M i l a n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M i l a n o c o n q u i s t a n u o v a m e n t e i l p r i m o p o s t o , c o n o t t i m i r i s u l t a t i n e l l a d o t a z i o n e d i s e r v i z i , r e d d i t o , g e s t i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , v i t a l i t à d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o , s e g u i t a d a B o l z a n o e B o l o g n a , n e l l ’ I n d a g i n e a n n u a l e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a 2 0 2 5 n e l l e p r o v i n c e i t a l i a n e , r e a l i z z a t a d a I t a l i a O g g i e I t a l C o m m u n i c a t i o n s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a , g i u n t a a l l a 2 7 ª e d i z i o n e . R i s p e t t o a l l a c l a s s i f i c a d e l l o s c o r s o a n n o , p e r M i l a n o e B o l z a n o s i t r a t t a d i u n a c o n f e r m a , m e n t r e m i g l i o r a B o l o g n a c h e s a l e d i u n a p o s i z i o n e . D u e p a s s i i n d i e t r o , i n v e c e , p e r M o n z a e d e l l a B r i a n z a , m e n t r e s i s e g n a l a u n s i g n i f i c a t i v o a v a n z a m e n t o i n g r a d u a t o r i a d i R i m i n i e A s c o l i P i c e n o , r i s p e t t i v a m e n t e a l 1 2 ° e 1 5 ° p o s t o , c o n o l t r e v e n t i p o s i z i o n i g u a d a g n a t e r i s p e t t o a l 2 0 2 4 . A n c o r a i n f o n d o a l l a c l a s s i f i c a C a l t a n i s s e t t a ( 1 0 7 ª ) , p r e c e d u t a d a C r o t o n e ( 1 0 6 ª ) , c h e s c e n d e d i c i n q u e p o s i z i o n i i n u n a n n o e R e g g i o C a l a b r i a ( 1 0 5 ª ) , c h e i n v e c e c o n q u i s t a u n p o s t o . D a r i l e v a r e , i n n e g a t i v o , F o g g i a , c h e p a s s a d a l l a 9 3 ª a l l a 1 0 4 ª p o s t a z i o n e i n c l a s s i f i c a , P o r d e n o n e d a l l a 9 ª a l l a 2 3 ª e G o r i z i a d a l l a 2 6 ª a l l a 5 2 ª . L o s t u d i o s i a r t i c o l a i n n o v e d i m e n s i o n i d ’ a n a l i s i : a f f a r i e l a v o r o , a m b i e n t e , i s t r u z i o n e e f o r m a z i o n e , p o p o l a z i o n e , r e a t i e s i c u r e z z a , r e d d i t o e r i c c h e z z a , s i c u r e z z a s o c i a l e , s i s t e m a s a l u t e , t u r i s m o i n t r a t t e n i m e n t o e c u l t u r a , c h e h a n n o p e r m e s s o d i i n d a g a r e i n m a n i e r a a p p r o f o n d i t a i m o l t e p l i c i a s p e t t i r e l a t i v i a l l a q u a l i t à d e l l a v i t a a l i v e l l o l o c a l e . L e 1 0 7 p r o v i n c e i t a l i a n e s o n o s t a t e c l a s s i f i c a t e i n 5 c l u s t e r ( M e d i t e r r a n e o , F r a n c i g e n a , A d r i a t i c o , P a d a n i a , M e t r o p o l i ) , o t t e n e n d o c o s ì u n a f o t o g r a f i a p i ù d e t t a g l i a t a d e l l e s p e c i f i c i t à t e r r i t o r i a l i . L a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l 2 0 2 5 è r i s u l t a t a b u o n a o a c c e t t a b i l e i n 6 0 p r o v i n c e s u 1 0 7 . S i t r a t t a d i u n v a l o r e i n f e r i o r e a q u e l l o r e g i s t r a t o n e g l i u l t i m i a n n i e q u i n d i i n d i c a t i v o d i u n p e g g i o r a m e n t o . L ’ i n d a g i n e c o n f e r m a a n c h e p e r i l 2 0 2 5 l a f r a t t u r a e s i s t e n t e t r a i l C e n t r o - N o r d e l ’ I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e . N e l l e r e g i o n i d e l M e z z o g i o r n o , i