R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I o c o n d i v i d o l e p a r o l e d i B i g n a m i c h e h a d e t t o c h e c ’ è u n c o n s i g l i e r e d e l Q u i r i n a l e c h e s i è p r e s t a t o a i l l a z i o n i , m a q u a l c o s a a n c h e d i p i ù , c o n t r o i l g o v e r n o c h e v e n g o n o c o n f e r m a t i d a l l ’ i n t e r v i s t a d e l c o n s i g l i e r e s t e s s o " . C o s ì M a r c o O s n a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s i S k y T G 2 4 . " L u i h a p a r l a t o d i q u a t t r o c h i a c c h i e r e t r a a m i c i . A l l o r a d o v e v i s c e g l i e r t i m e g l i o g l i a m i c i p e r c h é s e t i r e g i s t r a n o e h a n n o u n a u d i o … s e s e i i l c o n s i g l i e r e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e v i t e n e r e u n a p o s i z i o n e s u p e r p a r t e s c o m e q u e l l a d e l Q u i r i n a l e , c h e n o i r i t e n i a m o s u p e r p a r t e s c o m e d e t t o d a F a z z o l a r i . N o i c i r i f e r i v a m o a q u e s t o a t t e g g i a m e n t o d i q u e s t o c o n s i g l i e r e , c h e b i s o g n a c a p i r e c o n c h i f o s s e , c h e c o n t i n u a a t i r a r e i n m e z z o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . N o n c r e d o c h e i n u n ’ i n t e r v i s t a , d o p o q u e l l o c h e è s u c c e s s o , s i a i l c a s o d i r i p r o p o r r e l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a n e i t u o i c o n f r o n t i . M i s e m b r a c h e s i a u n a p e r s o n a i n a p p r o p r i a t a a g e s t i r e u n r u o l o c o s ì i m p o r t a n t e " . " O c h e s i è d i m o s t r a t a i n a p p r o p r i a t a . N o i a b b i a m o c h i e s t o l a s m e n t i t a e l u i h a i n v e c e d a t o l a c o n f e r m a d i q u e l l o c h e h a d e t t o " , c o n c l u d e .