( A d n k r o n o s ) - I l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à p r o s e g u e i l p r o c e s s o d i r i n n o v a m e n t o e a c c r e s c i m e n t o d e l l e p r o p r i e c o l l e z i o n i i n a u g u r a n d o u n a n u o v a a r e a e s p o s i t i v a : L A B O R A T O R I O N E A N D E R T H A L . L e s c o p e r t e d i G r o t t a G u a t t a r i . A l c e n t r o d e l p r o g e t t o s o n o g l i s t r a o r d i n a r i r e p e r t i p r o v e n i e n t i d a G r o t t a G u a t t a r i – s i t o p r e i s t o r i c o d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e s i t u a t o a S a n F e l i c e C i r c e o ( L a t i n a ) – t r a s f e r i t i d a l l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e p r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a . G l i u l t i m i r i t r o v a m e n t i – c h e c o n t r i b u i s c o n o a d a g g i o r n a r e l e n o s t r a c o n o s c e n z e s u i N e a n d e r t h a l e s u l t e r r i t o r i o d a e s s i a b i t a t o – s i r i u n i s c o n o a i r e p e r t i g i à p r e c e d e n t e m e n t e e s p o s t i , e p r o p r i o l a l o r o r i u n i f i c a z i o n e e m u s e a l i z z a z i o n e p e r m a n e n t e r e n d e i l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à l ’ e p i c e n t r o n o n s o l o d e l l a l o r o c o n s e r v a z i o n e e c o n d i v i s i o n e c o n i l p u b b l i c o , m a a n c h e d e l l e r i c e r c h e a n c o r a i n c o r s o s u q u e s t o e c c e z i o n a l e p a t r i m o n i o d e l n o s t r o p a s s a t o , c o n f i g u r a n d o l ’ i n t e r o p r o g e t t o c o m e q u e l l o d i u n v e r o e p r o p r i o L A B O R A T O R I O N E A N D E R T H A L . ( F o t o g a l l e r y ) “ A c c o l g o c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o a l l e s t i m e n t o p e r m a n e n t e a t t e s o d a a n n i c h e d à r a g i o n e , a n c o r a u n a v o l t a , d e l r u o l o c e n t r a l e d e l c r a n i o d i H o m o n e a n d e r t h a l e n s i s r i n v e n u t o n e l 1 9 3 9 a l l ’ i n t e r n o d e l l a G r o t t a G u a t t a r i a S a n F e l i c e C i r c e o , n e l l o s t u d i o d i q u e s t o n o s t r o o r m a i c e l e b r a t o a n t e n a t o e , p i ù i n g e n e r a l e , d e l l ' e v o l u z i o n e u m a n a i n I t a l i a , m a c h e s o p r a t t u t t o c o n s e n t e d i r i c o l l o c a r e e o f f r i r e a l l ’ a n a l i s i d e i f r u i t o r i d e l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à , d e g l i s t u d i o s i e d e g l i a d d e t t i a i l a v o r i , i l p r e z i o s o r e p e r t o f o s s i l e n e l s u o c o n t e s t o t o g l i e n d o l o d a l l ’ i s o l a m e n t o . C i ò è s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l l ’ i n t e g r a z i o n e d e l c r a n i o c o n s e r v a t o d a l 1 9 6 1 n e l M u s e o d e d i c a t o a l g r a n d e p a l e t n o l o g o L u i g i P i g o r i n i , l ’ a t t u a l e M U C I V , c o n a l t r i r e p e r t i f o s s i l i u m a n i r i n v e n u t i n e l c o r s o d e l l e r i c e r c h e a r c h e o l o g i c h e c o n d o t t e d a l l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a , a p a r t i r e d a l 2 0 1 9 e a n c o r a i n c o r s o . L a s o d d i s f a z i o n e è a n c o r a m a g g i o r e p e r c h é i n p r o g e t t i c o m e q u e l l o c h e o g g i s i r e a l i z z a , s i f o n d o n o t u t t e l e a t t i v i t à d i c u i s i c o m p o n e l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , c o s ì c o m e v i e n e d e f i n i t a n e l C o d i c e d e i b e n i c u l t u r a l i e d e l p a e s a g g i o : r i c e r c a , s t u d i o e c o n s e r v a z i o n e , f i n a l i z z a t e a l l a p u b b l i c a f r u i z i o n e , e q u i n d i a l l a d i f f u s i o n e d e l l a c o n o s c e n z a d e l l e n o s t r e r a d i c i s t o r i c h e e c u l t u r a l i . N o n p o s s o e s i m e r m i d a l s o t t o l i n e a r e i n f i n e l o s t r a o r d i n a r i o c o n t r i b u t o d i c o n o s c e n z a e c o m p e t e n z a f o r n i t o d a l l ’ e q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e c o s t i t u i t a d a s t u d i o s i d i f a m a i n t e r n a z i o n a l e n e l c a m p o d e l l a p r e