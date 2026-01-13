R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C i i m p e g n i a m o s u l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o p e r c h é è l a m i s u r a p e r t u t e l a r e l e n o s t r e p e r s o n e e d a r e c o n g r u e n z a a ' P e o p l e F i r s t ' . M a p o i b i s o g n a a n c h e a d o t t a r e q u a l c o s a d i p i ù e p e r f a r l o a b b i a m o a t t i n t o a l l a n o s t r a c o n o s c e n z a , a d e s e m p i o d i m a r k e t i n g , a q u e l l o c h e n o i s a p p i a m o e s s e r e . E a b b i a m o i n i z i a t o a n c h e a s p e r i m e n t a r e c o s e n u o v e . U n a d e l l e q u a l i è ' R o c k n s a f e ' , d o v e g r a z i e a u n n o s t r o a m i c o , S t e f a n o P a n c a r i , c h e r i n g r a z i a m o s e m p r e , a b b i a m o p o r t a t o i n a z i e n d a u n f o r m a t v e r a m e n t e d i s t i n t i v o , u n c o n c e r t o r o c k c h e è e n t r a t o n e i n o s t r i s t a b i l i m e n t i e n e l n o s t r o h e a d q u a r t e r . U n f o r m a t c h e c o m b i n a m u s i c a , s t o r y t e l l i n g e a n c h e t e s t i m o n i a n z e d i r e t t e p e r p a r l a r e d i s i c u r e z z a i n u n a m a n i e r a d i v e r s a . S i a m o c o n v i n t i c h e q u a n d o t u p a r l i d i s i c u r e z z a a s c o l t a n d o l e n o t e d i u n a s p l e n d i d a m u s i c a d a l v i v o a l l o r a t u t t o c i ò t i t o c c a l ' a n i m a i n u n a m a n i e r a m o l t o d i v e r s a " . C o s ì , i n t e r v i s t a t o d a A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , A n t o n i o F a z z a r i , G e n e r a l M a n a g e r a n d C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r d i F a t e r , p l a y e r d i r i l i e v o n e l m e r c a t o d e i p r o d o t t i i g i e n e c a s a e i g i e n e p e r s o n a , r a c c o n t a g l i u l t i m i p r o g e t t i m e s s i i n c a m p o d a l l ' a z i e n d a i n a m b i t o d i s i c u r e z z a s u l l a v o r o . E F a z z a r i s o t t o l i n e a c h e " u n a l t r o p r o g r a m m a a c u i t e n i a m o m o l t o s i c h i a m a ' S a f e S t a r t ' , c h e p a r t e d a u n a f i l o s o f i a c h e n o i a p p o g g i a m o t a n t o , s e c o n d o c u i i l 9 0 % d e i p r o b l e m i d i s i c u r e z z a d i p e n d o n o d a n o i , n o n d i p e n d o n o d a i m a c c h i n a r i o d a a l t r e p e r s o n e . ' S a f e s t a r t ' , q u i n d i , h a l ' o b i e t t i v o d i p o r t a r e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a f u o r i d a i c o n f i n i a z i e n d a l i e f a r l a a r r i v a r e a n c h e a c a s a . P e r c h é ' t i p i z z a ' g l i s t a t i c h e m e t t o n o a r i s c h i o l a s i c u r e z z a , c o m e l a s t a n c h e z z a , l a f r e t t a , l ' a b b a s s a m e n t o d i a t t e n z i o n e , l ' e c c e s s o d i f i d u c i a " , s o t t o l i n e a F a z z a r i .