n o l t r e , r e s t a n o s i g n i f i c a t i v e a r e e d i d i s a g i o s o c i a l e e p e r s o n a l e . L a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l l e p r o v i n c e d e l N o r d - O v e s t r i s u l t a i n l e g g e r o a r r e t r a m e n t o ( 1 9 p r o v i n c e s u 2 5 s o n o n e i d u e g r u p p i d i t e s t a – q u a l i t à b u o n a e a c c e t t a b i l e – 2 i n m e n o r i s p e t t o a l l a p a s s a t a e d i z i o n e ) . U n a s i t u a z i o n e o p p o s t a c a r a t t e r i z z a i l N o r d - E s t , m e n t r e n e l l ’ I t a l i a c e n t r a l e s i r e g i s t r a u n l i e v e m i g l i o r a m e n t o . P e r l e p r o v i n c e d e l l ’ I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e , s o l t a n t o L ’ A q u i l a s i c l a s s i f i c a n e l g r u p p o 2 ( q u a l i t à d e l l a v i t a a c c e t t a b i l e ) , c o n t r o l e d u e ( P e s c a r a e T e r a m o ) c e n s i t e l o s c o r s o a n n o . G l i i n d i c a t o r i d e l l a d i m e n s i o n e ' A f f a r i e l a v o r o ' r i p o r t a n o i n f o r m a z i o n i s u l m e r c a t o o c c u p a z i o n a l e , s u l l e i m p r e s e , s u l l ’ i m p o r t o d e i p r o t e s t i p e r a b i t a n t e e s u l l a i n c i d e n z a d i s t a r t u p e P m i i n n o v a t i v e . B o l z a n o s i c l a s s i f i c a a l p r i m o p o s t o c o m e n e l l e t r e p a s s a t e e d i z i o n i , s e g u i t a d a F i r e n z e ( c h e s i t r o v a a l q u a r t o p o s t o ) e c h e s c a l a b e n 1 6 p o s i z i o n i r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o . A s e g u i r e P r a t o , P a d o v a e T r e n t o . I n c o d a a l l a c l a s s i f i c a t r o v i a m o e s c l u s i v a m e n t e p r o v i n c e d e l l ’ I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e : A g r i g e n t o , S i r a c u s a e N a p o l i . L a d i m e n s i o n e d e l l ’ a m b i e n t e è a r t i c o l a t a i n d u e s o t t o d i m e n s i o n i : q u e l l a n e g a t i v a m e n t e a s s o c i a t a a l l a q u a l i t à d e l l a v i t a c o m p r e n d e i n d i c a t o r i d i i m p a t t o a m b i e n t a l e , m e n t r e n e l l a s o t t o d i m e n s i o n e p o s i t i v a f i g u r a n o a n c h e v a r i a b i l i i l c u i a n d a m e n t o p u ò e s s e r e m e s s o i n r e l a z i o n e c o n l e a z i o n i d e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i . È a n c o r a B o l z a n o i n v e t t a : a p r e l a c l a s s i f i c a d e l l a q u a l i t à a m b i e n t a l e , s e g u i t a d a B o l o g n a , B e r g a m o e R e g g i o E m i l i a . N e l l e 1 9 p o s i z i o n i d i t e s t a f i g u r a n o 6 p r o v i n c e d e l N o r d - O v e s t ; 1 2 p r o v i n c e d e l N o r d - E s t e M a c e r a t a i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ I t a l i a c e n t r a l e . I n c o d a s i c o n f e r m a n o a n c h e p e r i l 2 0 2 5 P a l e r m o e C a t a n i a . R e l a t i v a m e n t e a i r e a t i e a l l a s i c u r e z z a A s c o l i P i c e n o a p r e l a c l a s s i f i c a , s c a l a n d o d i e c i p o s i z i o n i r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o . S e g u o n o n e l l ’ o r d i n e O r i s t a n o , P o t e n z a , M a t e r a e T r e v i s o . L ’ a n a l i s i d e i r i s u l t a t i r i l e v a t i i n q u e s t a e n e l l e p a s s a t e e d i z i o n i d e n o t a u n a