R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o G i o r g i a M e l o n i s i r i c o r d e r à d i e s s e r e l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o e q u i n d i a c a p o d e l g o v e r n o c h e d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e t u t t i g l i i t a l i a n i s a r à s e m p r e t r o p p o t a r d i . A b b i a m o a s s i s t i t o i e r i a d u n a l t r o c o m i z i a c c i o d e g n o d i C o l l e O p p i o , d o v e r a n c o r e e d u r l a s i m i s c h i a v a n o a l l e s c i o c c h e z z e e a l l e m e n z o g n e . U n a p a g i n a d a v v e r o t r i s t e p e r l ’ I t a l i a , i n v e c e d e l l a p r o p a g a n d a l a d e s t r a d o v r e b b e d a r e r i s p o s t e d i f r o n t e a l l e t a n t e d i f f i c o l t à s o c i a l i e a l l a c o m p l e s s i t à d e l l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " A p r o p o s i t o d e l t u t t i m u t i d a v a n t i a l l e c h i u s u r e d e l l e f a b b r i c h e , a c h i a c c h i e r e s t a n n o a z e r o . I o d a s e m p r e - s i a d a s e m p l i c e m i l i t a n t e , o p a r l a m e n t a r e o l e a d e r d i p a r t i t o - s o n o s t a t o e s o n o d a v a n t i a l l e f a b b r i c h e a d i n c o n t r a r e g l i o p e r a i - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - o a s o s t e n e r e l a l o r o l o t t a a d i f e s a d e l p o s t o d i l a v o r o : m a i u n a v o l t a h o v i s t o a M i r a f i o r i G i o r g i a M e l o n i o q u e l l i d e l s u o p a r t i t o . E v i d e n t e m e n t e e r a n o a l t r o v e , i m p e g n a t i a d o m a g g i a r e i p o t e n t i o g l i a g r a r i d i t u r n o " . " C a p i s c o c h e è f a c i l e a r e t i t v q u a s i u n i f i c a t e d i r e l a q u a l u n q u e , m a è d a v v e r o o r a c h e a d e s t r a l a s m e t t a n o c o n q u e s t a c a m p a g n a m i s t i f i c a t r i c e e f a l s a , p e r c h é - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - u n a c o s a è c h i a r a : n o n è c e r t o M e l o n i c h e d i f e n d e l a p o v e r a g e n t e o g l i o p e r a i " .