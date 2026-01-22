R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I t a l e n t i o g g i s o n o a l c e n t r o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e s o n o n e c e s s a r i p e r q u a l s i a s i t i p o d i b u s i n e s s e i n q u a l s i a s i p a r t e d e l m o n d o . L a d i g i t a l d i s r u p t i o n , t u t t o q u e l l o c h e s t a a v v e n e n d o c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e m a a n c h e l a g l o b a l i z z a z i o n e c r e a n o g r a n d i o p p o r t u n i t à p e r l e a z i e n d e ” . C o s ì P a s q u a l e F r e g a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P h i l l i p M o r r i s I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o " C o l t i v a r e l ' e c c e l l e n z a " , o r g a n i z z a t o a R o m a , i n c u i è s t a t o p r e s e n t a t o i l R e p o r t 2 0 2 5 d e l l a F o n d a z i o n e C o t e c i n t e m a d i c a p i t a l e u m a n o , c h e s i c o n f e r m a s e m p r e p i ù c o m e u n a l e v a c e n t r a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . “ I t a l e n t i s o n o q u e i s o g g e t t i - h a p r o s e g u i t o F r e g a - c h e h a n n o l a c a p a c i t à d i c a m b i a r e i l c o r s o d e g l i e v e n t i , d i i m p a t t a r e i n m a n i e r a l a t e r a l e r i s p e t t o a q u e l l o c h e è i l m o d u s o p e r a n d i d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e e i v a n t a g g i c h e u n t a l e n t o o f f r e o g g i s o n o q u e l l i l e g a t i p r o p r i o a l l a c a p a c i t à d i a c c e l e r a r e l a t r a s f o r m a z i o n e , a l l a c a p a c i t à d i p o r t a r e u n a c o n o s c e n z a d i v e r s a . S o n o p e r s o n e c h e g u a r d a n o a l m o n d o i n m a n i e r a d i v e r s a . A b b i a m o e s e m p i i m p o r t a n t i s s i m i d i t a l e n t i c h e h a n n o r i v o l u z i o n a t o d e t e r m i n a t i s e r v i z i , p r o d o t t i e o f f e r t e g r a z i e a l l a l o r o c a p a c i t à d i g u a r d a r e o l t r e c i ò c h e è c o n v e n z i o n a l e ” . L ’ a d d i P h i l l i p M o r r i s h a p o i i n d i c a t o l a “ r i c e t t a ” v i n c e n t e d e l l ’ a z i e n d a i n q u e s t o a m b i t o : “ C i s o n o d u e p r i o r i t à : l a p r i m a è q u e l l a d i u n a g r a n d e c a p a c i t à d i t r a i n i n g c o s t a n t e d e l l e n o s t r e p e r s o n e e d e i t a l e n t i p e r c h é l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a è f o n d a m e n t a l e . U n a l t r o a s p e t t o è q u e l l o d i a s p i r a r e a d u n a c a r r i e r a c h e s i a i n t e r n a z i o n a l e . O v v i a m e n t e P h i l i p M o r r i s , c h e è p r e s e n t e i n t u t t o i l m o n d o , o f f r e q u o t i d i a n a m e n t e q u e s t e o p p o r t u n i t à a i n o s t r i t a l e n t i ” , h a c o n c l u s o F r e g a .