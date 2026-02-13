M i l a n o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a s t a t u a ' S a n t o b a r b u t o c o n l i b r o ' è e s p o s t a d a o g g i e v i s i b i l e a t u t t i p r e s s o l a s e d e d i F n m d i p i a z z a l e C a d o r n a 1 4 , a M i l a n o . L ' o p e r a è s t a t a r e s t a u r a t a g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i F n m n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o ' A d o t t a u n a s t a t u a ' , p r o m o s s o d a l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a d e l D u o m o . L a n u o v a s c u l t u r a h a p r e s o i l p o s t o d e l l a p r e c e d e n t e s t a t u a o t t o c e n t e s c a d i ' S a n A b d o n ' , c h e è r i m a s t a v i s i b i l e a l p u b b l i c o a p a r t i r e d a g i u g n o 2 0 2 2 , q u a n d o F n m h a a d e r i t o a l p r o g e t t o d e l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a d e l D u o m o . ' A d o t t a u n a s t a t u a ' è u n a i n i z i a t i v a d i r a c c o l t a f o n d i , l a n c i a t a a f e b b r a i o 2 0 2 0 c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e a l s o s t e g n o d e l l e a t t i v i t à d i s a l v a g u a r d i a , v a l o r i z z a z i o n e e t u t e l a d e l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o d e l l a C a t t e d r a l e , r i d a n d o v i t a a d a l c u n e d e l l e s u e s c u l t u r e r i m o s s e d a l m o n u m e n t o , n e l c o r s o d e i s e c o l i , p e r m o t i v i c o n s e r v a t i v i . L ’ o b i e t t i v o c h i a v e , g r a z i e a n c h e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o p r i n t e n d e n z a a r c h e o l o g i a , b e l l e a r t i e p a e s a g g i o d e l l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o , è i l r e c u p e r o d i q u e s t i p e z z i s t o r i c i , c o n c e s s i i n t e m p o r a n e o p r e s t i t o a d a z i e n d e e p r i v a t i , a f r o n t e d i u n c o n t r i b u t o f i n a l i z z a t o a s o s t e n e r e g l i i n c e s s a n t i r e s t a u r i d e l D u o m o . A t t r a v e r s o l a p r o p r i a d o n a z i o n e , F n m h a d u n q u e s o s t e n u t o i l a v o r i d i p u l i t u r a , r e s t a u r o e c o n s o l i d a m e n t o d e l l a s t a t u a ' S a n t o b a r b u t o c o n l i b r o ' , o f f r e n d o l a p o s s i b i l i t à a v i a g g i a t o r i e p a s s a n t i c h e t r a n s i t a n o d a p i a z z a l e C a d o r n a d i a m m i r a r e q u e s t a a n t i c a s c u l t u r a r i s a l e n t e a m e t à d e l X V s e c o l o . L a s t a t u a , s c o l p i t a i n m a r m o d i C a n d o g l i a , r a p p r e s e n t a u n u o m o a n z i a n o c o n l u n g a b a r b a b i p a r t i t a , u n a b i t o t i p i c o d i u n m o n a c o l a c u i c a p p a a v v o l g e l a f i g u r a a n c h e s u l l a p a r t e a n t e r i o r e . I n m a n o r e g g e u n l i b r o a p e r t o , a t t r i b u t o r i s e r v a t o a s a n t i e p r o f e t i . I l b a s a m e n t o d i f o r m a c i r c o l a r e r i c h i a m a a l t r i n o t i e c e l e b r i e s e m p i d e l l a s c u l t u r a d i e p o c a u m a n i s t i c a d e l p e r i o d o s f o r z e s c o . L a t o t a l e m a n c a n z a d i i s c r i z i o n i s u l l a s t a t u a n e i m p e d i s c e u n a p i ù p r e c i s a a t t r i b u z i o n e . L e p a r t i c o l