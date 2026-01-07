R o m a , 7 g e r n ( A d n k r o n o s ) - " T r u m p r i l a n c i a s u l l a G r o e n l a n d i a . L o f a p e r p r o v o c a r e g l i e u r o p e i , c e r t o . A n c h e p e r c h é h a b i s o g n o d i d i v e r s i v i e d i d i s t r a r r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d a i s u o i v e r i p r o b l e m i c h e s o n o i f i l e E p s t e i n p e r l a b a s e c h e a m a T r u m p e l ’ i n f l a z i o n e p e r t u t t i g l i a m e r i c a n i . M a è o v v i o c h e l ’ A m e r i c a n o n p u ò a t t a c c a r e u n P a e s e d e l l a N a t o , d a i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s . " A T r u m p b a s t a d i r l o p e r c r e a r e i l c a o s , d i s t o g l i e r e l ’ a t t e n z i o n e d e i m e d i a d a i v e r i p r o b l e m i , c o s t r i n g e r e l ’ E u r o p a a i n s e g u i r e . I o c r e d o n e g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a e d i c o c h e m i p i a c e r e b b e u n a b a s e m i l i t a r e u n i t a r i a d e l l ’ E u r o p a i n G r o e n l a n d i a , c o m e r i s p o s t a a l l e s t r a m p a l a t e d i c h i a r a z i o n i d e l l a C a s a B i a n c a . L ’ E u r o p a r e a g i s c a l a v o r a n d o m e g l i o i n s i e m e , f a c e n d o l ’ e s e r c i t o c o m u n e , i m p o s t a n d o u n a s t r a t e g i a u n i t a r i a s u l l e m a t e r i e r a r e e l ’ e n e r g i a . T r u m p c a p i s c e s o l o i l l i n g u a g g i o d e l l a f o r z a : l ’ u n i c a c o s a d a n o n f a r e è m o s t r a r s i s p a v e n t a t i o d e b o l i " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .