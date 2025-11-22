M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e " d e l l e i m p r e s e T r a n s i z i o n e 5 . 0 , " a n c h e q u a n d o d o v e v a m o c o n t r a s t a r e n o i e l o r o i n s i e m e l a c a m p a g n a d i d i s i n f o r m a z i o n e c h e p r o s e g u i v a m a r t e l l a n t e , p e r m e s i , p e r f a r a p p a r i r e q u e l l o s t r u m e n t o n o n c o n f a c e n t e a l l e n o s t r e i m p r e s e " . C o s ì A d o l f o U r s o , m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , i n v i d e o c o l l e g a m e n t o a l F o r u m d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a 2 0 2 5 a M i l a n o . " L o h a n n o d i p i n t o c o m e i l b r u t t o a n a t r o c c o l o c h e t u t t i d o v e v a n o r i f u g g i r e e c h e n o n s e r v i v a a n e s s u n o , s a l v o p o i o g g i s c o p r i r e i m p r o v v i s a m e n t e c h e q u e l b r u t t o a n a t r o c c o l o e r a i n c o m p r e s o , e r a u n o s t r a o r d i n a r i o , i n e g u a g l i a b i l e c i g n o c h e t u t t i v o g l i o n o a c c a n t o , c h e t u t t i v o g l i o n o u t i l i z z a r e " , h a s o t t o l i n e a t o . " T r a n s i z i o n e 5 . 0 , c o n t r a v v e n e n d o l e s t i m e c h e c i e r a n o s t a t e p r e s e n t a t e , h a s u p e r a t o l a s o g l i a d e i 4 m i l i a r d i d i e u r o d i p r e n o t a z i o n i . S e a q u e s t e a g g i u n g i a m o q u e l l e d i T r a n s i z i o n e 4 . 0 , a r r i v i a m o a 6 , 3 m i l i a r d i , c i f r a c h e c o n t i n u e r à a c r e s c e r e " , h a d e t t o a n c o r a i l m i n i s t r o p e r l e I m p r e s e e i l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o . " C o n l ' e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o i n c o r s o r e n d e r e m o p i e n a m e n t e o p e r a t i v o , d a l 1 g e n n a i o 2 0 2 6 , i l n u o v o p i a n o T r a n s i z i o n e 5 . 0 " . " I d a t i d i o t t o b r e s o n o d i c o n f o r t o e s o p r a t t u t t o p e r l e f a m i g l i e i t a l i a n e c h e s t a n n o r e c u p e r a n d o p o t e r e d ’ a c q u i s t o " , h a s p i e g a t o U r s o . " I l G o v e r n o r i c o n o s c e i l r u o l o e i l v a l o r e d e l l a v o s t r a a s s o c i a z i o n e ( n d r : F e d e r d i s t r i b u z i o n e ) . L ’ i n i z i a t i v a d e l c a r r e l l o T r i c o l o r e h a r a p p r e s e n t a t o u n m o d o p e r f a r e s i s t e m a n e l c o n t r a s t a r e q u e l l o c h e e r a u n a l t o t a s s o d i i n f l a z i o n e e h a p o r t a t o a r i s u l t a t i c o n c r e t i . " I d a t i d i o g g i d i c o n o c h e l ’ i n f l a z i o n e i n I t a l i a è s t a b i l e , a n z i i n d i m i n u z i o n e , s t r u t t u r a l m e n t e i n f e r i o r e a l l a m e d i a e u r o p e a " , h a s p i e g a t o a n c o r a . " Q u a n d o s i a m o a r r i v a t i a l g o v e r n o e r a n o t u t t i a l l a r m a t i , i n n a n z i t u t t o l e f a m i g l i e c h e v e d e v a n o i l l o r o p o t e r e a c q u i s t o r i d o t t o s e n s i b i l m e n t e d a l l a c r e s c e n t e i n f l a z i o n e , c h e a l l o r a e r a b e n a l d i s o p r a d e l l a m e d i a e u r o p e a . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a - c h e h a a v u t o s u c c e s s o g r a z i e a v o i – l ’ i n f l a z i o n e è s e m p r e p i ù s o t t o l a m e d i a e u r o p e a e s c e n d e u l t e r i o r m e n t e " , h a c o n c l u s o i l m i n i s t r o .