a r i d i m e n s i o n i p o t r e b b e r o s u g g e r i r e u n a p r i m i t i v a c o l l o c a z i o n e s u d i u n a l t a r e d e l D u o m o ; l o s t a t o d i d e t e r i o r a m e n t o p r i m a d e l r e s t a u r o i n d i c a u n a s u c c e s s i v a c o l l o c a z i o n e s u l l ’ e s t e r n o d e l l a C a t t e d r a l e , m a i n u n a p o s i z i o n e p r o t e t t a d a g l i a g e n t i a t m o s f e r i c i . L ’ o p e r a è s t a t a m o s t r a t a d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e ' E x e m p l a 1 9 7 6 . A r t i g i a n a t o e d e c o l o g i a ' , f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ a r t i g i a n a t o t e n u t a s i a M o n a c o d i B a v i e r a , n e l l ’ a l l o r a s t a t o d i d e g r a d o , p e r f a r c o n o s c e r e i l d e l i c a t o e d i f f i c i l e c o m p i t o d e l l e m a e s t r a n z e d e l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a d e l D u o m o n e l c o n s e r v a r e i b e n i a r t i s t i c i d e l l a C a t t e d r a l e . L a n u o v a s t a t u a è s t a t a s v e l a t a o g g i , n e l c o r s o d i u n a c e r i m o n i a a l l a q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o , t r a g l i a l t r i , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a , i l p r e s i d e n t e d i F n m A n d r e a G i b e l l i e i l p r e s i d e n t e d e l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a d e l D u o m o F e d e l e C o n f a l o n i e r i . " I l p r o g e t t o ' A d o t t a u n a s t a t u a ' - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a - d i m o s t r a c o m e l a s i n e r g i a t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e r e a l t à c u l t u r a l i p o s s a g e n e r a r e u n i m p a t t o c o n c r e t o e d u r a t u r o p e r l a c o m u n i t à . L a r e s t i t u z i o n e a l l a c i t t a d i n a n z a d e l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o d e l D u o m o è u n g e s t o d i r e s p o n s a b i l i t à c h e p r o m u o v e b e l l e z z a , r i s p e t t o e s e n s o d i a p p a r t e n e n z a . L a p r e s e n z a d e l ' S a n t o b a r b u t o c o n l i b r o ' a p i a z z a l e C a d o r n a d i v e n t a s i m b o l o d i d e c o r o u r b a n o e t e s t i m o n i a n z a d e l l a f o r z a e d u c a t i v a d e l l ’ a r t e . U n ’ i n i z i a t i v a c h e v a l o r i z z a l ’ e c c e l l e n z a d e l l e m a e s t r a n z e l o m b a r d e e r i n n o v a i l s i g n i f i c a t o d e l m a d e i n I t a l y c o m e s i n t e s i d i c u l t u r a , l a v o r o e b e l l e z z a " . " I n q u e s t i a n n i d i c o l l a b o r a z i o n e c o n l a V e n e r a n d a f a b b r i c a a b b i a m o p o t u t o v e d e r e c o m e l a p r e s e n z a d i u n a s t a t u a d e l D u o m o d i M i l a n o a M i l a n o C a d o r n a , b e n v i s i b i l e e d e s p o s t a a l p u b b l i c o n e l l ’ e n t r a t a d e l l a n o s t r a s e d e , s i a d i v e n t a t a u n f a t t o r e d i i n t e r e s s e e a t t r a z i o n e p e r t u t t i i v i a g g i a t o r i e f r e q u e n t a t o r i d e l l a n o s t r a s t a z i o n e - c o m m e n t a i l p r e s i d e n t e d i F n m A n d r e a G i b e l l i - . U n p u n t o d i e v i d e n t e b e l l e z z a c h e c a t t u r a t u t t e l e p e r s o n e , a l d i l à d e l l a f o r m a z i o n e e p r o v e n i e n z a , c h e r a p p r e s e n t a i l f o r t e l e g a m