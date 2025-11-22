M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a d o l e s c e n t e d i o g g i n o n è u n o g g e t t o a n t r o p o l o g i c o m o l t o d i v e r s o d a q u e l l o d i u n s e c o l o f a , q u e l l o c h e c a m b i a m o l t o v e l o c e m e n t e è i l c o n t e s t o i n c u i s i s v i l u p p a l ' a d o l e s c e n z a . G l i a d o l e s c e n t i s o n o i m m e r s i i n u n a r e a l t à i n c u i r e a l e e d i g i t a l e s o n o l a s t e s s a c o s a . I s o c i a l n o n s o n o p i ù i l u o g h i d i i n t r a t t e n i m e n t o , o g g i i r a g a z z i s u i s o c i a l s i i n f o r m a n o , s i i s t r u i s c o n o , c e r c a n o n e g o z i e r i s t o r a n t i i n c u i a n d a r e " . C o s ì D a n i e l e G r a s s u c c i , d i r e t t o r e e c o - f o u n d e r d i S k u o l a . N e t , i n t e r v e n e n d o a l p r i m o “ F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a 2 0 2 5 - I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . M e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” , o s p i t e d e l p a n e l i n t i t o l a t o " C u l t u r a d i g i t a l e e p e r s o n e : q u a l e f u t u r o p e r i l n e g o z i o f i s i c o ? " . " A n c h e l ' a m i c i z i a s i s v i l u p p a o n l i n e , d a u n a n o s t r a r i c e r c a r i s u l t a c h e u n r a g a z z o s u c i n q u e c i h a d e t t o c h e h a a m i c i s o l o n e l d o m i n i o d i g i t a l e . O g g i p e r u n i t a l i a n o i l m i g l i o r e a m i c o p u ò e s s e r e u n o l a n d e s e c o n c u i g i o c a o n l i n e . I l l o r o e s s e r e e s t r e m a m e n t e c o n n e s s i a l l ' e s p e r i e n z a d i g i t a l e n o n v u o l d i r e c h e n o n f a c c i a n o e s p e r i e n z e d i a c q u i s t o n e l l u o g o f i s i c o , s e m p l i c e m e n t e c e r c a n o q u a l c o s a d i d i v e r s o . L a G e n Z f a a c q u i s t i d i i d e n t i t à , u n e s e m p i o s o n o i l a b u b u " c o n c l u d e G r a s s u c c i .