C o p e n a g h e n , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D i v e r s e m i g l i a i a d i m a n i f e s t a n t i s i s o n o r i u n i t i a C o p e n a g h e n , i n D a n i m a r c a , p e r p r o t e s t a r e c o n t r o l e a m b i z i o n i t e r r i t o r i a l i d i D o n a l d T r u m p , c h e c o n t i n u a a m a n i f e s t a r e l a s u a i n t e n z i o n e d i i m p o s s e s s a r s i d e l l a G r o e n l a n d i a . S o t t o u n c i e l o g r i g i o e n e b b i o s o , i m a n i f e s t a n t i , m u n i t i d i b a n d i e r e g r o e n l a n d e s i e d a n e s i , h a n n o f o r m a t o u n a m a r e a r o s s a e b i a n c a n e l l a p i a z z a d e l m u n i c i p i o , s c a n d e n d o i l n o m e d e l l a G r o e n l a n d i a i n g r o e n l a n d e s e : " K a l a a l l i t N u n a a t ! " .