e c h e f i n d a l l ’ o r i g i n e l e g a l ’ a t t i v i t à d e l l e F e r r o v i e N o r d c o n l a c i t t à d i M i l a n o , i l c u i c u o r e è p r o p r i o l a c a t t e d r a l e c h e s o r g e a p o c a d i s t a n z a . L a s t a z i o n e d i v e n t a c o s ì n o n s e m p l i c e m e n t e u n l u o g o d i p a s s a g g i o , m a u n o s p a z i o d a v i v e r e , s c o p r i r e e i n g r a d o d i c r e a r e n u o v e o c c a s i o n i d o v e s t o r i e , c u l t u r e e p e r s o n e p o s s o n o i n c o n t r a r s i e r a c c o n t a r s i " . " A M i l a n o d i c i a m o s p e s s o ' L u n g h ' m e l a f a b r i c a d e l D o m m ' p e r i n d i c a r e q u a l c o s a c h e n o n f i n i s c e m a i - d i c h i a r a F e d e l e C o n f a l o n i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a d e l D u o m o d i M i l a n o - . I l D u o m o r i c h i e d e u n a m a n u t e n z i o n e c o n t i n u a , u n l a v o r o s e n z a s o s t a p o r t a t o a v a n t i d a g l i o p e r a i d e l l a V e n e r a n d a f a b b r i c a , i v e r i m o t o r i d e l l a C a t t e d r a l e . N e l 2 0 2 5 , 3 , 5 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i h a n n o a m m i r a t o i l c o m p l e s s o m o n u m e n t a l e ; è g r a z i e a q u e s t o t u r i s m o i n t e r n a z i o n a l e s e o g g i p o s s i a m o f i n a n z i a r e i r e s t a u r i e l a t u t e l a d e l n o s t r o p a t r i m o n i o . M a n o n d i m e n t i c h i a m o l ’ a n i m a s p i r i t u a l e : r i c o r d a n d o c i c h e i l D u o m o è , p r i m a d i t u t t o , u n a C a t t e d r a l e , u n l u o g o d i p r e g h i e r a " . " I l p r o g e t t o ' A d o t t a u n a s t a t u a ' - p r o s e g u e C o n f a l o n i e r i - v i v e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i e i m p r e s e l u n g i m i r a n t i , p e r c o n t i n u a r e a e t e r n a r e l a s f i d a d e i n o s t r i c a n t i e r i c o n t r o l o s c o r r e r e d e l t e m p o . R i n g r a z i o F n m p e r a v e r r i n n o v a t o i l p r o p r i o s o s t e g n o , o s p i t a n d o q u e s t a n u o v a o p e r a d o p o l ’ e s p e r i e n z a c o n i l ' S . A b d o n ' . E ' u n a s o r t a d i s t a f f e t t a t r a s t a t u e c h e t e s t i m o n i a u n a c o n t i n u i t à c h e o r m a i è d i v e n t a t a a m i c i z i a . Q u e s t o ' S a n t o b a r b u t o ' d e l Q u a t t r o c e n t o , c h e h a v e g l i a t o s u M i l a n o d a l l e p a r e t i d e l D u o m o p e r s e i s e c o l i , t i e n e t r a l e m a n i u n l i b r o a p e r t o . È u n ’ i m m a g i n e c h e u n t e m p o , p r o p r i o q u i i n s t a z i o n e o s u i v a g o n i d e i t r e n i , e r a l a n o r m a l i t à . O g g i , l o s a p p i a m o , l a s c e n a è d i v e r s a : s i a m o t u t t i c a t t u r a t i d a g l i s c h e r m i d e g l i s m a r t p h o n e . I l n o s t r o S a n t o v u o l e e s s e r e u n s e g n o d e l D u o m o i n q u e s t o l u o g o d i a r r i v i , d i p a r t e n z e e d i l a v o r o , m a a n c h e u n i n v i t o a r i s c o p r i r e i l t r e n o c o m e l u o g o d o v e s i l e g g e e s i f a c u l t u r a " . M a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u l p r o g e t t o ' A d o t t a u n a s t a t u a ' s o n o d i s p o n i b i l i s u l l a p a g i n a w e b d e d i c a t a : h t t p s : / / w w w . f n m g r o u p . i t / a d o t t a _ s t a t u a /