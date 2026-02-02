( A d n k r o n o s ) - I G r a m m y 2 0 2 6 h a n n o v i s t o i l t r i o n f o d i K e n d r i c k L a m a r , c h e s i è a g g i u d i c a t o 5 p r e m i , B a d B u n n y e L a d y G a g a . B i l l i e E i l i s h h a o t t e n u t o i l r i c o n o s c i m e n t o p e r l a C a n z o n e d e l l ' A n n o c o n ' W i l d f l o w e r ' , m e n t r e O l i v i a D e a n è s t a t a i n s i g n i t a d e l t i t o l o d i M i g l i o r N u o v o A r t i s t a . I 6 8 e s i m i G r a m m y A w a r d s h a n n o s a n c i t o u n m o m e n t o e p o c a l e c o n l ' a s s e g n a z i o n e d e l p r e m i o p e r l ' A l b u m d e l l ' A n n o a B a d B u n n y , p r i m o a r t i s t a a c o n s e g u i r e t a l e r i c o n o s c i m e n t o c o n u n ' o p e r a i n t e r a m e n t e i n l i n g u a s p a g n o l a . P a r a l l e l a m e n t e , K e n d r i c k L a m a r h a c o n s o l i d a t o l a s u a p o s i z i o n e n e l l a s t o r i a d e l l a R e c o r d i n g A c a d e m y , e m e r g e n d o c o m e i l r a p p e r p i ù p r e m i a t o d i s e m p r e . L ' a l b u m ' D e B Í T i R A R M á S F O T o S ' d e l l ' a r t i s t a p o r t o r i c a n o 3 1 e n n e h a r a p p r e s e n t a t o u n a p i e t r a m i l i a r e , s e g n a n d o u n p u n t o d i s v o l t a p e r l a m u s i c a i n l i n g u a s p a g n o l a a l l ' i n t e r n o d e l l a p r e s t i g i o s a k e r m e s s e . " P o r t o R i c o è m o l t o p i ù g r a n d e d i 1 0 0 p e r 3 5 " , h a d e t t o B a d B u n n y f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l e d i m e n s i o n i d e l l ' i s o l a . L a m a r h a r a g g i u n t o q u o t a 2 7 v i t t o r i e , s u p e r a n d o J a y - Z ( 2 5 ) e K a n y e W e s t ( 2 4 ) , a f f e r m a n d o s i c o m e l ' a r t i s t a h i p h o p c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i G r a m m y . L a s e r a t a l o h a v i s t o a g g i u d i c a r s i c i n q u e s t a t u e t t e , i n c l u s i R e c o r d d e l l ' A n n o p e r l a s u a c o l l a b o r a z i o n e c o n S Z A n e l b r a n o ' l u t h e r ' e M i g l i o r A l b u m R a p p e r ' G N X ' . L ' a l b u m ' M A Y H E M ' e i l s i n g o l o ' A b r a c a d a b r a ' d i L a d y G a g a h a n n o f r u t t a t o q u a t t r o G r a m m y , t r a c u i M i g l i o r A l b u m P o p V o c a l e e M i g l i o r R e g i s t r a z i o n e D a n c e P o p . L a c a n t a u t r i c e b r i t a n n i c a O l i v i a D e a n s i è a g g i u d i c a t a i l p r e m i o c o m e M i g l i o r N u o v o A r t i s t a , p r e v a l e n d o s u a l t r i s e t t e c o n t e n d e n t i . N e l s u o d i s c o r s o h a a f f e r m a t o : " S o n o q u i c o m e n i p o t e d i u n i m m i g r a t o e n o n s a r e i q u i s e n z a q u e l c o r a g g i o , s o t t o l i n e a n d o c h e q u e l l e p e r s o n e m e r i t a n o d i e s s e r e c e l e b r a t e " . L a s t o r i a è s t a t a s c r i t t a a n c h e d a ' G o l d e n ' , t r a t t o d a l l a c o l o n n a s o n o r a K - P o p d i ' D e m o n H u n t e r s ' , c h e h a a s s i c u r a t o l a p r i m a v i t t o r i a a i G r a m m y p e r u n g r u p p o K - P o p . I l t e m a d e l l ' i m m i g r a z i o n e è e m e r s o c o n f o r z a d u r a n t e l a c e r i m o n i a d e g l i O s c a r d e l l a m u s i c a . B a d B u n n y , d o p o a v e r v i n t o M i g l i o r A l b u m d i M ú s i c a U r b a n a , h a u t i l i z z a t o i l s u o d i s c o r s o p e r v e i c o l a r e u n m e s s a g g i o a n t i - I C E , d i c h i a r a n d o : " N o n s i a m o s e l v a g g i , n o n s i a m o a n i m a l i , n o n s i a m o a l i e n i , m a e s s e r i u m a n i e a m e r i c a n i " . E " p r i m a d i d i r e g r a z i e a D i o , d i r ò I c e o u t " , h a d e t t o l ' a r t i s t a : l a f r a s e è s t a t a a c c o l t a d a u n f r a g o r o s o a p p l a u s o . N u m e r o s i a r t i s t i h a n n o i n d o s s a t o s p i l l e ' I C E O U T ' , t r a c u i B i l l i e E i l i s h e J u s t i n e H a i l e y B i e b e r . B i