R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l t e m a d e l l a s i c u r e z z a d e l l a v o r o q u e s t o G o v e r n o h a l a v o r a t o s e n z a s o s t a , i n p i e n a c o n d i v i s i o n e c o n t u t t e l e p a r t i s o c i a l i . O g g i c o m p i a m o u n p a s s o i m p o r t a n t e c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d i u n i n t e r v e n t o o r g a n i c o e s t r u t t u r a l e d i r i f o r m a , c h e c o m b i n a m i s u r e d i p r e v e n z i o n e e c o n t r o l l o , i n c e n t i v i e c o n o m i c i e p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e i l a v o r a t o r i , f o r m a z i o n e d e i p i ù g i o v a n i e s u p p o r t o a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e s u l l a v o r o " . C o s ì i l S o t t o s e g r e t a r i o a l L a v o r o C l a u d i o D u r i g o n . " B e n e l e i n g e n t i r i s o r s e m e s s e i n c a m p o p e r s b l o c c a r e l ’ a s s u n z i o n e d i n u o v i i s p e t t o r i , b e n e i p r e m i a l l e a z i e n d e v i r t u o s e , b e n e l ’ u s o d e l d i g i t a l e c h e p u ò e s s e r e u n p r e z i o s o a l l e a t o i n q u e s t o c o n t e s t o , b e n i s s i m o l a s e n s i b i l i z z a z i o n e d e i g i o v a n i e l ’ a t t e n z i o n e s u l l a f o r m a z i o n e e s u i p e r c o r s i d i o r i e n t a m e n t o d e i n o s t r i s t u d e n t i a c u i d o b b i a m o r i v o l g e r c i p e r t r a s m e t t e r e l e n o z i o n i f o n d a m e n t a l i s u l l a s i c u r e z z a e l ’ i m p o r t a n z a d i a d o t t a r e c o m p o r t a m e n t i s i c u r i n e g l i a m b i e n t i c h e f r e q u e n t a n o o g n i g i o r n o . U n i m p o r t a n t e r i s u l t a t o c h e s i i n s e r i s c e i n u n p i ù a m p i o q u a d r o d i p o l i t i c h e c o n c u i q u e s t o G o v e r n o i n t e n d e r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e n e i l u o g h i d i l a v o r o , g a r a n t e n d o u n ’ o c c u p a z i o n e d i q u a l i t à , s t a b i l e e s i c u r a " , c o n c l u d e .