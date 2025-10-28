R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o s e g n a n o u n a n e t t a p r e s a d i d i s t a n z a e c o n f e r m a n o q u a n t o s i a p r o f o n d o i l d i s a g i o a n c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a d i f r o n t e a q u e s t a r i f o r m a . È g r a v e c h e i l t e s t o i n d i s c u s s i o n e a l S e n a t o s i a s t a t o i m p o s t o a l P a r l a m e n t o s e n z a a l c u n a p o s s i b i l i t à d i c o n f r o n t o : s i t r a t t a i n f a t t i d e l l o s t e s s o t e s t o a p p r o v a t o d a l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , u n g r a v e s t r a p p o a l p r i n c i p i o d i c o n d i v i s i o n e e a l l o s p i r i t o d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , c h e i m p o n e d i a l o g o e p a r t e c i p a z i o n e n e l l e m o d i f i c h e d i t a l e p o r t a t a . Q u e s t a r i f o r m a a t t a c c a a l l e r a d i c i l a n o s t r a d e m o c r a z i a , m i n a n d o i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e c o l p e n d o a l c u o r e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a . I l G o v e r n o h a a n c o r a i l t e m p o d i r i p e n s a r c i . ” C o s ì F e d e r i c o G i a n a s s i , c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a , c o m m e n t a l e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a s u l l a r i f o r m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e .