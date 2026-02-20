R o m a , 2 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " N o i a b b i a m o f a t t o s e m p r e u n a o p p o s i z i o n e d i m e r i t o , a i u t a n d o d o v e e r a p o s s i b i l e i l g o v e r n o . M a s e G i o r g i a M e l o n i p r e n d e l a l i n e a d i u n a c o n n e s s i o n e c o n i M a g a e i l t e c n o c a p i t a l i s m o a m e r i c a n o p e r d i s a r t i c o l a r e l ' U n i o n e e u r o p e a , a l l o r a i l g o v e r n o v a c o m b a t t u t o s u u n p i a n o d i v e r s o . Q u e s t a c o s a M e l o n i l a d e v e c h i a r i r e . M e l o n i d e v e c h i a r i r e s e s t a c o n c h i v u o l e d i s t r u g g e r e l ' U n i o n e e u r o p e a o c o n c h i v u o l e c o s t r u i r l a " . L o h a d e t t o C a r l o C a l e n d a a L ' a r i a c h e t i r a , s u L a 7 .