i s t o r i a , d e l l ’ a n t r o p o l o g i a f i s i c a , d e l l e s c i e n z e a p p l i c a t e a l l ’ a r c h e o l o g i a , d e l l a a r c h e o z o o l o g i a , f u n z i o n a r i d e l M U C I V e d o c e n t i u n i v e r s i t a r i c h e h a n n o c o n f e r i t o s o l i d i t à s c i e n t i f i c a e g a r a n t i t o l a c o r r e t t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i a u n p r o g e t t o d i a l l e s t i m e n t o m o d e r n o e a c c a t t i v a n t e . M e r i t o a n c h e d e l s a p i e n t e e p a z i e n t e l a v o r o d i c o o r d i n a m e n t o d e l d i r e t t o r e d e l M U C I V , A n d r e a V i l i a n i ” , s p i e g a L u i g i L a R o c c a , C a p o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a T u t e l a d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e L a n u o v a S a l a G u a t t a r i p r e s e n t a u n i n e d i t o a l l e s t i m e n t o m u l t i m e d i a l e – p r o g e t t a t o d a S t u d i o A z z u r r o s o t t o l a d i r e z i o n e a r t i s t i c a d i L e o n a r d o S a n g i o r g i e G i u s e p p e C a r m o s i n o , e a c u r a d i M a r i a G r a z i a F i l e t i c i e A n d r e a V i l i a n i – i c u i c o n t e n u t i s c i e n t i f i c i s o n o s t a t i r e d a t t i c o n l a s u p e r v i s i o n e d i u n C o m i t a t o T e c n i c o - S c i e n t i f i c o f o r m a t o d a L u i g i L a R o c c a ( C a p o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a T u t e l a d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e ) , M a s s i m o O s a n n a ( D i r e t t o r e G e n e r a l e M u s e i ) , A l e s s a n d r o B e t o r i e A n t o n i o B o r r a n i ( S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a ) , A n d r e a V i l i a n i , F r a n c e s c a A l h a i q u e , F r a n c e s c a C a n d i l i o e A l e s s a n d r a S p e r d u t i ( M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à ) , S t e f a n o B e n a z z i ( A l m a M a t e r S t u d i o r u m – U n i v e r s i t à d i B o l o g n a ) , D a v i d C a r a m e l l i ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e ) , G i o r g i o M a n z i e A l e s s i a N a v a ( S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a ) , M a r i o F e d e r i c o R o l f o ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a ) . “ O g n i n u o v a a p e r t u r a a l p u b b l i c o – c o m m e n t a i l D i r e t t o r e g e n e r a l e M a s s i m o O s a n n a – è , p r i m a d i t u t t o , u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à c u l t u r a l e e i s t i t u z i o n a l e : s i g n i f i c a r e s t i t u i r e a l l a c o m u n i t à u n a p a r t e f o n d a n t e d e l l a s u a s t o r i a , o f f r e n d o s t r u m e n t i p e r l e g g e r e i l p a t r i m o n i o i n m o d o a c c e s s i b i l e . N e l c a s o d i q u e s t o p r o g e t t o , i l r a c c o n t o a c c o m p a g n a i l v i s i t a t o r e n e l l u n g o p e r c o r s o d e l l e c i v i l t à e n e l l e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i c h e h a n n o m o d e l l a t o i l m o n d o , a t t r a v e r s o u n d i a l o g o c o n t i n u o t r a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e n a r r a z i o n e m u s e a l e . I l M u s e o , e p i c e n t r o a t t i v o d e l l e c o l l e z i o n i n a z i o n a l i d i a r c h e o l o g i a p r e i s t o r i c a , s i p r o p o n e c o m e s p a z i o d i e s p e r i e n z a c o n d i v i s a , c a p a c e d i r e n d e r e c o m p r e n s i b i l i e a t t u a l i i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a , a t t r a v e r s o u n r a c c o n t o c h i a r o , c o i n v o l g e n t e e i n c l u s i v o , r i v o l t o a p u b b l i c i d i v e r s i . L a D i r e z i o n e g e n e r a l e M u s e i a c c o m p a g n a e s o s t i e n e q u e s t o p r o g e t t o f i n d a l s u o a v v i o , n o n s o l o p e r a m p l i a r e l ’ o f f e r t a c u l t u r a l e , m a p e r a f f e r m a r e u n ’ i d e a d i m u s e o c o m e i n f r a s t r u t t u r a p u b b l i c a d e l l a c o n o s c e n z a , i n c u i c o n s e r v a z i o n e , r i c e r c a e a c c e s s i b i l i t à c o n c o r r o n o a c o s t r u i r e v a l o r e c u l t u r a l e e c o n s a p e v o