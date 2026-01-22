P e c h i n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' i d e a c h e l a C i n a r a p p r e s e n t i u n a m i n a c c i a p e r l a G r o e n l a n d i a è " c o m p l e t a m e n t e i n f o n d a t a . L o h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i c i n e s e G u o J i a k u n i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , r i s p o n d e n d o a l l e n o t i z i e s e c o n d o c u i l a N a t o e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a v r e b b e r o d i s c u s s o d i c o m e i m p e d i r e a C i n a e R u s s i a d i m e t t e r e p i e d e s u l t e r r i t o r i o a r t i c o . " L a c o s i d d e t t a ' m i n a c c i a c i n e s e ' è c o m p l e t a m e n t e i n f o n d a t a e P e c h i n o s i o p p o n e a l l a p r a t i c a d i u s a r e l a C i n a c o m e p r e t e s t o p e r p e r s e g u i r e i n t e r e s s i e g o i s t i c i " . I l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e h a a f f e r m a t o a D a v o s c h e l u i e T r u m p a v e v a n o p r e c e d e n t e m e n t e d i s c u s s o d i c o m e l e n a z i o n i d e l l ' A l l e a n z a a v r e b b e r o p o t u t o " a s s i c u r a r s i c o l l e t t i v a m e n t e c h e l ' A r t i c o r i m a n e s s e s i c u r o e c h e r u s s i e c i n e s i r e s t a s s e r o f u o r i " .