A t e n e , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n a d o n n a e u n b a m b i n o s o n o s t a t i t r o v a t i m o r t i a l l a r g o d e l l ' i s o l a g r e c a d i I k a r i a , n e l n o r d d e l M a r E g e o , d o p o i l n a u f r a g i o d i u n ' i m b a r c a z i o n e c h e t r a s p o r t a v a p i ù d i 5 0 m i g r a n t i , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l a p o l i z i a p o r t u a l e . " C i n q u a n t a m i g r a n t i s o n o s t a t i r e c u p e r a t i e s o n o s t a t i p r e s i i n c a r i c o d a l l e a u t o r i t à , m a a l t r e t r e p e r s o n e r i s u l t a n o a n c o r a d i s p e r s e " , h a p r e c i s a t o u n a p o r t a v o c e d e l l a g u a r d i a c o s t i e r a . " È i n c o r s o u n ' o p e r a z i o n e d i s o c c o r s o c o n u n a n a v e d e l l a g u a r d i a c o s t i e r a , m e n t r e n e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a è a t t e s o l ' a r r i v o d i u n a s q u a d r a d i s o c c o r r i t o r i e s o m m o z z a t o r i " , h a a g g i u n t o l a s t e s s a f o n t e . I f o r t i v e n t i d i f o r z a 6 s u l l a s c a l a B e a u f o r t r e n d o n o d i f f i c i l i i s o c c o r s i , s e c o n d o l ' e m i t t e n t e t e l e v i s i v a p u b b l i c a E r t . I k a r i a s i t r o v a v i c i n o a l l e c o s t e o c c i d e n t a l i d e l l a T u r c h i a , d a d o v e p a r t o n o p e r s o n e i n c e r c a d i a s i l o n e l l ' U n i o n e E u r o p e a .