l l i e E i l i s h r i c e v e n d o i l p r e m i o , s u l p a l c o c o n i l f r a t e l l o F i n n e a s , h a a f f e r m a t o : " P e r q u a n t o m i s e n t a g r a t a , o n e s t a m e n t e n o n s e n t o d i d o v e r d i r e n u l l a , m a c h e n e s s u n o è i l l e g a l e s u t e r r a r u b a t a . È d a v v e r o d i f f i c i l e s a p e r e c o s a d i r e e c o s a f a r e i n q u e s t o m o m e n t o . S e n t o c h e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a c o m b a t t e r e , a p a r l a r e e a p r o t e s t a r e , e l e n o s t r e v o c i c o n t a n o d a v v e r o , e l e p e r s o n e c o n t a n o . " L e a f f e r m a z i o n i d i E i l i s h s o n o s e g u i t e a q u e l l e d e l l a c a n t a n t e p o p b r i t a n n i c a O l i v i a D e a n l a q u a l e , d o p o a v e r r i c e v u t o i l p r e m i o c o m e M i g l i o r N u o v o A r t i s t a , h a i n v o c a t o l a c e l e b r a z i o n e d e g l i i m m i g r a t i . " S u p p o n g o d i v o l e r d i r e c h e s o n o q u i c o m e n i p o t e d i u n i m m i g r a t o " , h a a f f e r m a t o l a c a n t a n t e b r i t a n n i c a , f i g l i a d i p a d r e i n g l e s e e m a d r e g i a m a i c a n a - g u y a n e s e . " S o n o i l p r o d o t t o d e l c o r a g g i o , e p e n s o c h e q u e l l e p e r s o n e m e r i t i n o d i e s s e r e c e l e b r a t e " , h a s o t t o l i n e a t o . V i n c i t o r e a s o r p r e s a a i G r a m m y A w a r d s i l l e a d e r s p i r i t u a l e b u d d i s t a , i l D a l a i L a m a , c h e s i è a g g i u d i c a t o l a s u a p r i m a s t a t u e t t a . A 9 0 a n n i , h a r i c e v u t o i l p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o n e l l a c a t e g o r i a M i g l i o r a u d i o l i b r o , n a r r a z i o n e e s t o r y t e l l i n g p e r i l s u o l i b r o ' M e d i t a t i o n s : T h e R e f l e c t i o n s o f H i s H o l i n e s s t h e D a l a i L a m a ' . I l l e a d e r , c h e v i v e i n e s i l i o i n I n d i a , h a e s p r e s s o l a s u a r e a z i o n e a t t r a v e r s o i s o c i a l m e d i a . " R i c e v o q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o c o n g r a t i t u d i n e e u m i l t à " , h a f a t t o s a p e r e . " N o n l o v e d o c o m e q u a l c o s a d i p e r s o n a l e , m a c o m e u n r i c o n o s c i m e n t o d e l l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à u n i v e r s a l e c o n d i v i s a " . C o n l a s u a v e s t e c o l o r a m a r a n t o e i s u o i o c c h i a l i , i l D a l a i L a m a è u n a c e l e b r i t à g l o b a l e . N e l s u o m e s s a g g i o h a a g g i u n t o : " C r e d o v e r a m e n t e c h e l a p a c e , l a c o m p a s s i o n e , l a c u r a p e r i l n o s t r o a m b i e n t e e l a c o m p r e n s i o n e d e l l ' u n i c i t à d e l l ' u m a n i t à s i a n o e s s e n z i a l i p e r i l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o d i t u t t i g l i o t t o m i l i a r d i d i e s s e r i u m a n i " . L ' a u d i o l i b r o v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i a r t i s t i c o m e R u f u s W a i n w r i g h t , c h e h a r i t i r a t o i l p r e m i o a L o s A n g e l e s p e r c o n t o d e l l e a d e r s p i r i t u a l e , e M a g g i e R o g e r s . I l D a l a i L a m a , i n s i g n i t o d e l P r e m i o N o b e l p e r l a P a c e , f u g g ì d a l l a c a p i t a l e t i b e t a n a L h a s a n e l 1 9 5 9 , a 2 3 a n n i , d o p o l a r e p r e s s i o n e d i u n a r i v o l t a d a p a r t e d e l l e t r u p p e c i n e s i , e n o n h a m a i p i ù f a t t o r i t o r n o . P e c h i n o , c h e l o c o n s i d e r a u n l e a d e r s e p a r a t i s t a , h a d i c h i a r a t o d i d o v e r a p p r o v a r e i l s u o f u t u r o s u c c e s s o r e , u n d i r i t t o c h e s e c o n d o i l D a l a i L a m a s p e t t a u n i c a m e n t e a l s u o u f f i c i o c o n s e d e i n I n d i a . I b u d d i s t i t i b e t a n i l o c o n s i d e r a n o l a q u a t t o r d i c e s i m a r e i n c a r n a z i o n e d i u n l e a d e r s p i r i t u a l e n a t o n e l 1 3 9 1 .