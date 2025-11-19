R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o u n r a p p o r t o d e f i c i t - P i l s o t t o i l 3 % , a g e n z i e d i r a t i n g c h e e s p r i m o n o u n p l a u s o u n a n i m e p e r c i ò c h e s t a f a c e n d o i l g o v e r n o M e l o n i , e u n o s p r e a d s o t t o g l i 8 0 p u n t i , n u m e r i m a i v i s t i . Q u e s t i i n d i c a t o r i s o n o g l i s t e s s i c h e i l c e n t r o s i n i s t r a h a s e m p r e u t i l i z z a t o p e r e t i c h e t t a r e e m i s u r a r e l a q u a l i t à d i u n g o v e r n o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G u i d o L i r i s , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o e r e l a t o r e d e l l a L e g g e d i B i l a n c i o , a S k y T G 2 4 . " O g g i , p e r ò , è q u e s t o g o v e r n o a d i m o s t r a r e d i p o s s e d e r e i n m o d o s t r u t t u r a l e q u e g l i i n d i c i n e c e s s a r i p e r u s c i r e d a u n a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e , p r o c e d u r a n e l l a q u a l e c i a v e v a l a s c i a t o c h i c i h a p r e c e d u t o " , c o n c l u d e .