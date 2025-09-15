R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o g o v e r n a v a m o i l P a e s e i o n o n h o m a i f a t t o l a v i t t i m a n e a n c h e d a v a n t i a q u e s t i t i t o l i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u I n s t a g r a m p o s t a n d o u n a p r i m a p a g i n a c o n i l t i t o l o d i a p e r t u r a ' P e r s t e n d e r e R e n z i b i s o g n a s p a r a r g l i ' . " U n l e a d e r d e v e e s s e r e r e s p o n s a b i l e , n o n s p e c u l a r e . S e r v e l a s a g g e z z a , n o n l ’ o d i o . O r a p r o v a t e a i m m a g i n a r e p e r u n a t t i m o s e u n t i t o l o ( b r u t t o ) d e l g e n e r e f o s s e s t a t o f a t t o p e r G i o r g i a M e l o n i . S a r e b b e v e n u t o g i ù i l f i n i m o n d o ! L a n o s t r a P r e m i e r d a g i o r n i p a r l a s o l o d e l t e r r i b i l e c r i m i n e d e l l o U t a h e n o n a p r e b o c c a s u l l a s i c u r e z z a i n I t a l i a , s u g l i s t i p e n d i i n I t a l i a , s u l l a v i t a q u o t i d i a n a i n I t a l i a . S e m i n a l ’ o d i o p e r a v e r e c o n s e n s o m e n t r e l e f a m i g l i e n o n h a n n o r i s p o s t e d a l G o v e r n o e f a t i c a n o a d a r r i v a r e a f i n e m e s e " . " E t u t t i c a s c a n o n e l g i o c o m e d i a t i c o d i G i o r g i a c h e s t r u m e n t a l i z z a i c r i m i n a l i d e l l o U t a h m a n o n d i c e u n a p a r o l a s u l l a b a m b i n a d i 1 2 a n n i s t u p r a t a a S u l m o n a , s u i r e a t i i n a u m e n t o t r a g l i a d o l e s c e n t i , s u i p r o b l e m i c r e a t i d a s p a c c i a t o r i e m a r a n z a . M a p r i m a o p o i q u a l c u n o c a p i r à q u e s t o g i o c h i n o e s i s v e g l i e r à , n e s o n o c o n v i n t o " .