s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à d e l q u a d r o r e l a t i v o a l l a s i c u r e z z a . I n f a t t i , a n c h e q u e s t ’ a n n o l e p r o v i n c e i n c u i l a s i c u r e z z a è r i s u l t a t a b u o n a o a c c e t t a b i l e a m m o n t a n o a 6 5 , d a t o i n l i n e a c o n q u e l l o d e l l e u l t i m e s e t t e e d i z i o n i d e l l ’ i n d a g i n e , u n r i s u l t a t o q u i n d i s t a b i l e n e l t e m p o e m o l t o p o s i t i v o . I n c o d a t r o v i a m o R o m a , T r i e s t e , F i r e n z e e , u l t i m a , M i l a n o . P e r i l 2 0 2 5 , n e l l a d i m e n s i o n e d e l l a s i c u r e z z a s o c i a l e s o n o s t a t i s o s t i t u i t i 5 d e i 1 2 i n d i c a t o r i i n c u i s i a r t i c o l a . È s u b e n t r a t o i l d a t o r e l a t i v o a i N E E T ( p e r c e n t u a l e d i g i o v a n i t r a i 1 5 e i 2 9 a n n i c h e n o n s o n o i m p e g n a t i n é i n p e r c o r s i d i i s t r u z i o n e o f o r m a z i o n e , n é n e l m o n d o d e l l a v o r o ) . A l p o s t o d e i 4 i n d i c a t o r i r i m o s s i t r o v i a m o : o m i c i d i s t r a d a l i o g n i 1 0 0 i n c i d e n t i s t r a d a l i , d a i m o r t i p e r a b u s o d i a l c o l p e r 1 0 0 m i l a a b i t a n t i , d a i m o r t i p e r a b u s o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i p e r 1 0 0 m i l a a b i t a n t i e , i n f i n e , d a l l ’ i n d i c e d i a f f o l l a m e n t o c a r c e r a r i o . L a p r o v i n c i a c h e q u e s t ’ a n n o a p r e l a c l a s s i f i c a è A s c o l i P i c e n o , s e g u i t a d a L o d i , P r a t o , S i e n a e R a g u s a , m e n t r e c h i u d e q u e l l a d e l S u d S a r d e g n a . S o n o 6 g l i i n d i c a t o r i d e l l a d i m e n s i o n e I s t r u z i o n e e f o r m a z i o n e : t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e a l l a s c u o l a d e l l ’ i n f a n z i a , p e r c e n t u a l e d i p e r s o n e d i e t à c o m p r e s a t r a 2 5 e 6 4 a n n i i n p o s s e s s o d i u n d i p l o m a d i i s t r u z i o n e s e c o n d a r i a s u p e r i o r e , p e r c e n t u a l e d i p e r s o n e d i e t à c o m p r e s a t r a 2 5 e 3 9 a n n i c o n l a u r e a o a l t r i t i t o l i , p e r c e n t u a l e d i p e r s o n e d i e t à c o m p r e s a t r a 2 5 e 6 4 a n n i c o i n v o l t e i n a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e p e r m a n e n t e e l a p e r c e n t u a l e d i s t u d e n t i i n p o s s e s s o d i a d e g u a t e c o m p e t e n z e n u m e r i c h e e a l f a b e t i c h e . A p r e l a c l a s s i f i c a B o l o g n a , c o n f e r m a n d o i l p i a z z a m e n t o d e l l e p a s s a t e d u e e d i z i o n i d e l l ’ i n d a g i n e . A s e g u i r e M i l a n o , d u e p r o v i n c e d e l N o r d - E s t , U d i n e e T r i e s t e , e A s c o l i P i c e n o i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ I t a l i a c e n t r a l e . C h i u d o n o C a l t a n i s s e t t a e , u l t i m a , a n c o r a u n a v o l t a , C r o t o n e . L a s t r u t t u r a d i q u e s t a d i m e n s i o n e d i a n a l i s i è s t a t a p r o f o n d a m e n t e m o d i f i c a t a n e l 2 0 2 2 , c o n l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a d e n s i t à d e m o g r a f i c a ; l a s o s t i t u z i o n e d e l n u m e r o m e d i o d i c o m p o n e n t i d e l n u c l e o f a m i l i