l e z z a c i v i l e , t r a s f o r m a n d o i l p a t r i m o n i o d e l p a s s a t o – a n c h e q u e l l o p i ù l o n t a n o – i n u n a r i s o r s a p e r i l p r e s e n t e ” . I l p r o g e t t o è i l r i s u l t a t o d i u n ’ a m p i a e a r t i c o l a t a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r - i s t i t u z i o n a l e e i n t e r - d i s c i p l i n a r e c h e h a c o i n v o l t o , a c c a n t o a l M U C I V , i l D i p a r t i m e n t o p e r l a T u t e l a d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e , l a D i r e z i o n e G e n e r a l e M u s e i , l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a , l ’ A l m a M a t e r S t u d i o r u m – U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e e l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a . L ’ e s p o s i z i o n e i n a u g u r a , i n o l t r e , i l p r o g r a m m a d i e v e n t i c h e , n e l 2 0 2 6 , i l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à d e d i c h e r à a i 1 5 0 a n n i d a l l ’ a p e r t u r a , n e l 1 8 7 6 , d e l R e g i o M u s e o P r e i s t o r i c o E t n o g r a f i c o d a p a r t e d e l l ’ a r c h e o l o g o L u i g i P i g o r i n i . I l p r o g e t t o r a p p r e s e n t a i n q u e s t o s e n s o u n u l t e r i o r e , f o n d a m e n t a l e c a p i t o l o n e l l a s t o r i a d e l M U C I V c h e , d a 1 5 0 a n n i a p p u n t o , c u s t o d i s c e , v a l o r i z z a e s t u d i a l e c o l l e z i o n i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i d i p r e i s t o r i a e p r o t o s t o r i a . U n e n d o r i f l e s s i o n e c r i t i c a e n u o v e p r o s p e t t i v e m e t o d o l o g i c h e , L A B O R A T O R I O N E A N D E R T H A L . L e s c o p e r t e d i G r o t t a G u a t t a r i s i c o n f i g u r a c o m e u n a v e r a e p r o p r i a “ m a c c h i n a d e l t e m p o ” c o n c u i r a c c o n t a r e l e s t o r i e d e l p i a n e t a e d e i s u o i a b i t a n t i d a i p r i m o r d i d e l l e c i v i l t à u m a n e a l l a c o n t e m p o r a n e i t à . I l m u s e o p r o s e g u e , c o s ì , i l p r o p r i o p r o c e s s o d i a g g i o r n a m e n t o c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ a c c e s s i b i l i t à e a l l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e m o d a l i t à d i f r u i z i o n e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a u n p a t r i m o n i o c h e i n t e g r a t u t e l a e r i c e r c a , n u o v e t e c n o l o g i e e a n t i c h e n a r r a z i o n i . C o m e a f f e r m a A n d r e a V i l i a n i , D i r e t t o r e d e l M U C I V : “ C o n l a m u s e a l i z z a z i o n e p e r m a n e n t e d e i r e p e r t i p r o v e n i e n t i d a l s i t o n e a n d e r t h a l i a n o d i G r o t t a G u a t t a r i i l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à d i R o m a c o n f e r m a , a m p l i a e r a f f o r z a i l s u o r u o l o d i m u s e o n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a t u t e l a , a l l a v a l o r i z z a z i o n e e a l l a r i c e r c a a r c h e o l o g i c a p r e i s t o r i c a . P r o p r i o n e l 1 5 0 a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e ( n e l 1 8 7 5 ) d i q u e s t e c o l l e z i o n i d a p a r t e d e l l ’ a r c h e o l o g o L u i g i P i g o r i n i , i l M U C I V n o n s o l o s e n e r e n d e r e s p o n s a b i l e e r e d e m a a l t r e t t a n t o r e s p o n s a b i l m e n t e s i r a d i c a n e l p r e s e n t e e g u a r d a a l f u t u r o p e r r e n d e r e a c c e s s i b i l i a t u t t i i p u b b l i c i c o n t e m p o r a n e i l e p i ù a u t o r e v o l i r i c e r c h e s c i e n t i f i c h e d e l n o s t r o t e m p o . U n p r o g e t t o c o m e q u e s t o - c h e t r a s f o r m a d a l v i v o e i n t e m p o r e a l e i l m u s e o i n u n “ l a b o r a t o r i o ” e d u c a t i v o e f o r m a t i v o - r i c h i e d e u n c o o r d i n a m e n t o f r a m o l t e p l i c i i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e , d i c u i i l m u s e o s i è m e s s o a l s e r v i z i o . R i n g r a z i a m o t u t t o i l C o m i t a t o T e c n i c o - S c i e n t i f i c o e l e u n i v e r s i t à c o i n v o l t e , i l D i p a r t i m e n t o