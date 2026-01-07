R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d i D o n a l d T r u m p s u l l a G r o e n l a n d i a n o n s o n o f o l c l o r e p o l i t i c o , m a l ’ e s p r e s s i o n e d i u n a v i s i o n e f o n d a t a s u l r i t o r n o d e l l e s f e r e d i i n f l u e n z a , i n c u i l e g r a n d i p o t e n z e p r e t e n d o n o d i d e c i d e r e i l d e s t i n o d i t e r r i t o r i s t r a t e g i c i ” . L o a f f e r m a F r a n c e s c o B o c c i a i n u n i n t e r v e n t o s u l M e s s a g g e r o n e l q u a l e c r i t i c a l a d e b o l e z z a d e l l a r e a z i o n e e u r o p e a a l l e r i v e n d i c a z i o n i d e l l ’ e x p r e s i d e n t e a m e r i c a n o . S e c o n d o B o c c i a , l a G r o e n l a n d i a v i e n e t r a t t a t a c o m e “ u n a p e d i n a g e o p o l i t i c a ” p e r i l c o n t r o l l o d i b a s i m i l i t a r i , r o t t e a r t i c h e e r i s o r s e , c o n l a s o v r a n i t à e l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e i p o p o l i r i d o t t e a v a r i a b i l i s e c o n d a r i e . “ A f r o n t e d e l l e p a r o l e c h i a r e d e l l a p r e m i e r d a n e s e M e t t e F r e d e r i k s e n – o s s e r v a – l ’ U n i o n e e u r o p e a h a s c e l t o d i c h i a r a z i o n i d i c i r c o s t a n z a , a c u i s i è a g g i u n t a s o l o i e r i u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c o n d i v i s a m a d e b o l e d e i c i n q u e P a e s i U e , I t a l i a c o m p r e s a , o l t r e a R e g n o U n i t o e l a s t e s s a D a n i m a r c a . D a v a n t i a p a r o l e c h e m e t t o n o i n d i s c u s s i o n e l a s o v r a n i t à d i u n o S t a t o m e m b r o , i l p r i n c i p i o d i a u t o d e t e r m i n a z i o n e e l ’ o r d i n e g i u r i d i c o i n t e r n a z i o n a l e , l ’ E u r o p a h a p r e f e r i t o b a l b e t t a r e . U n b a l b e t t i o c h e v i e n e s p e s s o g i u s t i f i c a t o c o m e p r u d e n z a d i p l o m a t i c a , m a c h e a s s o m i g l i a s e m p r e p i ù a u n a r i n u n c i a p o l i t i c a ” . P e r i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e m s i t r a t t a d i u n a c o n t r a d d i z i o n e g r a v e : “ L ’ E u r o p a c o n d a n n a l e s f e r e d i i n f l u e n z a q u a n d o s o n o r u s s e o c i n e s i , m a t e n d e a g i u s t i f i c a r l e o t o l l e r a r l e q u a n d o s o n o a m e r i c a n e . C o s ì i p r i n c i p i d i v e n t a n o s e l e t t i v i e l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ U e s i i n d e b o l i s c e ” . N e l m i r i n o d i B o c c i a a n c h e i g o v e r n i e u r o p e i d i d e s t r a , a c c u s a t i d i “ s u b a l t e r n i t à i d e o l o g i c a ” a T r u m p . “ S i p r o c l a m a n o s o v r a n i s t i i n p a t r i a – a f f e r m a – m a s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e a c c e t t a n o u n a l o g i c a d i s u b o r d i n a z i o n e , r e n d e n d o p i ù d i f f i c i l e u n a p o s i z i o n e e u r o p e a c o m u n e e f r e n a n d o o g n i r e a z i o n e c r i t i c a ” . “ Q u e s t a a f f i n i t à p o l i t i c a - i n s i s t e B o c c i a - p r o d u c e e f f e t t i c o n c r e t i : r e n d e p i ù d i f f i c i l e u n a p r e s a d i p o s i z i o n e e u r o p e a c o m u n e , f r e n a o g n i r e a z i o n e c h e p o s s a a p p a r i r e c o m e u n a c r i t i c a a l l e a d e r a m e r i c a n o , a l i m e n t a l ’ i d e a c h e l ’ E u r o p a d e b b a s c e g l i e r e t r a f e d e l t à a t l a n t i c a e d i g n i t à p o l i t i c a . È u n a f a l s a a l t e r n a t i v a , m a è q u e l l a c h e p a r a l i z z a l ’ a z i o n e d e l l ’ U E ” . “ S e p a s s a i l p r i n c i p i o c h e u n a g r a n d e p o t e n z a p u ò r i v e n d i c a r e t e r r i t o r i a l t r u i p e r r a g i o n i s t r a t e g i c h e – a v v e r t e – i c o n f i n i d i v e n t a n o n e g o z i a b i l i e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u n ’ o p z i o n e ” . D a q u i l ’ a p p e l l o a u n a v o c e e u r o p e a “ u n i t a r i a , a u t o r e v o l e e n o n t i m i d a . L a v e r a q u e s t i o n e n o n è s o l o l a G r o e n l a n d i a , m a s e l ’ E u r o p a v u o l e e s s e r e u n s o g g e t t o p o l i t i c o c a p a c e d i d i f e n d e r e l a s o v r a n i t à d e i s u o i S t a t i m e m b r i , g i o c a n d o u n r u o l o d a p l a y e r n e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , o s e a c c e t t a d i r i d u r s i a u n a z o n a d ’ i n f l u e n z a ” . “ I n u n m o n d o c h e t o r n a a e s s e r e r e g o l a t o d a l l a f o r z a e d a l l e s f e r e d i i n f l u e n z a - c o n c l u d e B o c c i a - u n ’ E u r o p a d e b o l e e d i v i s a s a r à s e m p r e p i ù u n ’ E u r o p a e s p o s t a a q u a l s i a s i i n f a u s t o e p i l o g o . E l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t a d e b o l e z z a n o n è a s t r a t t a : s a r à i l f r u t t o d i s c e l t e p o l i t i c h e p r e c i s e , c o m p i u t e o g g i , s o t t o i n o s t r i o c c h i ” .