d i m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i i n t e r n o , o l t r e a f a r e i n m o d o c h e l a s i c u r e z z a d i v e n t i u n c o d i c e v a l o r i a l e d i t u t t o c i ò c h e f a c c i a m o . N o n u n q u a l c o s a c h e f a c c i a m o p e r c h é c e l o c h i e d e q u a l c u n o , m a p i u t t o s t o u n ' a b i t u d i n e p o t e n z i a n t e d i c h i l a v o r a c o n n o i " , c o n c l u d e .