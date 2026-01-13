R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l d e p u t a t o r e p u b b l i c a n o R a n d y F i n e h a p r e s e n t a t o u n d i s e g n o d i l e g g e p e r a n n e t t e r e l a G r o e n l a n d i a e t r a s f o r m a r l a n e l 5 1 m o S t a t o d e g l i U s a . N o n è u n B m o v i e m a i l p r i m o a t t o u f f i c i a l e n e i c o n f r o n t i d e l t e r r i t o r i o s e m i - a u t o n o m o p a r t e d e l l a D a n i m a r c a " . L o h a d e t t o i l v i c e p r e s i d e n t e d i A V S a l l a C a m e r a M a r c o G r i m a l d i i n a p e r t u r a d i s e d u t a c h i e d e n d o u n a i n f g r m a t i v a u r g e n t e d e i m i n i s t r i T a j a n i e C r o s e t t o . " I t r u m p i a n i c o n t i n u a n o a d i r e c h e l a G r o e n l a n d i a ' è u n a r i s o r s a v i t a l e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e ' , c h e ' i l p r e d o m i n i o g e o p o l i t i c o ' d e g l i S t a t i U n i t i n o n p u ò e s s e r e i n t a c c a t o d a l l a m i n a c c i a c i n e s e e r u s s a . Q u e s t e s o n o m i n a c c e , p e r f r o n t e g g i a r e q u e l l e r u s s e s t a t e r i a r m a n d o f i n o a i d e n t i i p a e s i e u r o p e i , c o m e s i f r o n t e g g i a n o q u e l l e s t a t u n i t e n s i ? - h a s p i e g a t o G r i m a l d i - N o i v o g l i a m o u n ’ e s c a l a t i o n d i p l o m a t i c a . S i a m o p a c i f i s t i e d è c i ò c h e i n v o c h i a m o d i f r o n t e a o g n i s c e n a r i o d i p o t e n z i a l e c o n f l i t t o " . " I l g o v e r n o i t a l i a n o c o n s i d e r a a c c e t t a b i l e c h e u n a l l e a t o N a t o n e m i n a c c i u n a l t r o ? V o g l i a m o s a p e r l o d a i m i n i s t r i T a j a n i e C r o s e t t o , v e n g a n o a r i f e r i r e i n a u l a " , h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e A V S .