R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e i p r i m a c i h a d e t t o d i s t u d i a r e , m a g u a r d i , p e r n o i n o n è u n i n s u l t o , p e r c h é s o l o v o i i n s u l t a t e g l i s t u d e n t i , d i c e n d o c h e s o n o i n u t i l i q u a n d o l ' u n i c a c o s a i n u t i l e q u i è l e v o s t r e b u g i e e l a v o s t r a a r r o g a n z a a l p o t e r e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e .