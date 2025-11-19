R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i n i s t r a c h e c i a c c u s a d i a v e r e c r i t i c a t o M a t t a r e l l a h a t r a t t i n a r c i s i s t i c i e s e r v i r e b b e i l m a n u a l e s c r i t t o d a G i u s e p p e N i c o l ò , u n c a l a b r e s e , p e r c a p i r l o . I n o l t r e t r e a n n i d i g o v e r n o m a i i l n o s t r o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e o g n u n o d i n o i h a m a n c a t o d i r i s p e t t o a l C a p o d e l l o S t a t o , c o n f e r m a n d o g l i s e m p r e s t i m a e a f f e t t o . E ' l a s i n i s t r a c h e a g i t a d a s e m p r e q u e s t i o n i i n e s i s t e n t i . E ' u n a t a t t i c a d i d e m o n i z z a z i o n e , d i I a g o d a O t e l l o , c h e n o n p o r t a n i e n t e a l o r o " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F d I a l l a C a m e r a A l f r e d o A n t o n i o z z i . " S c h l e i n e g l i a l t r i s u p e r i n o q u e s t o s e n s o d i s u p e r i o r i t à e s i m e t t a n o s e r i a m e n t e a f a r e p o l i t i c a . L a s i n i s t r a s e v u o l e d i v e n t a r e c r e d i b i l e d e v e r i c o n o s c e r e l e g i t t i m a z i o n e a g l i a v v e r s a r i e n o n d e m o n i z z a r l i . D a t r e a n n i c i c h i a m a n o i n t u t t i i m o d i : f a s c i s t i , i l l i b e r a l i , e t c e q u e s t o n o n è d e g n o d i u n ' o p p o s i z i o n e r i f o r m i s t a . A b b i a m o v i n t o l e e l e z i o n i d e m o c r a t i c a m e n t e e c h i è a l l ' o p p o s i z i o n e d e v e a t t r e z z a r s i p e r e s s e r e a l t e r n a t i v a d e m o c r a t i c a e n o n i n s e g u i r e i f a n t a s m i " , c o n c l u d e .