p e r l a v a l o r i z z a z i o n e e i l D i p a r t i m e n t o p e r l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , a p a r t i r e d a l C a p o D i p a r t i m e n t o L u i g i L a R o c c a , l a D i r e z i o n e g e n e r a l e M u s e i , a p a r t i r e d a l D i r e t t o r e g e n e r a l e M a s s i m o O s a n n a , e t u t t a l a S o p r i n t e n d e n z a p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a . U n r i n g r a z i a m e n t o s p e c i a l e v a a l l e F u n z i o n a r i e d e l S e r v i z i o d i B i o - A r c h e o l o g i a d e l M U C I V , a p a r t i r e d a l l e c o l l e g h e F r a n c e s c a A l h a i q u e e A l e s s a n d r a S p e r d u t i , e a t u t t o l o s t r a o r d i n a r i o p e r s o n a l e d e l M U C I V . V i a s p e t t i a m o q u i n d i a l M U C I V , p e r c o n d i v i d e r e i n s i e m e t u t t e l e m e r a v i g l i o s e e a f f a s c i n a n t i s c o p e r t e , p e r a l t r o a n c o r a i n c o r s o , d e l l a G r o t t a G u a t t a r i ” . A l e s s a n d r o B e t o r i , S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e p r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a , r i c o r d a i n f a t t i c h e “ Q u a n d o , i n o c c a s i o n e d e l l e c e l e b r a z i o n i p e r g l i o t t a n t a a n n i d a l l a s c o p e r t a d e l s i t o d i G r o t t a G u a t t a r i ( 2 0 1 9 ) , s i l a n c i ò l ’ i d e a d i u n a r i p r e s a d e l l e i n d a g i n i , p o c h i a v r e b b e r o s p e r a t o i n e s i t i t a n t o s i g n i f i c a t i v i , c h e c o n s e n t o n o , d a u n l a t o u n a r r i c c h i m e n t o s o s t a n z i a l e d e l l o s p e c i m e n d i i n d a g i n e , d a l l ’ a l t r o l a d e f i n i t i v a v a l o r i z z a z i o n e d i r i n v e n i m e n t i e s i t o . Q u a l e m i g l i o r e c o r n i c e d e l M u s e o c h e s i n d a l p r i n c i p i o h a a c c o m p a g n a t o s t u d i o , c o n o s c e n z a e v a l o r i z z a z i o n e d e i N e a n d e r t h a l d e l C i r c e o ? A l l a S o p r i n t e n d e n z a i l c o m p i t o d i p e r s e v e r a r e n e l l a t u t e l a d e l C i r c e o e d e l l e s u e g r o t t e , t a n t o r i l e v a n t i p e r g l i s t u d i d i p a l e o a n t r o p o l o g i a ” . L a n u o v a S a l a G u a t t a r i – c h e a l l a c o n c l u s i o n e n e l 2 0 2 6 d e i l a v o r i p r e v i s t i d a i c a n t i e r i i n c o r s o d e l G r a n d e P r o g e t t o s i i n t e g r e r à a n c h e f i s i c a m e n t e , a t t r a v e r s o u n p a s s a g g i o i n t e r n o , c o n i l r e s t o d e l l ’ i t i n e r a r i o d i v i s i t a m u s e a l e , d i v e n e n d o n e l ’ i n c i p i t – a v v i e r à d ’ o r a i n p o i i l p e r c o r s o e s p o s i t i v o d e l l e C o l l e z i o n i d i P r e i s t o r i a e P r o t o s t o r i a c h e , d a l p i a n o t e r r a , p r o s e g u e e s i c o m p l e t a a l s e c o n d o p i a n o d e l P a l a z z o d e l l e S c i e n z e . C o n c e p i t o c o m e u n o s p a z i o - t e m p o i n c u i l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a d i a l o g a c o s t a n t e m e n t e c o n l a f u n z i o n e d i d a t t i c a , l ’ a l l e s t i m e n t o i n t r e c c i a i l i n g u a g g i v i s i v o , l u m i n o s o e s o n o r o a c c o m p a g n a n d o i v i s i t a t o r i e l e v i s i t a t r i c i i n u n p e r c o r s o i n c u i l a c o n o s c e n z a d e i r e p e r t i è m e d i a t a n o n s o l o d a e s t e s i a p p a r a t i d i d a s c a l i c i b i l i n g u i ( i t a l i a n o e i n g l e s e ) m a , s o p r a t t u t t o , a t t r a v e r s o l a p e r c e z i o n e s e n s o r i a l e . L a p r e s e n t a z i o n e d e i r e p e r t i u m a n i , f a u n i s t i c i e l i t i c i d i G r o t t a G u a t t a r i r e s t i t u i s c e , q u i n d i , u n ’ e s p e r i e n z a d a l v i v o e i n t e m p o r e a l e , i n t e r p r e t a n d o l ’ e v o l u z i o n e c o m e c o - e v o l u z i o n e m u l t i - s p e c i e , o v v e r o m e t t e n d o i n e v i d e n z a l e m o l t e p l i c i r e l a z i o n i f r a e s s e r i u m a n i , a n i m a l i e v e g e t a l i c o s ì c o m e f r a i s i n g o l i c o m p o n e n t i d i o g n i s p e c i e e l ’ a m b