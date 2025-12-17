Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Per questo Natale io, presidente, non le chiedo tanto. Le chiedo di pronunciare parole che non le sento pronunciare mai: precarietà e lavoro povero". Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni sul Consiglio Ue. "Io non so in che Paese vivete ma il governo dove risolvere i problemi degli italiani e i suoi".
**Governo: da Schlein 'letterina' di Natale a Meloni, 'risolva problemi italiani e i suoi'**
17 dicembre, 2025 • 16:05