( A d n k r o n o s ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n H u a w e i L ' i n t e g r a z i o n e t r a e s t e t i c a e f u n z i o n a l i t à n e l c o m p a r t o t e c n o l o g i c o s t a r a g g i u n g e n d o u n n u o v o p u n t o d i e q u i l i b r i o . U n r e c e n t e a p p r o f o n d i m e n t o c o n d o t t o d a l l ’ I s t i t u t o E u r o p e o d i D e s i g n ( I E D ) p e r H u a w e i r i d e f i n i s c e i c o n f i n i d i u n m e r c a t o , q u e l l o d e g l i a u r i c o l a r i o p e n - e a r , c h e n o n r i g u a r d a p i ù s o l o l a t r a s m i s s i o n e a u d i o , m a l ' e s p r e s s i o n e d e l l ' i d e n t i t à i n d i v i d u a l e . I n q u e s t o s c e n a r i o , i l d e b u t t o e u r o p e o d e l l e F r e e C l i p 2 a M a d r i d s e g n a i l p a s s a g g i o d e f i n i t i v o d e l w e a r a b l e d a d i s p o s i t i v o a c c e s s o r i o a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e d e l d e s i g n q u o t i d i a n o . L a p r i m a g e n e r a z i o n e d e l l e F r e e C l i p H u a w e i h a r a g g i u n t o o l t r e 4 m i l i o n i d i s p e d i z i o n i g l o b a l i e s i è a g g i u d i c a t a i l p r e s t i g i o s o G o o d D e s i g n A w a r d 2 0 2 4 . I l m e r c a t o a t t u a l e r i f l e t t e u n a d o m a n d a s e m p r e p i ù o r i e n t a t a v e r s o l a c o n s a p e v o l e z z a e i l c o m f o r t . I d a t i r a c c o l t i e v i d e n z i a n o c o m e i l p a r a d i g m a d e l l ’ i s o l a m e n t o s t i a c e d e n d o i l p a s s o a u n a c o n n e s s i o n e f l u i d a c o n l ' a m b i e n t e c i r c o s t a n t e . S e c o n d o l ' a n a l i s i d i A n d r e a B a n f i ( I E D A m b a s s a d o r ) , p e r i l 6 7 % d e l l a G e n Z i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i s o n o v e r i a c c e s s o r i d i d e s i g n . L e F r e e C l i p 2 i n t e r p r e t a n o q u e s t a t e n d e n z a a t t r a v e r s o i l d e s i g n C - b r i d g e , c h e r i c h i a m a l e l i n e e d e l l ' a l t a g i o i e l l e r i a . L ’ i n t r o d u z i o n e d i f i n i t u r e m a t e r i c h e , c o m e l ' e f f e t t o d e n i m , e l a f u t u r a v a r i a n t e o r o r o s a , r i s p o n d o n o a l l a n e c e s s i t à d i p e r s o n a l i z z a z i o n e e s t r e m a . L a t e c n o l o g i a d ' a v a n g u a r d i a t e n d e a s c o m p a r i r e n e l l ' u s o . C o n u n p e s o d i 5 , 1 g r a m m i , l e F r e e C l i p 2 p u n t a n o s u u n a v e s t i b i l i t à o p e n - e a r c h e e l i m i n a l a p r e s s i o n e d e l c a n a l e u d i t i v o . L a s t r u t t u r a è s t a t a v a l i d a t a s u o l t r e 1 0 . 0 0 0 m o r f o l o g i e a u r i c o l a r i , g a r a n t e n d o s t a b i l i t à e u n a c e r t i f i c a z i o n e I P 5 7 p e r l a r e s i s t e n z a a p o l v e r e e a c q u a . I l 5 0 % d e g l i u t e n t i p r e f e r i s c e o g g i n o n i s o l a r s i a c u s t i c a m e n t e d a l c o n t e s t o u r b a n o . L a s o l u z i o n e t e c n i c a a d o t t a t a c o n s i s t e n e l s i s t e m a a o n d e s o n o r e i n v e r s e ( D i r e c t S o u n d ) , c h e c a n a l i z z a l ' a u d i o v e r s o i l p a d i g l i o n e s e n z a d i s p e r s i o n i e s t e r n e , t u t e l a n d o l a p r i v a c y s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a p e r c e z i o n e d e i s u o n i a m b i e n t a l i . S o t t o i l p r o f i l o t e c n i c o , l e F r e e C l i p 2 i n t e g r a n o u n d r i v e r a d o p p i a m e m b r a n a p e r o t t i m i z z a r e l a r e s a d e i b a s s i . L a g e s t i o n e d e l l e c h i a m a t e è a f f i d a t a a u n s i s t e m a a t r e m i c r o f o n i s u p p o r t a t o d a u n p r o c e s s o r e N P U c o n A I , c a p a c e d i i s o l a r e l a v o c e . L a f u n z i o n e A d a p t i v e V o l u m e r e g o l a a u t o m a t i c a m e n t e l ' i n t e n s i t à s o n o r a i n b a s e a l r u m o r e a m b i e n t a l e . L a f l u i d i t à d i g i t a l e è g a r a n t i t a d a l l a c o m p a t i b i l i t à u n i v e r s a l e c o n i O S , A n d r o i d e W i n d o w s . I l c o m p a r t o e n e r g e t i c o a s s i c u r a 9 o r e d i a u t o n o m i a ( 3 8 t o t a l i c o n c u s t o d i a ) e u n s i s t e m a d i r i c a r i c a r a p i d a c h e o f f r e 3 o r e d i a s c o l t o c o n s o l i 1 0 m i n u t i d i a l i m e n t a z i o n e . L ' e s t e t i c a d e l l e F r e e C l i p 2 v i e n e u l t e r i o r m e n t e d e c l i n a t a a t t r a v e r s o p a r t n e r s h i p c o n b r a n d d ' e c c e l l e n z a . D a u n l a t o , l a c a s a p a r i g i n a “ L e s N é r é i d e s ” a p p o r t a u n t o c c o d i r o m a n t i c i s m o c o n c h a r m i s p i r a t i a i f i o r i d i c i l i e g i o ; d a l l ' a l t r o , i l b r a n d s p a g n o l o “ i t ’ s l a v a ” p r o p o n e u n a p p r o c c i o u r b a n o e g e n d e r - n e u t r a l , c o n e a r c u f f s c u l t o r e i c h e t r a s f o r m a n o l ' a u r i c o l a r e i n u n e l e m e n t o d i m o d a c o n t e m p o r a n e a .