R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P o c h i m i n u t i f a è a r r i v a t a u n ’ a l t r a n o t i z i a p e s a n t i s s i m a : 3 2 e s i m o c r o l l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e s u 3 6 m e s i r i l e v a t i d u r a n t e i l G o v e r n o M e l o n i . C i v u o l e t a l e n t o ! " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " N o i a b b i a m o p r e s e n t a t o d e l l e p r o p o s t e c o n t r o i l c a r o b o l l e t t e d e l l e a z i e n d e , p e r i n c e n t i v i a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l e a s s u n z i o n i c o n m e n o b u r o c r a z i a e t a s s e , p e r s p o s t a r e s o l d i d a l R i a r m o a l l e n o s t r e i m p r e s e , q u e l l e c h e t i r a n o l a c a r r e t t a e r e n d o n o g r a n d e l ’ I t a l i a . M a i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n o n h a n i e n t e d a d i r e s u q u e s t o d i s a s t r o ? H a n n o p r e s e n t a t o u n a M a n o v r a c h e - p e r s t e s s a a m m i s s i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a - h a i m p a t t o n u l l o s u l l a g i à m i s e r a c r e s c i t a " . " P e n s a t e c o s a s a r e b b e s u c c e s s o s e n z a i 2 0 9 m i l i a r d i d e l P n r r c h e h a n n o t r o v a t o g i à s u l t a v o l o d i C h i g i g r a z i e a n o i : i n v e c e d i u n a c r e s c i t a d e l l o z e r o v i r g o l a o r a s a r e m m o i n r e c e s s i o n e " .