i e n t e i n c u i e s s i c o - a b i t a n o . “ L ’ a l l e s t i m e n t o d e l p r o g e t t o L A B O R A T O R I O N E A N D E R T H A L . L e s c o p e r t e d i G r o t t a G u a t t a r i n a s c o n o d a l l a s u g g e s t i o n e t r a t t a d a l l e p a r o l e s c r i t t e n e l 1 9 3 9 s u l “ d i a r i o d i s c a v o ” d e l p r o f e s s o r e C a r l o A l b e r t o B l a n c – a g g i u n g e L e o n a r d o S a n g i o r g i , S t u d i o A z z u r r o – c h e p e r p r i m o – i n s i e m e a l p r o p r i e t a r i o d e l l a g r o t t a a l C i r c e o c h e d a l u i p r e n d e r à n o m e – n e e s p l o r ò l a c a v i t à a p p e n a r i n v e n u t a . L e p a r o l e d e l d i a r i o p a r l a n o d i u n o s p a z i o d a l l e p a r e t i c o l o r t e r r a s c u r a , c o m e f o s s e b a g n a t a , d a l l a q u a l e s p u n t a v a n o a t r a t t i d e l l e f o r m e p i ù p i c c o l e e p i ù c h i a r e , i l l u m i n a t e d a l l a l u c e c h e p r o v e n i v a d a l l ’ e s t e r n o . L ’ a l l e s t i m e n t o d e l l a n u o v a s a l a d e l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à d e d i c a t a a g l i s c a v i d i G r o t t a G u a t t a r i r i p r o p o n e e d e v o c a q u i n d i , s e n z a t e n t a r e d i r i p r o d u r l o f e d e l m e n t e , u n o s p a z i o s c u r o , i p o g e o , r i s c h i a r a t o d a i b a g l i o r i d i l u c e n a t u r a l e c h e p r o v e n g o n o d a s t r e t t e e s o t t i l i f e s s u r e f o r m a t e d a l l e q u i n t e a d a n g o l o c h e c h i u d o n o l e f i n e s t r e d e l l a s a l a . N e l l e a r e e r i c a v a t e f r a q u e s t e s t r u t t u r e , a l c u n e v e t r i n e i n s e r i t e n e l l e p a r e t i e s p o n g o n o i r e p e r t i f a u n i s t i c i e l i t i c i , m e n t r e i n u n o s p a z i o s e p a r a t o , e p i ù r a c c o l t o , s o n o p r e s e n t a t i p e r l a p r i m a v o l t a a l p u b b l i c o i r e p e r t i p i ù r a r i e s t r a o r d i n a r i , q u e l l i u m a n i , c h e t e s t i m o n i a n o l a p r e s e n z a d e i n e a n d e r t a l i a n i a l C i r c e o . L ’ a l l e s t i m e n t o p r o p o n e d i v e r s e m o d a l i t à d i v i s i t a , d a q u e l l a p e r i v i s i t a t o r i c h e d e s i d e r a n o g u a r d a r e e l e g g e r e l e i n f o r m a z i o n i e s s e n z i a l i s u c i ò c h e è e s p o s t o , a q u e l l a d e d i c a t a a i v i s i t a t o r i c h e h a n n o p i ù t e m p o e d e s i d e r a n o a p p r o f o n d i r e s u s p e c i f i c i s u p p o r t i m u l t i m e d i a l i i v a r i e a r t i c o l a t i a s p e t t i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , p e r a r r i v a r e i n f i n e a q u e l l a i n t e r a t t i v a i n c u i p o t e r a s c o l t a r e d a l l a v i v a v o c e d e i r i c e r c a t o r i e d e g l i s c i e n z i a t i , s f i o r a n d o l i c o n l a m a n o , l e r i s p o s t e a d a l c u n e d o m a n d e c h e t u t t i n o i c i p o n i a m o s u i n e a n d e r t a l i a n i . ” L ’ a l l e s t i m e n t o i n t e g r a , d u n q u e , r e p e r t i a r c h e o l o g i c i , t e c n o l o g i e i m m e r s i v e e i n t e r a t t i v e ( T a v o l o d e i g e s t i , P o s t a z i o n i m u l t i m e d i a l i , L e v o c i d e l l a c o s t a , V i s i t a v i r t u a l e d i G r o t t a G u a t t a r i ) , p r o p o n e n d o a t t i v i t à d i m e d i a z i o n e d i d a t t i c a r i v o l t e a t u t t i i p u b b l i c i ; l a n u o v a a r e a v a l o r i z z a u n a s c i e n z a p r a t i c a t a , e c o n d i v i s a , n o n c o m e d i s c i p l i n a s t a t i c a , m a c o m e c o s t r u z i o n e d i n a m i c a : u n a n a r r a z i o n e p l u r a l e e i n c o n t i n u a t r a s f o r m a z i o n e c h e i n t e r p r e t a l ’ e v o l u z i o n e n o n c o m e q u a l c o s a d i c o n c l u s o m a i n c o s t a n t e i n d i v e n i r e , n o n c o m e u n a s e m p l i c e s t o r i a d e l p a s s a t o , m a c o m e u n a p r o s p e t t i v a i n c o r s o , i n t r e c c i a t a a g l i s c e n a r i c h e , p e r n o i e s s e r i u m a n i c o n t e m p o r a n e i , s t a d e f i n e n d o , p e r e s e m p i o , l ’ a f f e r m a r s i d e l l ’ “ A I - I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ” o i l m o l t i p l i c a r s i d e i f e n o m e n i c l i m a t i c i e a m b i e n t a l i d e l c o s i d d e t t o “ A n t r o p o c e n e ” . T a n t o d a p o t e r c i c h i e d e r e … “ e s e f o s s i m o p r o p r i o n o i i f u t u r i N e a n d e r t h a l ? ” . M a r i o F e d e r i c o R o l f o , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a r a c c o n t a : " L e n u o v e c a m p a g n e d i s c a v o a v v i a t e n e l 2 0 1 9 a G r o t t a G u a t t a r i , p r o m o s s e d a l l a S o p r i n t e n d e n z a , h a n n o s e g n a t o u n a s v o l t a f o n d a m e n t a l e , p e r m e t t e n d o d i i n d i v i d u a r e a l t r i 1 5 r e s t i u m a n i t r a e l e m e n t i d e l c r a n i o , d e l p o s t - c r a n i o e d e n t i i s o l a t i . S i t r a t t a d e l c a m p i o n e d i N e a n d e r t h a l p i ù c o n s i s t e n t e m a i r i n v e n u t o i n u n s i n g o l o s i t o n e l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , u n a r c h i v i o b i o l o g i c o s t r a o r d i n a r i o c h e s i r i c o n g i u n g e o g g i a i r i t r o v a m e n t i s t o r i c i d e l 1 9 3 9 . O l t r e a i r e s t i u m a n i , l e i n d a g i n i c o n d o t t e d a l n o s t r o t e a m d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a h a n n o r i p o r t a t o a l l a l u c e i n d u s t r i e l i t i c h e e u n a r i c c a f a u n a — d a i g r a n d i m a m m i f e r i c o m e e l e f a n t i e r i n o c e r o n t i f i n o a l l e i e n e — c h e c i c o n s e n t o n o d i r i c o s t r u i r e c o n p r e c i s i o n e i n e d i t a l a c o - e v o l u z i o n e t r a s p e c i e e a m b i e n t e . Q u e s t o p r o g e t t o , c o n f i g u r a n d o s i c o m e u n v e r o e p r o p r i o ' L a b o r a t o r i o N e a n d e r t h a l ' , t r a s f o r m a f i n a l m e n t e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n c o r s o i n u n ’ e s p e r i e n z a d i c o n o s c e n z a c o n d i v i s a e a c c e s s i b i l e a t u t t i . P e r R o m a , p r i n c i p a l m e n t e d e v o d i r e l a v e r i t à , q u i n e l m u s e o d e l l e c i v i l t à a b b i a m o d a t o u n a n u o v a l i n f a v i t a l e e r i m e s s o a l c e n t r o l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t o m u s e o : è l a c a s a d i t u t t i n o i a r c h e o l o g i p r e i s t o r i c i p e r c h é è d e d i c a t o a l f o n d a t o r e d e l l a p r e i s t o r i a " . G r o t t a G u a t t a r i s i a p r e s u u n v e r s a n t e d e l m o n t e C i r c e o ( S a n F e l i c e C i r c e o , L T ) , i n u n t e r r i t o r i o c h e a n c h e p r i m a d i q u e s t a s c o p e r t a a v e v a r e s t i t u i t o e v i d e n z e d e l l a p r e s e n z a d e l N e a n d e r t h a l . L ’ i n d i v i d u a z i o n e d e l l ’ a p e r t u r a d e l l a g r o t t a , o s t r u i t a d a u n a f r a n a d e c i n e d i m i g l i a i a d i a n n i p r i m a , a v v e n n e c a s u a l m e n t e i l 2 4 f e b b r a i o 1 9 3 9 d a p a r t e d i u n o p e r a i o c h e l a v o r a v a i n u n t e r r e n o d i p r o p r i e t à d i A n g e l o G u a t t a r i . V e r s o i l f o n d o d e l l a g r o t t a , i n u n a m b i e n t e i n s e g u i t o d e n o m i n a t o “ A n t r o d e l l ’ U o m o ” , f u r o n o r i n v e n u t i u n c r a n i o q u a s i c o m p l e t o e , n e l l e s u e v i c i n a n z e , a n c h e u n a m a n d i b o l a , o g g i n o t i c o m e G u a t t a r i 1 e G u a t t a r i 2 . I l p a l e o e t n o l o g o A l b e r t o C a r l o B l a n c , c h i a m a t o a i n d a g a r e i l s i t o , c o m p r e s e l ’ e n o r m e i m p o r t a n z a d e l r i t r o v a m e n t o e p o r t ò i l c r a n i o a l l ’ a n t r o p o l o g o S e r g i o S e r g i , i l q u a l e a t t r i b u ì i l r e p e r t o a d u n ’ u m a n i t à e s t i n t a : H o m o n e a n d e r t h a l e n s i s . I n f o r m a t a d e l l ’ e c c e z i o n a l e s c o p e r t a , l a R e g i a S o p r i n t e n d e n z a a l l e A n t i c h i t à d i R o m a a u t o r i z z ò l ’ I s t i t u t o I t a l i a n o d i P a l e o n t o l o g i a U m a n a a i n t r a p r e n d e r e i n d a g i n i a r c h e o l o g i c h e n e l l a g r o t t a . L e r i c e r c h e , c o o r d i n a t e d a A l b e r t o C a r l o B l a n c e L u i g i C a r d i n i , p o r t a r o n o a l l a l u c e n u m e r o s i r e s t i f a u n i s t i c i e s t r u m e n t i l i t i c i . N e l 1 9 5 0 , l u n g o l a p a r e t e e s t e r n a d e l l a g r o t t a , v e n n e s c o p e r t a u n a s e c o n d a m a n d i b o l a ( G u a t t a r i 3 ) . I l c r a n i o G u a t t a r i 1 è n o t o p e r e s s e r e s t a t o a l u n g o i n t e r p r e t a t o c o m e e v i d e n z a d i c a n n i b a l i s m o r i t u a l e , i n p a r t i c o l a r e d e l c o n s u m o d e l c e r v e l l o , a c a u s a d e l l a r o t t u r a a l l a s u a b a s e , e p e r e s s e r e s t a t o r i n v e n u t o a l c e n t r o d i q u e l l o c h e a p p a r i v a c o m e u n c e r c h i o d i p i e t r e . A n c h e s e q u e s t a i p o t e s i p u ò a p p a r i r e m o l t o s u g g e s t i v a , i s u c c e s s i v i s t u d i , c o n d o t t i n e g l i a n n i ‘ 8 0 d e l s e c o l o s c o r s o , l ’ h a n n o m e s s a d e c i s a m e n t e i n d i s c u s s i o n e . I n f a t t i , u n a t t e n t o e c o m p l e t o r i e s a m e d e l c o n t e s t o h a p o r t a t o a c o n c l u d e r e c h e l a g r o t t a , a l m e n o n e l l e f a s i p r e c e d e n t i a l l a s u a c o m p l e t a c h i u s u r a c a u s a t a d a u n a f r a n a a v v e n u t a c i r c a 5 0 m i l a a n n i f a , f o s s e s t a t a u n a t a n a d i i e n e e c h e i r e s t i u m a n i f o s s e r o s t a t i p r o b a b i l m e n t e i n t r o d o t t i a l l ’ i n t e r n o d e l l a g r o t t a d a q u e s t i c a r n i v o r i a l p a r i d i q u e l l i d i a l t r i a n i m a l i . A p a r t i r e d a l 2 0 1 9 , l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , g u i d a t a d a l P r o f . M a r i o F e d e r i c o R o l f o , h a a v v i a t o n u o v e c a m p a g n e d i s c a v o a G r o t t a G u a t t a r i . L e i n d a g i n i h a n n o p e r m e s s o d i i n d i v i d u a r e a l t r i 1 5 r e s t i u m a n i , c o m p r e n d e n t i e l e m e n t i d e l c r a n i o e d e l p o s t - c r a n i o , o l t r e a d a l c u n i d e n t i i s o l a t i . A d o g g i , s i t r a t t a d e l c a m p i o n e d i N e a n d e r t h a l p i ù c o n s i s t e n t e m a i r i n v e n u t o i n u n s i n g o l o s i t o n e l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . O l t r e a i r e p e r t i u m a n i , i r e c e n t i s c a v i e f f e t t u a t i s i a a l l ’ i n t e r n o d e l l a g r o t t a s i a a l l ’ e s t e r n o , h a n n o r e s t i t u i t o i n d u s t r i e l i t i c h e e r e s t i f a u n i s t i c i i n c l u s i c e r v i , b o v i n i s e l v a t i c i , c a v a l l i , i e n e , e l e f a n t i , r i n o c e r o n t i c h e p e r m e t t o n o d i r i c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e a m b i e n t a l i n e l p e r i o d o i n c u i l a g r o t t a e r a s t a t a f r e q u e n t a t a d a l N e a n d e r t h a l e d a l l e i e n e . V e c c h i e n u o v i r i t r o v a m e n t i s o n o a t t u a l m e n t e o g g e t t o d i s t u d i o d a p a r t e d i u n ’ é q u i p e d i r i c e r c a t o r i i t a l i a n i . “ L a n u o v a S a l a G r o t t a G u a t t a r i d e l M u s e o d e l l e C i v i l t à , c o s ì c o m e i l p r o g e t t o d i m u s e a l i z z a z i o n e p e r m a n e n t e L A B O R A T O R I O N E A N D E R T H A L . L e s c o p e r t e d i G r o t t a G u a t t a r i , s o n o i l r i s u l t a t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a n u m e r o s i e n t i a v v i a t a n e l 2 0 2 1 d a g l i a c c o r d i f r a l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o d e l l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a e i l M U C I V - M u s e o d e l l e C i v i l t à , g r a z i e a l f i n a n z i a m e n t o s u l F o n d o p e r l o S v i l u p p o e l a C o e s i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a a s s e g n a t o c o n D e l i b e r a C I P E S S n . 