R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e d e n t r o a l P s e a b b i a m o a p p e n a d i s c u s s o q u a n t o d o b b i a m o s t a r e a c c a n t o a l l a G r o e n l a n d i a e a l l a D a n i m a r c a a s o s t e g n o d e l l a l o r o i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e c h e è u n p r e s u p p o s t o f o n d a m e n t a l e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . S o n o c o l p i t a d a l f a t t o c h e i n q u e s t a v i c e n d a i l n o s t r o g o v e r n o n o n s i a r i u s c i t o a d i r e c i n q u e s e m p l i c i p a r o l e e c i o è c h e l a G r o e n l a n d i a è d e i g r o e n l a n d e s i , c h e l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d i u n o S t a t o e u r o p e o n o n s i t o c c a , c h e l a G r o e n l a n d i a n o n è i n v e n d i t a " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , a m a r g i n e d e l p r e - v e r t i c e d e l P a r t i t o s o c i a l i s t a e u r o p e o a B r u x e l l e s . " E c c o , c i h a c o l p i t o n o n v e d e r e i l g o v e r n o i t a l i a n o p r e n d e r e q u e s t a s e m p l i c e p o s i z i o n e , c e r t a m e n t e l a c o n d i v i d i a m o q u i a l l ' i n t e r n o d e l P a r t i t o S o c i a l i s t a E u r o p e o e d e l G r u p p o S o c i a l d e m o c r a t i c o e s u q u e s t o f a r e m o o g n i s f o r z o d i s u p p o r t o a l l e i n i z i a t i v e d e l l a C o m m i s s i o n e c h e v a n n o i n q u e s t a d i r e z i o n e " . " A g g i u n g o a n c h e , n o i a b b i a m o u n u n a q u e s t i o n e a p e r t a . I d a z i n o n è c h e s o n o s p a r i t i i e r i , i d a z i s o n o a n c o r a l ì p e r e f f e t t o d e l a c c o r d o c h e a v e v a m o g i u d i c a t o , u n c a t t i v o a c c o r d o q u a l c h e m e s e f a , u n a c c o r d o t r o p p o a c c o n d i s c e n d e n t e v e r s o T r u m p . O r a i o c r e d o c h e c i a s p e t t i a m o d a l l ' E u r o p a u n a r i s p o s t a d i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e a n c h e n a t u r a l m e n t e d i a p e r t u r a a n u o v e r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i . H a p a r l a t o m o l t o b e n e i l P r e m i e r c a n a d e s e C a r n e y i n q u e s t i g i o r n i q u a n d o h a d e t t o c h e q u a n d o l e m e d i e p o t e n z e n o n s o n o a l t a v o l o s o n o n e l m e n u . E c c o i o c r e d o c h e l ' E u r o p a o g g i d e b b a f a r e q u e l s a l t o i n a v a n t i d i i n t e g r a z i o n e p e r c h é r i s c h i a d i e s s e r e c o m p l e t a m e n t e s c h i a c c i a t a d a g l i S t a t i U n i t i d a u n l a t o , d a l l a C i n a , d a l l a R u s s i a d a l l ' a l t r o " .