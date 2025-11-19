R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d i f r o n t e a u n a t t a c c o a l Q u i r i n a l e s e n z a p r e c e d e n t i d a p a r t e d i F d I . L a s i t u a z i o n e è p o l i t i c a m e n t e g r a v i s s i m a . C o l p i s c e l a t o t a l e o p a c i t à d e l l e r i c o s t r u z i o n i p u b b l i c a t e d a L a V e r i t à : f o n t i n o n c h i a r e , m a t e r i a l i a n o n i m i , c o m u n i c a z i o n i d i p r o v e n i e n z a i n c e r t a . C ’ è d a p r e o c c u p a r s i a l t r o c h e r i c h i e s t e d i s c u s e . M a i l p u n t o p o l i t i c o , f o r s e , è u n a l t r o : q u e s t a o p e r a z i o n e s e m b r a s e r v i r e s o l t a n t o a c o p r i r e i g r a n d i f a l l i m e n t i d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o M e l o n i . L e p r e o c c u p a z i o n i e s p r e s s e d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a , d a B a n k i t a l i a , d a C o n f i n d u s t r i a e d a l m o n d o d e l l a v o r o e p r o d u t t i v o p a r l a n o c h i a r o " . C o s ì S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o d e l p a r t i t o D e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e d i f e s a a l l a C a m e r a . " L ’ e s e c u t i v o - p r o s e g u e - n o n s t a p r o t e g g e n d o l e n o s t r e i m p r e s e , n e m m e n o s u l f r o n t e i n t e r n a z i o n a l e , c o m e d i m o s t r a l ’ i n c a p a c i t à d i a f f r o n t a r e i l t e m a d e i d a z i i m p o s t i d a T r u m p . I n q u e s t o q u a d r o , s t u p i s c e c h e M e l o n i c o n t i n u i a s o s t e n e r e c h e i l s u o g o v e r n o g a r a n t i r e b b e ' s t a b i l i t à ' a l P a e s e . C h e t i p o d i s t a b i l i t à s a r e b b e m a i q u e l l a i n c u i a s s i s t i a m o a c o n f l i t t i i s t i t u z i o n a l i s e n z a p r e c e d e n t i ? N e l m i r i n o , n e g l i u l t i m i m e s i , s o n o f i n i t i i l Q u i r i n a l e , l a C o r t e d e i c o n t i , l a R a g i o n e r i a d e l l o S t a t o , l a m a g i s t r a t u r a , l a s t a m p a , i l s e r v i z i o p u b b l i c o r a d i o t e l e v i s i v o : t u t t i p r e s ì d i d e m o c r a t i c i c h e d e v o n o p o t e r a g i r e c o n p i e n a a u t o n o m i a " . " S t i a m o a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e i n c u i i l g o v e r n o s e m b r a c o n s i d e r a r e o g n i c o n t r o l l o , o g n i i s t i t u z i o n e i n d i p e n d e n t e , c o m e u n o s t a c o l o d a a t t a c c a r e . È u n a d e r i v a p e r i c o l o s a , c h e m i n a l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ I t a l i a e l a q u a l i t à d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d e .