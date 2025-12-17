R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " D o p o 3 2 m e s i s u 3 6 d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e n e g a t i v a , v i e n t u s i a s m a t e p e r l a c u c i n a i t a l i a n a p a t r i m o n i o d e l l ' U n e s c o . S e m b r a v a c h e l e i , p r e s i d e n t e , e L o l l o b r i g i d a a v e s t e v i n t o M a s t e r c h e f . M a i l c o s t o d e i g e n e r i a l i m e n t a r i è a u m e n t a t o d e l 2 4 % e d i q u e s t o p i u t t o s t o s i d o v r e b b e o c c u p a r e , d i q u e s t o s i d e v e o c c u p a r e u n g o v e r n o p e r c h è n o n è m e r i t o s u o s e l a c u c i n a i t a l i a n a è p a t r i m o n i o d e l l ' U n e s c o . E c o m e r i s p o n d e ? C o l l ' a t t a c c o a l l a s i n i s t r a s u l k e b a b . T r o v o f a n t a s t i c o i l g e s t o t e c n i c o m a h o c o m e l ' i m p r e s s i o n e c h e i l k e b a b s t a a G i o r g i a M e l o n i c o m e l e b r i o c h e s a M a r i a A n t o n i e t t a " . C o s ì M a t t e o R e n z i i n a u l a a l S e n a t o s u l l e c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l c o n s i g l i o U e .