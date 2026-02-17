( A d n k r o n o s ) - L a r e l a z i o n e d i V i t t o r i o R i z z i , p r e f e t t o e d i r e t t o r e d e l D i s , s i è i m p o s t a c o m e u n o d e i m o m e n t i p i ù d e n s i e s i s t e m i c i d e l l a s e s t a e d i z i o n e d e l P r e m i o F r a n c e s c o C o s s i g a p e r l ’ I n t e l l i g e n c e . U n i n t e r v e n t o c h e h a i n t r e c c i a t o m e m o r i a s t o r i c a , a n a l i s i g e o p o l i t i c a e r i f l e s s i o n e s t r a t e g i c a , c o l l o c a n d o i l r u o l o d e l l ’ i n t e l l i g e n c e i t a l i a n a d e n t r o l e p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i d e l s i s t e m a i n t e r n a z i o n a l e . F i n d a l l e p r i m e b a t t u t e , R i z z i h a r i c h i a m a t o l a f i g u r a d e l l ’ A m m i r a g l i o F u l v i o M a r t i n i , d e f i n e n d o l o u n a “ p i e t r a m i l i a r e ” n e l l a s t o r i a d e l l ’ i n t e l l i g e n c e n a z i o n a l e . N o n s o l o p e r i s u c c e s s i o p e r a t i v i , m a p e r l a c a p a c i t à d i l e g g e r e i n a n t i c i p o l e t r a i e t t o r i e d e l l a c o m p e t i z i o n e g l o b a l e . U n a c a p a c i t à c h e s i r i v e l a o g g i p a r t i c o l a r m e n t e a t t u a l e . R i z z i h a d e s c r i t t o l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e c o m e u n a f a s e d i p r o f o n d o d i s o r d i n e g l o b a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e i c o n f l i t t i e d a u n m u t a m e n t o d e g l i e q u i l i b r i t r a s i s t e m i p o l i t i c i . L ’ i n c r e m e n t o d e l n u m e r o d e l l e g u e r r e , l a c r e s c e n t e i n t e n s i t à d e i c o n f l i t t i e l a r i d e f i n i z i o n e d e l r a p p o r t o t r a d e m o c r a z i e e a u t o c r a z i e r a p p r e s e n t a n o , n e l l a l e t t u r a d e l d i r e t t o r e d e l D i s , i n d i c a t o r i d i u n a t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e d e l c o n t e s t o s t r a t e g i c o . N o n s i t r a t t a , h a s p i e g a t o , d i c r i s i e p i s o d i c h e , m a d i u n a m u t a z i o n e d e i p a r a d i g m i : “ L a c o m p e t i z i o n e s i è p r o g r e s s i v a m e n t e s p o s t a t a d a l p i a n o m i l i t a r e t r a d i z i o n a l e a q u e l l o e c o n o m i c o , t e c n o l o g i c o e i n f o r m a t i v o ” . U n a d i n a m i c a c h e r e n d e s e m p r e p i ù p o r o s i i c o n f i n i t r a s i c u r e z z a , e c o n o m i a e i n n o v a z i o n e . U n a d i n a m i c a c h e s i l e g a a l l ’ e r e d i t à a m b i v a l e n t e d e l l a g l o b a l i z z a z i o n e . R i z z i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l e c a t e n e d e l v a l o r e , c h e p e r a n n i h a n n o s o s t e n u t o c r e s c i t a e i n t e r d i p e n d e n z a , s i s i a n o p r o g r e s s i v a m e n t e t r a s f o r m a t e i n f a t t o r i d i v u l n e r a b i l i t à . D i p e n d e n z e t e c n o l o g i c h e , c o n c e n t r a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e d i c o m p o n e n t i c r i t i c h e e a s i m m e t r i e c o m p u t a z i o n a l i e m e r g o n o o g g i c o m e v a r i a b i l i d e c i s i v e d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . N o n c o p r i r e i n t e r a m e n t e a l c u n e f i l i e r e s t r a t e g i c h e , h a o s s e r v a t o , s i g n i f i c a e s p o r r e l o S t a t o a r i s c h i c h e n o n s o n o p i ù t e o r i c i m a c o n c r e t i . