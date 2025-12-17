R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S e n t o l ' e s i g e n z a d i p a r t i r e p r i m a d a l l e p e r s o n e c h e q u e s t o g o v e r n o p a r e a v e r d i m e n t i c a t o p e r c h é v e d e , p r e s i d e n t e , m e n t r e l e i c o n t i n u a a f a r e c a b a r e t - a n c h e i n q u e s t ' a u l a - g l i i t a l i a n i s t a n n o a t t r a v e r s a n d o u n m o m e n t o d i f f i c i l e e f a n n o i c o n t i c o n u n a r e a l t à c h e è s e m p r e p i ù d u r a . V i s t o c h e s t i a m o i n p e r i o d o , s e g l i i t a l i a n i p o t e s s e r o s c r i v e r l e u n a l e t t e r i n a d i N a t a l e s u o n e r e b b e p i ù o m e n o c o s ì : c a r a P r e s i d e n t e , s e c o n d o l e s e g n a l a z i o n i a r r i v a t e a c i t t a d i n a n z a a t t i v a , l e l i s t e d ' a t t e s e s o n o d i 1 a n n o p e r u n a t a c a l t o r a c e , p e r u n a m a m m o g r a f i a d a f a r e e n t r o 6 0 g i o r n i n e a s p e t t i 1 4 7 , p e r u n a c o l o n o s c o p i a a s p e t t i 2 a n n i , m a p u r e p e r q u e l l a u r g e n t e c h e d o v r e s t i f a r e i n 3 g i o r n i u n i t a l i a n o s u 4 n e a s p e t t a 1 0 5 " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e . " V a t u t t o b e n e ? E a l l o r a m i s p i e g a p e r c h é d u r a n t e i l s u o g o v e r n o , n e l l ' u l t i m o a n n o , g l i i t a l i a n i c h e r i n u n c i a n o a c u r a r s i s o n o a u m e n t a t i d a 4 m i l i o n i e m e z z o a 6 m i l i o n i ? . S o n o a n c h e q u e s t i i d a t i . P e r c h é l i i g n o r a ? S e c o n d o g l i s t a f f , i b e n i a l i m e n t a r i s o n o a u m e n t a t i n e g l i u l t i m i 4 a n n i d e l 2 5 % . e n e g l i s t e s s i a n n i g l i s t i p e n d i r e a l i d e g l i i t a l i a n i s i s o n o a b b a s s a t i d i 9 p u n t i p e r c e n t u a l i . Q u e s t o v u o l d i r e c h e c o n l o s t e s s o s t i p e n d i o i n t a s c a q u a n d o v a i a f a r e l a s p e s a n o n r i e s c i a c o m p r a r e l e s t e s s e c o s e " . E " a N a t a l e n i e n t e l u c i s u l l ' a l b e r o p e r c h é a b b i a m o l e b o l l e t t e p i ù c a r e d ' E u r o p a e l e i m p r e s e p e r d o n o c o m p e t i t i v i t à . M a i n t r e a n n i n o n a v e t e f a t t o n u l l a p e r n o n i n t a c c a r e g l i e x t r a p r o f i t t i d e l l e g r a n d i s o c i e t à e n e r g e t i c h e " . " P r e s i d e n t e l e i n o n v u o l v e d e r e c h e g l i i t a l i a n i n o n r i e s c o n o a d a r r i v a r e a l l a f i n e d e l m e s e . P e r c h é i n I t a l i a l a v o r a r e n o n b a s t a p i ù p e r c a m p a r e . Q u e s t a è l a v e r i t à c o n c u i d o v e t e f a r e i c o n t i . L a p r e s s i o n e f i s c a l e è l a p i ù a l t a d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . E n o , p r e s i d e n t e , n o n è p e r c h é a u m e n t a n o i l a v o r a t o r i . L a p r e s s i o n e f i s c a l e è i l r a p p o r t o t r a l e t a s s e e i l P i l . S e a u m e n t a i l l a v o r o , a u m e n t a n o l e t a s s e , m a a u m e n t a a n c h e i l P i l , P r e s i d e n t e . N o n è c h e c a m b i a q u e l r a p p o r t o . S c u s i , n o n v o r r e m m o m a i d i s t u r b a r e l a v o s t r a p r o p a g a n d a c o n i f a t t i . M a q u e s t a è l a c o n d i z i o n e i n c u i v e r s e i l P a e s e d o p o t r e a n n i . E a n c h e o g g i d a l e i h o s e n t i t o l a l i s t a d e l l e r e s p o n s a b i l i t à d e g l i a l t r i . M a d o p o t r e a n n i g l i a l i b i s o n o f i n i t i , P r e s i d e n t e " .