a r e c o n i l n u m e r o m e d i o d i f i g l i p e r d o n n a ; l ’ i n s e r i m e n t o d i 5 n u o v i i n d i c a t o r i . B o l z a n o s i c o n f e r m a a l p r i m o p o s t o , r i s u l t a t o c h e s i r i p e t e d a u n d i c i a n n i a q u e s t a p a r t e . A s e g u i r e s i c l a s s i f i c a n o n e l g r u p p o d i t e s t a T r e n t o , B r e s c i a , M o n z a e d e l l a B r i a n z a e M i l a n o . I n u l t i m a p o s i z i o n e S u d S a r d e g n a e O r i s t a n o . A p a r t i r e d a l 2 0 2 5 , a c c a n t o a l l e s o t t o d i m e n s i o n i d e i p o s t i l e t t o i n r e p a r t i s p e c i a l i s t i c i e d e l l a d o t a z i o n e d i g r a n d i a p p a r e c c h i a t u r e d i a g n o s t i c h e , è s t a t a i n s e r i t a l a s o t t o d i m e n s i o n e d e g l i i n d i c a t o r i d i a t t i v i t à o s p e d a l i e r a , c h e t e n t a d i c a t t u r a r e l ’ i m p a t t o d e l l a m o b i l i t à o s p e d a l i e r a e x t r a r e g i o n a l e s u l s i s t e m a o s p e d a l i e r o p r o v i n c i a l e e l a s u a a t t r a t t i v i t à . A n c o n a a p r e l a c l a s s i f i c a , m i g l i o r a n d o i l t e r z o p o s t o g i à c o n s e g u i t o l o s c o r s o a n n o , s e g u i t a d a C a t a n z a r o , S i e n a , P i s a e V e r o n a . C h i u d e l a c l a s s i f i c a l a p r o v i n c i a d e l S u d S a r d e g n a , c h e p e g g i o r a d i u n a p o s i z i o n e . N e l l a n u o v a d i m e n s i o n e t u r i s m o , i n t r a t t e n i m e n t o e c u l t u r a a p r e l a c l a s s i f i c a B o l z a n o , s e g u i t a d a T r i e s t e , R i m i n i , R o m a e L i v o r n o . N e l g r u p p o d i t e s t a s o n o c o m p r e s e 1 7 p r o v i n c e , c o n t r o l e 1 4 c e n s i t e l o s c o r s o a n n o . V i f i g u r a n o , t r a l e a l t r e , M i l a n o , I m p e r i a , V e r o n a , V e n e z i a , G o r i z i a , R a v e n n a e F o r l ì - C e s e n a , F i r e n z e , G r o s s e t o , L u c c a . C h i u d e l a c l a s s i f i c a E n n a . A p a r t i r e d a l l a p r e s e n t e e d i z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e , l a r i c c h e z z a m a t r i m o n i a l e p r o c a p i t e è s t a t a s o s t i t u i t a d a i v a l o r i i m m o b i l i a r i ( s o t t o d i m e n s i o n e p o s i t i v a ) , e d è s t a t o i n s e r i t o u n n u o v o s i g n i f i c a t i v o i n d i c a t o r e , r a p p r e s e n t a t o d a l c o s t o a l m q p e r l ’ a f f i t t o d i u n i m m o b i l e r e s i d e n z i a l e . M i l a n o a p r e l a c l a s s i f i c a c o n f e r m a n d o i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e l l e c i n q u e p a s s a t e e d i z i o n i . A s e g u i r e n e l g r u p p o d i t e s t a t r o v i a m o B o l z a n o , F i r e n z e , M o n z a e d e l l a B r i a n z a e B o l o g n a . C h i u d e l a c l a s s i f i c a , c o m e n e l l e s e i p a s s a t e e d i z i o n i , l a p r o v i n c i a d i C r o t o n e . S e c o n d o M a r i n o L o n g o n i , C o n d i r e t t o r e d i I t a l i a O g g i : “ L a c l a s s i f i c a 2 0 2 5 d e l l ’ I n d a g i n e e l a b o r a t a d a I t a l i a O g g i e I t a l C o m m u n i c a t i o n s c o n f e r m a t e n d e n z e g i à o s s e r v a t e i n p a s s a t o : l e g r a n d i c i t t à , s o p r a t t u t t o d e l C e n t r o - N o r d , m o s t r a n o u n a f o