R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a g i o r n a t a d a d i m e n t i c a r e p e r M a t t e o R i c h e t t i , c a p o g r u p p o d i A z i o n e a l l a C a m e r a , v i t t i m a d o m e n i c a s c o r s a d i u n d o p p i o f u r t o d u r a n t e i l r i e n t r o i n t r e n o d a B r e s c i a a R o m a . I l p r i m o a F i r e n z e , i l s e c o n d o a T e r m i n i . " S t a v a m o r i e n t r a n d o d a B r e s c i a , c o n C a l e n d a e R o s a t o , p e r c h é s i a m o s t a t i a l l a f e s t a d i c o m p l e a n n o d e l n o s t r o c o l l e g a e a m i c o B e n z o n i . E s i a m o t o r n a t i i n t r e n o " , r a c c o n t a a l l ' A d n k r o n o s R i c h e t t i . A F i r e n z e i l p r i m o f u r t o : " A v e v o c o n m e i l m i o c a n e e i l t r e n o h a f a t t o l a s o s t a a F i r e n z e q u i n d i h o a p p r o f i t t a t o d e l l a s o s t a p e r f a r l o c a m m i n a r e u n p o ' . S c e n d o d a l t r e n o , c i n q u e m i n u t i e r i s a l g o e i l m i o z a i n o e r a s p a r i t o . D e n t r o c ' e r a n o l ' I p a d e a l t r i o g g e t t i p e r s o n a l i . I n s o m m a , u n p o ' d i r o b a . H o c h i a m a t o i l c a p o t r e n o e m i h a d e t t o c h e , p u r t r o p p o , è u n a d i n a m i c a f r e q u e n t e d u r a n t e l a s o s t a a F i r e n z e " . M a ' l a d o m e n i c a d a d i m e n t i c a r e ' d i R i c h e t t i n o n f i n i s c e q u i . " A r r i v a t i a R o m a , s i a m o s a l i t i t u t t i i n u n a m a c c h i n a i n s t a z i o n e q u a n d o , a l l ' i m p r o v v i s o , u n r a g a z z o h a a p e r t o i l p o r t e l l o n e e s i è p o r t a t o v i a i l m i o t r o l l e y . U n a s c e n a d a f i l m . P e r f o r t u n a l ' a u t i s t a è s t a t o p r o n t o e h a r a g g i u n t o a t u t t a v e l o c i t à i l r a g a z z o . S o n o a r r i v a t i a n c h e i c a r a b i n i e r i c h e h a n n o f e r m a t o i l r a g a z z o e i o , a l m e n o i l t r o l l e y , l ' h o r e c u p e r a t o " . U n a d i s a v v e n t u r a c h e , o s s e r v a i l c a p o g r u p p o d i A z i o n e , c o n f e r m a q u a n t o i l t e m a s i c u r e z z a s i a u n a p r i o r i t à . " P e r c a r i t à , c ' è d i p e g g i o e a l l a f i n e c i a b b i a m o r i s o s o p r a . E a C a l e n d a g l i è s c a p p a t a p u r e l a b a t t u t a : ' M a t t e o , f o r s e c o i r u s s i s t i a m o e s a g e r a n d o . . . ' . S c h e r z i a p a r t e , l e s t a z i o n i p u r t r o p p o r e s t a n o z o n e p e r i c o l o s e p e r q u a n t o i m p e g n o c i s i m e t t a a b o n i f i c a r l e " .