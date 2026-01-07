R o m a , 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S e i l t e m a è c h e i n G r o e n l a n d i a s i g i o c a u n p e z z o d e l l a s i c u r e z z a g l o b a l e , p e n s o s i a c o r r e t t o i m m a g i n a r e u n ' i n i z i a t i v a N a t o c h e c o s t r u i s c a u n a c o r n i c e d i s i c u r e z z a p i ù f o r t e . S e q u e s t a è l a r e a l e p r e o c c u p a z i o n e d i T r u m p , s i p u ò c o o p e r a r e p e r r i s o l v e r e l a s i t u a z i o n e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l C o p a s i r L o r e n z o G u e r i n i a L a S t a m p a , p a r l a n d o t r a l ' a l t r o d i " i n s t a b i l i t à g l o b a l e , d i c u i T r u m p è p u r t r o p p o u n a t t o r e : q u e l l o c h e è s u c c e s s o i n V e n e z u e l a s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o d i d e t e r i o r a m e n t o d e l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i i n c u i i l p r i n c i p i o d i f o r z a r i s c h i a d i d e t e r m i n a r e l ' o r d i n e c h e v e r r à " . " D i c i a m o c h e s e l a r i c h i e s t a d i T r u m p n a s c o n d e s s e i n v e c e l a v o l o n t à d i p i e n o c o n t r o l l o d i t u t t o l ' e m i s f e r o o c c i d e n t a l e , c o m e s e m b r e r e b b e d a q u e s t a r i s c o p e r t a f o r t e m e n t e a s s e r t i v a d e l l a d o t t r i n a M o n r o e , a l l o r a l a q u e s t i o n e s a r e b b e m o l t o p i ù c o m p l i c a t a " , s p i e g a G u e r i n i a n c o r a a p r o p o s i t o d e l l a G r o e n l a n d i a . S u l l ' U c r a i n a , i l p r e s i d e n t e d e l C o p a s i r s o t t o l i n e a : " I l P d è s e m p r e s t a t o f e r m o n e l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a e , p e r q u a n t o m i r i g u a r d a , s i t r a t t a d i u n t e m a n o n n e g o z i a b i l e n é s a c r i f i c a b i l e a d a l c u n i n t e r e s s e d i a l l e a n z a " . S e c o n d o G u e r i n i , p r o p o s i t o d e l c a m p o l a r g o : " P e n s o s i a v e n u t o i l m o m e n t o d i u n c o n f r o n t o r e s p o n s a b i l e s u l l a p o l i t i c a e s t e r a e d i s i c u r e z z a . P r i m a o p o i b i s o g n a f a r e i c o n t i c o n l a r e a l t à d a v a n t i a i n o s t r i o c c h i . U n a c o a l i z i o n e c h e a m b i s c e a l g o v e r n o d e v e a v e r e s u q u e s t i t e m i i d e e c h i a r e e s e n z a t e n t e n n a m e n t i , p e r c h é n e v a d e l l a c r e d i b i l i t à d e l l ' a l l e a n z a " .