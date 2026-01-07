R o m a , 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " U n ’ a z i o n e u n i l a t e r a l e a m e r i c a n a i n G r o e n l a n d i a s e n z a u n a c c o r d o c o n l a D a n i m a r c a , c h e f a p a r t e d e l l ’ U e e s o p r a t t u t t o d e l l a N a t o , s a r e b b e i n s p i e g a b i l e ” . L o d i c e a l F o g l i o C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e d i F d I a l P a r l a m e n t o e u r o p e o e v i c e p r e s i d e n t e d i E c r , i l p a r t i t o d e i c o n s e r v a t o r i d ' E u r o p a . " T r u m p v a p r e s o s u l s e r i o , m a n o n a l l a l e t t e r a . A v e v a r a g i o n e , c o m e a l t r i p r e s i d e n t i U s a p r i m a d i l u i , n e l r i c h i a m a r e g l i a l l e a t i a c o n t r i b u i r e m a g g i o r m e n t e a l b i l a n c i o N a t o . A n c h e i l t e m a d e l r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r e s e n z a o c c i d e n t a l e n e l l ’ A r t i c o è e n o r m e e d è s t a t o c o l p e v o l m e n t e s o t t o v a l u t a t o : s e n o n f o s s e s t a t o p e r l u i , q u e l l i c h e o g g i s i i n d i g n a n o p e n s e r e b b e r o a n c o r a a l l a G r o e n l a n d i a c o m e a u n a c a r t a d e l R i s i k o e n o n c o m e a u n ’ a r e a c r u c i a l e p e r l a n o s t r a s i c u r e z z a , i n t o r n o a c u i s g u a z z a n o i n d i s t u r b a t i r u s s i e c i n e s i c o n i l o r o s o t t o m a r i n i n u c l e a r i ” , s p i e g a . " L a r i s p o s t a s u l l ’ A r t i c o è g i u s t a e p r a g m a t i c a e m i a u g u r o s a r à a p p r e z z a t a d a W a s h i n g t o n . D o p o d i c h é t r a G r o e n l a n d i a e V e n e z u e l a c ’ è u n a b i s s o : c o n b u o n a p a c e d e l l e v e r g o g n o s e p a r o l e d i L a n d i n i , a C a r a c a s n o n c ’ e r a u n p r e s i d e n t e l e g i t t i m o m a u n d i t t a t o r e s a n g u i n a r i o , c a p o d i u n c a r t e l l o n a r c o t e r r o r i s t a c h e d e s t a b i l i z z a l ’ A m e r i c a c o n i l t r a f f i c o d i d r o g a e d i e s s e r i u m a n i , u s u r p a t o r e d e l l a d e m o c r a z i a e d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l s u o p o p o l o , n e l s i l e n z i o a s s o r d a n t e d i c h i o g g i s i e r g e a d i f e n s o r e d e l l a s a c r a l i t à d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , s o t t o l i n e a t r a l ' a l t r o F i d a n z a .