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , l a s i c u r e z z a n o n è p i ù c o n f i n a b i l e a l l a d i m e n s i o n e m i l i t a r e o i n f o r m a t i v a t r a d i z i o n a l e . D i v e n t a u n a f u n z i o n e t r a s v e r s a l e c h e c o i n v o l g e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i , c a p a c i t à d i c a l c o l o , a l g o r i t m i , d a t i . “ L a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a n o n è u n l u s s o n é u n p r i v i l e g i o , m a u n d o v e r e d e m o c r a t i c o ” . I l d i r e t t o r e d e l D i s h a c o l l e g a t o d i r e t t a m e n t e l a c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l e a l l a s o v r a n i t à d e c i s i o n a l e d e g l i S t a t i . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o , i l p a s s a g g i o d e d i c a t o a l l a c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l e e a l t e m a d e i f l o p s , i n d i c a t o r e t e c n i c o u t i l i z z a t o p e r m i s u r a r e l a p o t e n z a d i c a l c o l o d i s p o n i b i l e . I l d i r e t t o r e d e l D i s h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a n o n p o s s a p i ù p r e s c i n d e r e d a l l a d i s p o n i b i l i t à d i i n f r a s t r u t t u r e d i c a l c o l o a v a n z a t e , n e c e s s a r i e p e r e l a b o r a r e g r a n d i v o l u m i d i d a t i , s o s t e n e r e a n a l i s i c o m p l e s s e e o p e r a r e e f f i c a c e m e n t e n e l d o m i n i o d i g i t a l e e c o g n i t i v o . P u r e v i t a n d o d i e n t r a r e n e i d e t t a g l i o p e r a t i v i , R i z z i h a e v i d e n z i a t o c h e i l c o m p a r t o i n t e l l i g e n c e h a r e g i s t r a t o u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o d e l l e p r o p r i e c a p a c i t à , “ m i g l i o r a t e d i 1 9 7 0 f l o p s ” , c h i a r e n d o c h e s i t r a t t a d e l p a r a m e t r o c o n c u i s i m i s u r a l a c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l e p r o c a p i t e a d i s p o s i z i o n e d e l p e r s o n a l e . I n t e r m i n i c o n c r e t i , h a s p i e g a t o , q u e s t o r a f f o r z a m e n t o c o n s e n t e d i g a r a n t i r e a c i a s c u n d i p e n d e n t e u n a c a p a c i t à “ i n h o u s e ” , o v v e r o i n t e r n a e n o n d i p e n d e n t e d a p i a t t a f o r m e e s t e r n e , c o m p a r a b i l e ( s u l p i a n o d e l l ’ a c c e s s o e d e l l ’ e l a b o r a z i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i ) a q u e l l a c h e g r a n d i o p e r a t o r i g l o b a l i c o m e O p e n A I p o s s o n o o f f r i r e a i p r o p r i u t e n t i . U n a s c e l t a s t r a t e g i c a c h e , n e l l a v i s i o n e d e l i n e a t a d a l d i r e t t o r e d e l D i s , r i s p o n d e a l l ’ e s i g e n z a d i e v i t a r e d i p e n d e n z e c r i t i c h e e d i p r e s e r v a r e a u t o n o m i a a n a l i t i c a , r i s e r v a t e z z a e s o v r a n i t à d e c i s i o n a l e . L a d i m e n s i o n e t e c n o l o g i c a , i n q u e s t a l e t t u r a , n o n r a p p r e s e n t a s e m p l i c e m e n t e u n s u p p o r t o o p e r a t i v o d e l l ’ i n t e l l i g e n c e , m a u n o d e i t e r r e n i p r i n