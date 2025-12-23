W a s h i n g t o n , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a C o r t e s u p r e m a d e g l i S t a t i U n i t i h a i n f l i t t o u n a d u r a b a t t u t a d ’ a r r e s t o a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , s t a b i l e n d o c h e p e r i l m o m e n t o n o n p o t r à p r o c e d e r e c o n i l d i s p i e g a m e n t o d e l l a G u a r d i a N a z i o n a l e n e l l ’ a r e a d i C h i c a g o . I n u n ’ o r d i n a n z a n o n f i r m a t a c i t a t a d a l W a s h i n g t o n P o s t , i g i u d i c i h a n n o a f f e r m a t o c h e l a p o s s i b i l i t à d i " f e d e r a l i z z a r e " l a G u a r d i a n a z i o n a l e s i a p p l i c a s o l o i n c i r c o s t a n z e " e c c e z i o n a l i " e c h e , a l l o s t a t o a t t u a l e , i l g o v e r n o n o n h a i n d i c a t o u n a b a s e g i u r i d i c a c h e c o n s e n t a a l l ’ e s e r c i t o d i f a r r i s p e t t a r e l e l e g g i n e l l o S t a t o d e l l ’ I l l i n o i s . T r e g i u d i c i c o n s e r v a t o r i – S a m u e l A l i t o , C l a r e n c e T h o m a s e N e i l G o r s u c h – h a n n o e s p r e s s o d i s s e n s o . L a d e c i s i o n e , s e b b e n e p r o v v i s o r i a , r i s c h i a d i a v e r e u n e f f e t t o a c a s c a t a , m e t t e n d o i n d i s c u s s i o n e l a s t r a t e g i a d i T r u m p d i i m p i e g a r e t r u p p e f e d e r a l i i n d i v e r s e a l t r e c i t t à , t r a c u i L o s A n g e l e s , P o r t l a n d , W a s h i n g t o n , S a n F r a n c i s c o e B a l t i m o r a , n o n o s t a n t e l ’ o p p o s i z i o n e d e l l e a u t o r i t à l o c a l i e s t a t a l i . I l c a s o d i C h i c a g o r a p p r e s e n t a i l p r i m o i n t e r v e n t o d e l l a C o r t e s u p r e m a s u i t e n t a t i v i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p d i s c h i e r a r e l a G u a r d i a N a z i o n a l e n e l l e a r e e u r b a n e . I n p r e c e d e n z a , g i u d i c i f e d e r a l i a v e v a n o g i à b l o c c a t o i n i z i a t i v e a n a l o g h e a C h i c a g o e P o r t l a n d , m e n t r e a l t r i c o n t e n z i o s i r e s t a n o a p e r t i .