r t e c a p a c i t à d i r e s i l i e n z a e d i a d a t t a m e n t o a l l e e m e r g e n z e d e g l i u l t i m i a n n i . P u r t r o p p o , s i a c c e n t u a i n v e c e i l d i v a r i o t r a C e n t r o - N o r d e S u d , d o v e e m e r g o n o s e g n a l i s e m p r e p i ù e v i d e n t i d i d i s a g i o s o c i a l e e p e r s o n a l e . M i l a n o , d a d u e a n n i , r i m a n e n e l l e p r i m e p o s i z i o n i i n c l a s s i f i c a e , n o n o s t a n t e r i s u l t a t i m o l t o n e g a t i v i p e r l ’ i n d i c a t o r e r e l a t i v o a l l a s i c u r e z z a , m a n t i e n e s a l d a l a s u a l e a d e r s h i p ” . A t t i l i o L o m b a r d i , F o u n d e r d i I t a l C o m m u n i c a t i o n s , h a a f f e r m a t o : “ L ’ i n d a g i n e c h e a n c h e n e l 2 0 2 5 I t a l C o m m u n i c a t i o n s , i n s i e m e a I t a l i a O g g i e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a , h a c o n d o t t o s u 1 0 7 p r o v i n c e i t a l i a n e , a n a l i z z a n d o d i m e n s i o n i q u a l i l a v o r o , s i c u r e z z a s o c i a l e , a m b i e n t e , i s t r u z i o n e , g i u s t i z i a , s a l u t e , h a p e r m e s s o d i a v e r e u n q u a d r o a m p i o e d e t t a g l i a t o s u l l i v e l l o d i q u a l i t à d e l l a v i t a . S o n o e m e r s i s e g n a l i i m p o r t a n t i , u t i l i p e r v a l u t a r e c r i t i c i t à e u r g e n z e , m a a n c h e a s p e t t i p o s i t i v i e d i c r e s c i t a . I l n o s t r o i m p e g n o e i l n o s t r o r u o l o , c o m e c o m u n i c a t o r i , è q u e l l o d i f a v o r i r e l a b u o n a c o m u n i c a z i o n e , c h e r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a c a p a c i t à d e i c i t t a d i n i a p a r t e c i p a r e a l l e d e c i s i o n i c o l l e t t i v e : s i t r a t t a d i u n m o d o p e r a g e v o l a r e u n d i a l o g o c o n c r e t o a l l ’ i n t e r n o d e l l e c o m u n i t à , u t i l e a l l o s v i l u p p o d e i s i n g o l i t e r r i t o r i ” . P e r A l e s s a n d r o P o l l i , d o c e n t e d i S t a t i s t i c a e c o n o m i c a e A n a l i s i d e l l e s e r i e s t o r i c h e a l l ’ U n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a : “ L ’ i n d a g i n e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a – g i u n t a a l l a 2 7 ª e d i z i o n e – è u n o d e g l i s t u d i p i ù c o m p l e t i d i s p o n i b i l i i n I t a l i a . S i a r t i c o l a i n n o v e d i m e n s i o n i e 9 7 i n d i c a t o r i c h e p e r m e t t o n o u n ’ a n a l i s i a p p r o f o n d i t a d e l c o n t e s t o l o c a l e . L ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o c o n f e r m a t r e t e n d e n z e : l a c r e s c e n t e f r a t t u r a t r a i l c e n t r o - n o r d , p i ù r e s i l i e n t e , e i l M e z z o g i o r n o , s e m p r e p i ù v u l n e r a b i l e ; l a p r e s e n z a d i a m p i e a r e e d i d i s a g i o s o c i a l e n e l s u d , d i f f i c i l i d a a f f r o n t a r e n e l l ’ a t t u a l e q u a d r o d i f i n a n z a p u b b l i c a ; e i l c o n s o l i d a m e n t o d e l p r i m a t o d e l l e p r o v i n c e e c i t t à m e t r o p o l i t a n e d e l c e n t r o - n o r d , c h e a n c h e n e l l a f a s e e c o n o m i c a e g e o p o l i t i c a a t t u a l e m o s t r a n o l a m a g g i o r e c a p a c i t à d i r e s i s t e n z a ” .