c i p a l i s u c u i s i g i o c a l a c o m p e t i z i o n e s t r a t e g i c a g l o b a l e . I l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c a p a c i t à t e c n o l o g i c h e i n t e r n e n o n r i s p o n d e a l o g i c h e d i p o t e n z i a m e n t o a s t r a t t o , m a a u n ’ e s i g e n z a d i t u t e l a d e l l ’ a u t o n o m i a a n a l i t i c a e o p e r a t i v a d e l S i s t e m a P a e s e . T r a i p a s s a g g i p i ù i n n o v a t i v i e c o n c e t t u a l m e n t e r i l e v a n t i d e l l a r e l a z i o n e , q u e l l o d e d i c a t o a l d o m i n i o c o g n i t i v o . “ O g g i i l l i b e r o a r b i t r i o è l a p i ù c r i t i c a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d a p r o t e g g e r e ” , h a a f f e r m a t o R i z z i , s p o s t a n d o i l d i s c o r s o d e l l ’ i n t e l l i g e n c e s u u n p i a n o c h e t r a v a l i c a l a d i m e n s i o n e t r a d i z i o n a l e d e l l a s i c u r e z z a . L a g u e r r a c o g n i t i v a , l e c a m p a g n e d i m a n i p o l a z i o n e i n f o r m a t i v a , i l m i c r o - t a r g e t i n g p s i c o m e t r i c o e l a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i s i n t e t i c i c o m e i d e e p f a k e r i d e f i n i s c o n o i l c a m p o d i c o n f r o n t o t r a S t a t i e a t t o r i n o n s t a t a l i . I l c o n f l i t t o n o n m i r a p i ù s o l t a n t o a i n f r a s t r u t t u r e m a t e r i a l i o r e t i i n f o r m a t i v e , m a a l l a p e r c e z i o n e , a l l a f i d u c i a , a l l a c o e s i o n e s o c i a l e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , l a t u t e l a d e l l e c o n d i z i o n i c o g n i t i v e d e l l a d e m o c r a z i a d i v e n t a u n a f u n z i o n e s t r a t e g i c a . L ’ i n t e l l i g e n c e , h a s p i e g a t o , è c h i a m a t a a o p e r a r e a n c h e c o m e p r e s i d i o d e l l a r e s i l i e n z a c o g n i t i v a c o l l e t t i v a . I l m u t a m e n t o d e l l o s c e n a r i o c o m p o r t a , n e l l a v i s i o n e d e l i n e a t a d a l d i r e t t o r e d e l D i s , u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a a n c h e s u l p i a n o d e l l e c o m p e t e n z e . R i z z i h a r i c h i a m a t o l a c r e s c e n t e n e c e s s i t à d i p r o f e s s i o n a l i t à a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t e n e i s e t t o r i t e c n o l o g i c i a v a n z a t i . I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a n a l i s i d e i d a t i , s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a , c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l e d i v e n t a n o c o m p o n e n t i s t r u t t u r a l i d e l l ’ a t t i v i t à d i i n t e l l i g e n c e c o n t e m p o r a n e a . L a v e l o c i t à d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a i m p o n e u n a r e v i s i o n e c o s t a n t e d e i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i e d e l l e m o d a l i t à d i r e c l u t a m e n t o , c o n u n a c r e s c e n t e a p e r t u r a v e r s o c o m p e t e n z e i n t e r d i s c i p l i n a r i e n u o v e g e n e r a z i o n i d i s p e c i a l i s t i . A c c a n t o a l l a d i m e n s i o n e t e c n o l o g i c a e s t r a t e g i c a , R i z z i h a d e d i c a t o a m p i o s p a z i o a l l a n a t u r a d e m o c r a t i c a d e l l ’ i n t e l l i g e n c e i t a l i a n a . I l d i r e t t o r e d e l D i s h a r i b a d i t o c o n f o r z a c h e i S e r v i z i o p e r a n o d e n t r o u n p e r i m e t r o r i g o r o s a m e n t e d e f i n i t o d a l l a C o s t i t u z i o n e e d a l l a l e g g e , f o n d a t o s u u n s i s t e m a a r t i c o l a t o d i c o n t r o l l i p a r l a m e n t a r i e g i u r i s d i z i o n a l i . U n e q u i l i b r i o c h e r a p p r e s e n t a , n e l l a s u a l e t t u r a , n o n u n v i n c o l o m a u n a g a r a n z i a s t r u t t u r a l e d i l e g i t t i m i t à . G r a n d e s p a z i o a l r u o l o d e l C o p a s i r , c o n i l p r e s i d e n t e L o r e n z o G u e r i n i t r a i r e l a t o r i d e l P r e m i o C o s s i g a , d e s c r i t t o c o m e s e d e n a t u r a l e d e l c o n t r o l l o d e m o c r a t i c o , e a l l a f u n z i o n e d e i m e c c a n i s m i d i a u t o r i z z a z i o n e p r e v e n t i v a a f f i d a t i d a l l a l e g g e 1 2 4 d e l 2 0 0 7 a l l a m a g i s t r a t u r a : i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l a C o r t e d i A p p e l l o d i R o m a , G i u s e p p e A m a t o , e r a i n p r i m a f i l a . L ’ i n t e l l i g e n c e , h a s o t t o l i n e a t o , n o n è u n a d i m e n s i o n e s e p a r a t a o o p a c a d e l l o S t a t o , m a u n ’ i s t i t u z i o n e p i e n a m e n t e i n s e r i t a n e l l ’ a r c h i t e t t u r a d e m o c r a t i c a . N e l r i c o n d u r r e l a r i f l e s s i o n e a l l a f i g u r a d e l l ’ A m m i r a g l i o M a r t i n i , R i z z i h a e v i d e n z i a t o l a c o n t i n u i t à t r a m e m o r i a s t o r i c a e s f i d e c o n t e m p o r a n e e . " M a r t i n i a v e v a c o l t o c o n l a r g o a n t i c i p o l o s p o s t a m e n t o d e l l a c o m p e t i z i o n e v e r s o i p i a n i e c o n o m i c o e t e c n o l o g i c o , a n t i c i p a n d o d i n a m i c h e c h e o g g i d e f i n i s c o n o i l c u o r e s t e s s o d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e " . I l P r e m i o C o s s i g a , i n q u e s t a c h i a v e , n o n è s t a t o p r e s e n t a t o c o m e e s e r c i z i o c o m m e m o r a t i v o , m a c o m e s p a z i o d i e l a b o r a z i o n e s t r a t e g i c a . U n l u o g o i n c u i l a m e m o r i a d i v e n t a s t r u m e n t o d i c o m p r e n s i o n e d e l p r e s e n t e . L a r e l a z i o n e d i V i t t o r i o R i z z i h a r e s t i t u i t o u n a v i s i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n c e c o m e i n f r a s t r u t t u r a e s s e n z i a l e d e l l a s o v r a n i t à s t a t a l e . I n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e g n a t o d a i n s t a b i l i t à e c o m p e t i z i o n e s i s t e m i c a , l ’ i n t e l l i g e n c e e m e r g e c o m e u n o d e g l i s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i a t t r a v e r s o c u i l a d e m o c r a z i a d i f e n d e l a p r o p r i a c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e , d e c i d e r e e a g i r e . U n a f u n z i o n e c h e , c o m e p i ù v o l t e r i c h i a m a t o n e l c o r s o d e l l a m a t t i n a t a , s i d e v e f o n d a r e s u u n p r i n c i p i o c a r d i n e : s e r v i r e l o S t a t o e l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e , s p e s s o n e l s i l e n z i o , s e m p r e d e n t r o i l p e r i m e t r o d e l l a l e g a l i t à . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )