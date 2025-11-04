R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ H o a p p e n a f i r m a t o p e r i l R e f e r e n d u m s u l l a G i u s t i z i a . V o t e r e m o N O . P e r c h é l a G i u s t i z i a n o n s i a u n o s t r u m e n t o d i p o t e r e n e l l e m a n i d e l l a m a g g i o r a n z a , m a g a r a n z i a p e r t u t t i i c i t t a d i n i ” . C o s ì s u i s u o i s o c i a l i l s e n a t o r e d e l P d , M a r c o M e l o n i , p r i m o e s p o n e n t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e a f i r m a r e l a r i c h i e s t a d i r e f e r e n d u m p e r l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a , i n s i e m e a l l a s e n a t r i c e P d S u s a n n a C a m u s s o .