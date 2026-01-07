Roma, 7 gern (Adnkronos) - "Trump rilancia sulla Groenlandia. Lo fa per provocare gli europei, certo. Anche perché ha bisogno di diversivi e di distrarre lopinione pubblica dai suoi veri problemi che sono i file Epstein per la base che ama Trump e linflazione per tutti gli americani. Ma è ovvio che lAmerica non può attaccare un Paese della Nato, dai". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "A Trump basta dirlo per creare il caos, distogliere lattenzione dei media dai veri problemi, costringere lEuropa a inseguire. Io credo negli Stati Uniti dEuropa e dico che mi piacerebbe una base militare unitaria dellEuropa in Groenlandia, come risposta alle strampalate dichiarazioni della Casa Bianca. LEuropa reagisca lavorando meglio insieme, facendo lesercito comune, impostando una strategia unitaria sulle materie rare e lenergia. Trump capisce solo il linguaggio della forza: lunica cosa da non fare è mostrarsi spaventati o deboli", aggiunge il leader di Iv.