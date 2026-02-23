R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n p r o g r a m m a n a z i o n a l e d i f o r m a z i o n e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r i v o l t o a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e . E ' l a p r o p o s t a d i J o h n s o n & J o h n s o n , c o n M i c r o s o f t I t a l i a , c h e a l l e s f i d e p o s t e d a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e e d a l l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i a s s i s t e n z a r i s p o n d e c o n ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' . I l p r o g e t t o , p r e s e n t a t o o g g i a R o m a e s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e M o n d o d i g i t a l e E t s , h a l ' o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d i 5 0 m i l a o p e r a t o r i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , f o r n e n d o l o r o c a p a c i t à c r i t i c h e e c o m p e t e n z e o p e r a t i v e e d i g i t a l i p e r i n t e g r a r e i n m o d o c o n s a p e v o l e e r e s p o n s a b i l e l ' A i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . R e a l i z z a t o c o n i l p a t r o c i n i o d i F a r m i n d u s t r i a e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e , i l p r o g r a m m a s o s t i e n e l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i n v e s t e n d o n e l l e p e r s o n e q u a l e a u t e n t i c a i n f r a s t r u t t u r a a b i l i t a n t e d e l l ' i n n o v a z i o n e . I l f o c u s è o f f r i r e a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e c o n o s c e n z e e s t r u m e n t i p e r i n t e g r a r e l ' A i i n m o d o s i c u r o , e t i c o e d e f f i c a c e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a , i n l i n e a c o n i v a l o r i c o l l e t t i v i d i e q u i t à , q u a l i t à e s o s t e n i b i l i t à d e l l a c u r a . I s i s t e m i s a n i t a r i e u r o p e i e q u e l l o i t a l i a n o a f f r o n t a n o o g g i s f i d e s t r u t t u r a l i , r i c o r d a n o i p r o m o t o r i d e l l ' i n i z i a t i v a i n u n a n o t a : i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e ; a u m e n t o d e l p e s o d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e ; s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e c a r e n z a d i p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o . L e e v i d e n z e m o s t r a n o c h e i c i t t a d i n i s i a s p e t t a n o s e m p r e p i ù c h e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e s i a n o i n g r a d o d i i n t e g r a r e c o m p e t e n z e c l i n i c h e e t e c n o l o g i c h e . A l l o s t e s s o t e m p o , g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i d i c h i a r a n o u n f o r t e i n t e r e s s e v e r s o l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , m a a s s o c i a t a a u n c h i a r o b i s o g n o d i f o r m a z i o n e e s u p p o r t o s t r u t t u r a t i . I n q u e s t o s c e n a r i o , l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i r a p p r e s e n t a n o i l v e r o f a t t o r e a b i l i t a n t e a l l ' i n n o v a z i o n e . N e l l ' o t t i c a d e l p r o g e t t o ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' , l a f o r m a z i o n e è u n a l e v a s i s t e m i c a p e r m i g l i o r a r e r e s i l i e n z a , e f f i c i e n z a e q u a l i t à a l l ' i n t e r n o d e l S s n r a f f o r z a n d o 3 c o m p e t e n z e c h i a v e t r a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e : a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e , p e r c o m p r e n d e r e l ' A i e g l i s t r u m e n t i d i s a n i t à d i g i t a l e ; c a p a c i t à c r i t i c a n e l l a v a l u t a z i o n e d e g l i o u t p u t d e l l ' A i , p e r g a r a n t i r e d e c i s i o n i i n f o r m a t e e s e m p r e g u i d a t e d a l l ì u o m o ; c o m p e t e n z a o p e r a t i v a , p e r i n t e g r a r e s o l u z i o n i d i A i n e i r e a l i f l u s s i d i l a v o r o c l i n i c i . " I n v e s t i r e n e l l e c o m p e t e n z e s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e a c o s t r u i r e u n s i s t e m a p i ù r e s i l i e n t e , c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e e m e r g e n z e e a l l e s f i d e f u t u r e , p i ù i n c l u s i v o e d e q u o , g a r a n t e n d o l ' a c c e s s o a l l e c u r e a t u t t i e p i ù e f f i c a c e , e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e , g r a z i e a u n m i g l i o r e u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e - a f f e r m a J a c o p o M u r z i , M a n a g i n g D i r e c t o r d i J o h n s o n & J o h n s o n I n n o v a t i v e M e d i c i n e I t a l i a - Q u e s t o i m p e g n o r i f l e t t e l a n o s t r a v o l o n t à d i v a l o r i z z a r e l e p r o f e s s i o n i c e n t r a l i p e r i l f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a s a l u t e e , a l t e m p o s t e s s o , d i c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d i u n e c o s i s t e m a s a n i t a r i o p i ù s o l i d o e s o s t e n i b i l e " . A g g i u n g e V i n c e n z o E s p o s i t o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M i c r o s o f t I t a l i a : " L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e h a i l p o t e n z i a l e p e r t r a s f o r m a r e p r o f o n d a m e n t e i l s e t t o r e s a n i t a r i o . T u t t a v i a , p e r c o g l i e r n e a p p i e n o l e o p p o r t u n i t à è f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e n e l l e c o m p e t e n z e . S o s t e n e r e l a f o r m a z i o n e d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e a i n n o v a r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o e c o s t r u i r e u n f u t u r o i n c u i l a c u r a s i a p i ù e f f i c i e n t e , a c c e s s i b i l e e d e f f i c a c e p e r t u t t i i c i t t a d i n i " . P e r M i r t a M i c h i l l i , d i r e t t r i c e g e n e r a l e d i F o n d a z i o n e M o n d o d i g i t a l e E t s , ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' n a s c e " p e r v a l o r i z z a r e l a f o r m a z i o n e , a c c o m p a g n a n d o i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o v e r s o u n u t i l i z z o c o n s a p e v o l e d e l l ' A i e d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d i u n s i s t e m a d i c u r a p i ù e q u o , r e s i l i e n t e e s o s t e n i b i l e " . L a f o r m a z i o n e - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i - v i e n e e r o g a t a a t t r a v e r s o u n m o d e l l o f o r m a t i v o i b r i d o c h e c o m b i n a s e s s i o n i i n p r e s e n z a e o n l i n e , u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e d e d i c a t a , m o d u l i v i d e o , m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o c o n e s p e r t i d i J o h n s o n & J o h n s o n e M i c r o s o f t I t a l i a , e v e n t i n a z i o n a l i e i n i z i a t i v e t e r r i t o r i a l i p e r c o n s e n t i r e s c a l a b i l i t à e f a v o r i r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e i l c o i n v o l g i m e n t o t e r r i t o r i a l e e l ' a l l i n e a m e n t o c o n i d i v e r s i c o n t e s t i s a n i t a r i r e g i o n a l i . I l p r o g r a m m a p r o m u o v e u n u t i l i z z o c o n s a p e v o l e e r e s p o n s a b i l e d e l l ' A i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a s u p e r v i s i o n e u m a n a , q u a l i t à d e g l i o u t p u t , d a t a p r o t e c t i o n , b i a s e t r a c c i a b i l i t à d e l l e d e c i s i o n i c l i n i c h e . R a f f o r z a n d o q u e s t e c o m p e t e n z e , l ' i n i z i a t i v a p u n t a a d a i u t a r e l e i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e a g a r a n t i r e c h e l ' A i r a f f o r z i , e n o n s o s t i t u i s c a , i l r u o l o d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e e s a l v a g u a r d i l a r e l a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e . L ' i n i z i a t i v a - p r e c i s a l a n o t a - è p a r t e d i J & J C a r e C o m m u n i t y , l a p i a t t a f o r m a g l o b a l e d i i m p a t t o s o c i a l e d i J o h n s o n & J o h n s o n , i d e a t a p e r p r o m u o v e r e l ' a c c e s s o e q u o a c u r e d i q u a l i t à s o s t e n e n d o g l i o p e r a t o r i d e l l a s a l u t e . F a p a r t e a n c h e d i M i c r o s o f t E l e v a t e , u n ' i n i z i a t i v a g l o b a l e c h e f a l e v a s u l l e s o l u z i o n i e l ' e x p e r t i s e d i M i c r o s o f t p e r a m p l i a r e l ' a c c e s s o a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e d i p e r s o n e e o r g a n i z z a z i o n i l a f o r m a z i o n e , g l i s t r u m e n t i e i l s u p p o r t o n e c e s s a r i p e r p r o s p e r a r e i n u n ' e c o n o m i a g u i d a t a d a l l ' A i . ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' c o n t r i b u i s c e a g l i o b i e t t i v i d i p o l i c y c o n d i v i s i d a i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i : r a f f o r z a r e i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , s o s t e n e r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e g a r a n t i r e c h e l ' i n n o v a z i o n e s i a a l s e r v i z i o d e l l ' e q u i t à , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a q u a l i t à d e l l e c u r e a l l ’ i n t e r n o d e l S s n . " I n P a r l a m e n t o - d i c h i a r a L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i , C a m e r a d e i d e p u t a t i - s t i a m o l a v o r a n d o a f f i n c h é l a t r a s f o r m a z i o n e i n c o r s o r a f f o r z i d a v v e r o l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e c r o n i c i t à e i l s u p p o r t o a g l i o p e r a t o r i . A i u t a r e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e a d a c q u i s i r e n u o v e c o m p e t e n z e s i g n i f i c a c o n s e n t i r e a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o d i o f f r i r e p r e s t a z i o n i s e m p r e p i ù q u a l i f i c a t e p e r i l b e n e s s e r e d e i p a z i e n t i " . P e r B e a t r i c e L o r e n z i n , c o m p o n e n t e C o m m i s s i o n e B i l a n c i o , S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i l f u t u r o d e l l a c u r a " n o n p o t r à p r e s c i n d e r e d a l l ' u t i l i z z o d i n u o v e t e c n o l o g i e , c o s ì c o m e n o n p o t r à i g n o r a r e l e n u o v e s f i d e a c u i s a r e m m o s o t t o p o s t i " . A l i v e l l o g l o b a l e " o s s e r v i a m o u n a c r e s c i t a f i n o a l + 3 0 0 % d e l l e m o l e c o l e i n s v i l u p p o e u n a r i d u z i o n e d e i t e m p i d i r i c e r c a p r e c l i n i c a f i n o a l - 4 0 % g r a z i e a l l ' A i - e v i d e n z i a C a r l o R i c c i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e F a r m i n d u s t r i a - E l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e s t a r i d e f i n e n d o a n c h e i l m o d o c o n c u i g e s t i a m o l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , c i p r e n d i a m o c u r a d i n o i s t e s s i e d e g l i a l t r i , p r o g r a m m i a m o l a s p e s a e n e m i s u r i a m o g l i e s i t i . S o n o t e c n o l o g i e c h e p o s s o n o d i s p i e g a r e i p r o p r i e f f e t t i p o s i t i v i s o l o f a c e n d o c r e s c e r e e a g g i o r n a n d o l e c o m p e t e n z e : p e r q u e s t o l a p o l i t i c a d e l l a f o r m a z i o n e è p a r t e d e l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e d i q u e l l a s a n i t a r i a . I n v e s t i r e n e l l e p e r s o n e s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l ' I t a l i a " . Q u e s t o t i p o d i p r o g r a m m i f a v o r i s c e " i n o l t r e u n a p p r o c c i o c o n d i v i s o t r a a t t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i , a b e n e f i c i o d e l l ' e f f i c i e n z a d e l s i s t e m a e d e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e " . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " r a p p r e s e n t a s e n z a d u b b i o u n ’ o p p o r t u n i t à p e r r a f f o r z a r e l a s o s t e n i b i l i t à e l ' e f f i c i e n z a d e l S s n " , o s s e r v a F r a n c e s c o S a v e r i o M e n n i n i , c a p o D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o g r a m m a z i o n e , d i s p o s i t i v i m e d i c i , f a r m a c o e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S s n , m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . " S e r v e p e r ò u n a g o v e r n a n c e c h i a r a , b a s a t a s u e v i d e n z e e c h e a i u t i l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e l i b e r a r s i d e i c a r i c h i a m m i n i s t r a t i v i p e r d e d i c a r e p i ù t e m p o a l l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e . I n v e s t i r e n e l l e c o m p e t e n z e s i g n i f i c a q u i n d i m e t t e r e i l s i s t e m a n e l l e c o n d i z i o n i m i g l i o r i d i a c c o g l i e r e l a t r a s f o r m a z i o n e o f f e r t a d a l l ' i n n o v a z i o n e c o n b e n e f i c i m i s u r a b i l i p e r i c i t t a d i n i . P r o p r i o p e r q u e s t i m o t i v i - c o n c l u d e - i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e s t a l a v o r a n d o p e r m i g l i o r a r e i p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , d e f i n e n d o l i n e e g u i d a a p p r o p r i a t e a q u e s t o s c o p o " .