M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e " d e l l e i m p r e s e T r a n s i z i o n e 5 . 0 , " a n c h e q u a n d o d o v e v a m o c o n t r a s t a r e n o i e l o r o i n s i e m e l a c a m p a g n a d i d i s i n f o r m a z i o n e c h e p r o s e g u i v a m a r t e l l a n t e , p e r m e s i , p e r f a r a p p a r i r e q u e l l o s t r u m e n t o n o n c o n f a c e n t e a l l e n o s t r e i m p r e s e " . C o s ì A d o l f o U r s o , m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , i n v i d e o c o l l e g a m e n t o a l F o r u m d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a 2 0 2 5 a M i l a n o . " L o h a n n o d i p i n t o c o m e i l b r u t t o a n a t r o c c o l o c h e t u t t i d o v e v a n o r i f u g g i r e e c h e n o n s e r v i v a a n e s s u n o , s a l v o p o i o g g i s c o p r i r e i m p r o v v i s a m e n t e c h e q u e l b r u t t o a n a t r o c c o l o e r a i n c o m p r e s o , e r a u n o s t r a o r d i n a r i o , i n e g u a g l i a b i l e c i g n o c h e t u t t i v o g l i o n o a c c a n t o , c h e t u t t i v o g l i o n o u t i l i z z a r e " , c o n c l u d e .