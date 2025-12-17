R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r q u e s t o N a t a l e i o , p r e s i d e n t e , n o n l e c h i e d o t a n t o . L e c h i e d o d i p r o n u n c i a r e p a r o l e c h e n o n l e s e n t o p r o n u n c i a r e m a i : p r e c a r i e t à e l a v o r o p o v e r o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e . " I o n o n s o i n c h e P a e s e v i v e t e m a i l g o v e r n o d o v e r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e g l i i t a l i a n i e i s u o i " .