7 / 2 0 2 1 e s . m . i . – c o n c l u d e M a r i a G r a z i a F i l e t i c i , R U P , L a y o u t m u s e o g r a f i c o e d e s p o s i t i v o , D i r e t t o r e d e i l a v o r i , C o o r d i n a m e n t o e s e c u t i v o – I l p r o g e t t o m u s e o g r a f i c o – a c u r a d i M a r i a G r a z i a F i l e t i c i e A n d r e a V i l i a n i , l a d i r e z i o n e a r t i s t i c a d i S t u d i o A z z u r r o e l a r e a l i z z a z i o n e d i A r c h e d i m S . R . L . – e s p o n e i m p o r t a n t i r e p e r t i , s t u d i a t i e c o n s e r v a t i d a l l e F u n z i o n a r i e d e l L a b o r a t o r i o d i B i o - A r c h e o l o g i a d e l M U C I V i n s i e m e a e s p e r t i d e l l a s u d d e t t a S o p r i n t e n d e n z a c h e n e h a l a t u t e l a e l a s u p e r v i s i o n e . L a s i n e r g i a t r a i l S e g r e t a r i a t o G e n e r a l e , i D i p a r t i m e n t i e l e D i r e z i o n i G e n e r a l i d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a è a l l a b a s e d e l p i a n o p r o g e t t u a l e c h e – c o n u n a p r e s e n t a z i o n e m u l t i m e d i a l e e i n t e r a t t i v a d e i n u o v i r i s u l t a t i d e g l i s c a v i a r c h e o l o g i c i e d e l l e r i c e r c h e e s t u d i c o n s e g u e n t i – c o n d i v i d e t u t t o i l l a v o r o s c i e n t i f i c o e i s t i t u z i o n a l e c o n d o t t o c o n i l p u b b l i c o , c o i n v o l g e n d o l o a t t i v a m e n t e i n u n ’ e s p e r i e n z a a c c e s s i b i l e e a c c o g l i e n t e . I p r i m i r i t r o v a m e n t i d i G r o t t a G u a t t a r i a c u r a d i C a r l o A l b e r t o B l a n c o r a g i u n g o n o a n o i p r e s e n t a n d o s i i n u n a n u o v a v e s t e i n t e r d i s c i p l i n a r e , i n c u i g l i s t u d i d i s e t t o r e p a r l a n o l p u b b l i c o c o n l ’ u t i l i z z o d i n u o v e t e c n o l o g i e p e r d e f i n i r e u n a m b i e n t e e s p o s i t i v o i n t e g r a l m e n t e d e d i c a t o a g l i e s o r d i d e l l a v i t a d e g l i e s s e r i u m a n i s u l l a T e r r a . Q u e s t o n u o v o L a b o r a t o r i o N e a n d e r t h a l r i m a r r à a p e r t o n o n s o l o p e r l e v i s i t e m a a n c h e p e r i n t e g r a r e t u t t i i n u o v i a g g i o r n a m e n t i p r o v e n i e n t i d e g l i s t u d i a n c o r a i n c o r s o e d a i r i t r o v a m e n t i c h e n e l t e m p o n e i m p l e m e n t e r a n n o i l p e r c o r s o . C o s ì c o m e E l e n a B l a n c A g u e t e d A l b e r t o C a r l o B l a n c n e l 1 9 3 9 m o d i f i c a n o i l l o r o v i a g g i o d i n o z z e p e r l ’ i m p o r t a n t e s c o p e r t a a G r o t t a G u a t t a r i d e l p r i m o c r a n i o N e a n d e r t h a l , c o s ì l a p r o s e c u z i o n e d e g l i s t u d i c i o f f r i r à n u o v i s p u n t i e s u g g e r i m e n t i p e r m a n t e n e r e s e m p r e v i v o e a t t u a l e q u e s t o “ l a b o r a t o r i o ” e r i c o l l e g a r c i i d e a l m e n t e a l p r i m o i s t a n t e q u a n d o , s u l l a c o s t a d e l C i r c e o , l a d e m o l i z i o n e d i u n c r o l l o d i p i e t r e a p r ì l ’ i n g r e s s o a l l a g r o t t a c h e o g g i r i v i v e i n q u e s t a n u o v a s a l a m u s e a l e . L a m e m o r i a c o s t i t u i s c e l a b a s e d i n a m i c a d e l l a n o s t r a c o n o s c e n z a d i q u e s t i r e p e r t i e a c c o g l i e p e r t a n t o i n s é a n c h e q u a n t o , n e l c o r s o d e l t e m p o , è i n t e r v e n u t o n e l l a l o r o c o n s e r v a z i o n e e u l t e r i o r e t r a s f o r m a z i o n e . L a c u r a d i q u e s t o p a t r i m o n i o u n i v e r s a l e , s i a c u l t u r a l e c h e n a t u r a l e p a t r i m o n i o , è p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l l a t u t e l a d e l l a s u a m e m o r i a . L a r i c e r c a , l a m a n u t e n z i o n e e i l r e s t a u r o n o n p o s s o n o d u n q u e c h e i n n e s t a r s i i n m o d a l i t à d i p r e s e n t a z i o n e t e c n o l o g i c a m e n t e c o n t e m p o r a n e e , c h e r e n d o n o q u e s t a s t o r i a l o n t a n a a l q u a n t o v i c i n a a n o i , a m p l i f i c a n d o l ’ i m p o r t a n z a s c i e n t i f i c a , a n t r o p o l o g i c a e s t o r i c a r i u n i t a i n q u e s t a n u o v a s a l a : u n a g r o t t a c h e è a n c h e u n l a b o r a t o r i o , u n c o m p e n d i o d i r i c e r c h e e d i s t o r i e , d i m e m o r i e e p r o s p e t t i v e . ”